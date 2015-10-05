Бетон написав:Виталий, да, осознанная благодарность и чувство вины с детства, разные вещи, согласен
Про чувство вины я конечно читал, но вживую не видел. Это какая то болезненная ответственность?
Болезненная, это нужное слово, да. Мне кажется, характерна детей матерей одиночек.
У випадку матерів-одиначок частіше інша проблема: вони, може навіть того не бажаючи, але вирощують в дітях свою образу на чоловічу стать, а у випадку синів ще й гіперопіка і несприйняття інших жінок в житті сина. Гримуча суміш.
flyman написав:про успішність (спойлер, це економні) 30хв.
Флай, ти ж наче десь на дачі переховуєшся?)) То ти вже мав би стати олігархом!!! Вирощування овочів зараз дуже вигідно! Якийсь простий/банальний буряк, який навіть, не потребує стільки доглядання, як наприклад, за помідорами... - коштує дорожче лимонів і бананів!!!
Бетон написав:Родительское хвастовство ещё не собой, а ребёнком это такая себе тема. Не дай бог привить ребёнку синдром отличника - вида невроза, от которого не избавиться.
Я всю жизнь чего-то достигаю. Вершин мне не покорить, я постоянно соревнуюсь с собой. Во всем, в спорте, учёбе, деньгах. Счастлив ли я от этого? Нет,конечно.
Главная задача родителей, чтобы их ребёнок был СЧАСТЛИВ.
За такой короткий период, дочери избавились от этого ужасной закомплексованности украинского общества.
Ирландия - хорошая страна.
Спасибо давно хотел увидеть такого человека)))
Бетон написав:ребёнок не должен быть ни за что вдячным. Вы рожали его для него.
Ребёнок должен быть счастлив без чувства вины
Благодарность это сложная высшая эмоция, ну очень редко чтобы она появилась до 30 лет. (В голове нужно сравнить модель жизни с родителями и без них, затем адекватно их оценить) Моя благодарность к родителям появилась после 30 и усилилась после их смерти.
Те кто впервые берут детей из интернатов ждут от них благодарности (типа я вытащил тебя из гауна дал отдельную комнату, кучу игрушек, вкусную еду, развлечения, гаджеты, одежду). Это 1я ловушка. Не знаю ни одного кейса, чтобы усыновленный ребенок был благодарен опекунам/усыновителям.
В ответ дети говорят нас могла усыновить богатая семья, папа бизнесмен, мама депутат, и чтобы прислуга возила в школу на джипе. То есть сравнение идёт с выдуманными нереалистичными моделями, поэтому благодарности не получается.
Могу ошибаться, но если есть цель воспитать ребенка в нужном родителям ключе, то усыновлять надо в малосознательном возрасте. Когда усыновляют сформировавшуюся личность и начинают ломать об колено... Вспоминается как Гекльберри Финн сбежал от усыновившей его вдовы Дуглас. Ничег хорошего его не ждало в беспризорничестве, но он уже таким был. А жизнь в семье вдовы не ложилась на уже сформировавшуюся его ментальность.
Я далеко не психолог. И время сейчас другое. Но после силовых достижений в 8 классе, я так резко социализировался, что прямо в центре внимания. Резко стал всем другом. При этом успеваемость в школе даже вредила. Психологи, думаю, лучше знают
Стая уважает только силу)
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 11 тра, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
За конкретно цю композицію не знав, але в Therion всі альбоми крім найбільш ранніх 90х років (невпізнавано інші, але мені по своєму подобаються Of Darkness, Beyond Sanktorum, Symphony masses... Якщо помилився десь то прошу вибачити, по памʼяті пишу)- всі завʼязані на якусь міфологію. Різними мовами. Мало того, вони входять (принаймні Крістофер Джонсон) в так би мовити окультну спілку Red Dragon. От наприклад альбом Sitra Ahra, перекладається як "Інша сторона", якщо не помиляюсь теж на тему міфології Межиріччя.
rjkz усыновляют и подростков. На ют есть успешные кейсы (если не врут). К 12-14 уже вылезли все хронические болячки, и родители понимают что черного лебедя (когда нужно потратить на лечение миллионы) скорее всего не будет. В подростках не надо видеть Монстров) с ними можно договариваться. Если с головой и саморегуляцией в порядке, подросток быстро оценит силу договора и не будет его нарушать. Трудных не очень большой %. Большинство как раз не трудные.