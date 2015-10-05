Сибарит написав: rjkz написав:
У нас со старшим в года 4 был типа челлендж - назвать 100 марок авто.
С трудом но набрали.
Правда, это включая грузовики и марки, которых уже нет.
Попробуйте.
Попробовал. Сбился со счета на третьем десятке 😁
Я его тогда спать укладывал, поэтому в уме держали и только (было/не было) и счет.
Попробуйте на бумаге.
Там были и малоизвестные производители и уже переставшие существовать.
И автобусы и грузовики.
Скажем, Икарус, Магирус, Татра, Камаз (сорри), Хорьх, СААБ, Трабант, Олдсмобил, Ровер (кстати, когда-то чуть не купил себе), Фиат (Италия),Фиат (Польша), Ивеко.. и тд.
У него вообще была интересная энциклопедия по автопроизводителям. Вы знали, что Тойта начиналась как производитель швейных машинок? И изначально была ТойоДа?
Ну а, общеизвестный когда-то факт - СААБ это производитель военной авиации. Даже реклама была "Как создаются автомобили СААБ? Мы берем современный истребитель и убираем все лишнее". Кстати, в НЙ еще иногда можно увидеть СААБ на дороге.
Ну и многие автобренды - это побочные продукции. Одни выпускают авиадвигатели (Роллс-Ройс), другие имеют основное направление - военное и жд транспорт (Хюндай или как правильно Хёнде?) и тд.
И география не ограничивается Северной Америкой, Европой, Японией и Кореей.
Есть индийская ТАТА, есть иранский Смарагд (да, это ПЕЖО, но бренд другой).
Кстати, корейский Самсунг имеет свой автобренд (хотя по факту это Ниссан).