Додано: Нед 11 тра, 2025 17:40

Сибарит написав: rjkz написав: У нас со старшим в года 4 был типа челлендж - назвать 100 марок авто.

С трудом но набрали.

Правда, это включая грузовики и марки, которых уже нет.

Попробуйте. У нас со старшим в года 4 был типа челлендж - назвать 100 марок авто.С трудом но набрали.Правда, это включая грузовики и марки, которых уже нет.Попробуйте.

Попробовал. Сбился со счета на третьем десятке 😁 Попробовал. Сбился со счета на третьем десятке 😁

Я его тогда спать укладывал, поэтому в уме держали и только (было/не было) и счет.Попробуйте на бумаге.Там были и малоизвестные производители и уже переставшие существовать.И автобусы и грузовики.Скажем, Икарус, Магирус, Татра, Камаз (сорри), Хорьх, СААБ, Трабант, Олдсмобил, Ровер (кстати, когда-то чуть не купил себе), Фиат (Италия),Фиат (Польша), Ивеко.. и тд.У него вообще была интересная энциклопедия по автопроизводителям. Вы знали, что Тойта начиналась как производитель швейных машинок? И изначально была ТойоДа?Ну а, общеизвестный когда-то факт - СААБ это производитель военной авиации. Даже реклама была "Как создаются автомобили СААБ? Мы берем современный истребитель и убираем все лишнее". Кстати, в НЙ еще иногда можно увидеть СААБ на дороге.Ну и многие автобренды - это побочные продукции. Одни выпускают авиадвигатели (Роллс-Ройс), другие имеют основное направление - военное и жд транспорт (Хюндай или как правильно Хёнде?) и тд.И география не ограничивается Северной Америкой, Европой, Японией и Кореей.Есть индийская ТАТА, есть иранский Смарагд (да, это ПЕЖО, но бренд другой).Кстати, корейский Самсунг имеет свой автобренд (хотя по факту это Ниссан).