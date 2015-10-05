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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 389390391392393>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:27

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:торговий? Самі писали, як підлітком електричками їздили торгувати в Поляндію
Ездил автобусами типа танцевальный коллектив. В котором никто не танцевал. Электричек в Польшу не помню, такое вообще было? Ну и какой это талант, я ж ниче не заработал. Оделся без помощи родителей и всё. У меня в 13-14 были кожанные куртки, несколько пар джинсов, тенниски лакостэ. У сверстников столько одежды не было. Весь талант)
Ну теж успіх. Я першу шкіряну куртку купив вже на другий роботі. В 13-14 я то не міг собі дозволити в принципі. Підробляв вирішуючи задачі з математики і фізики, а в старших класах - завдання для першокурсників
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:28

  Успіх написав:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
люди вже подумали до тебе :lol:

Це недалеко від моїх рідних місць , км 25 їздив років 20 тому батькові по росаду,
А ті площі десь в 15р.
Зара власник в австрії а як там справи з городиною не знаю)
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:30

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676 написав:Это видео я рассматриваю как иллюстрацию терий о "бильдербергском клубе"\"богемской рощи"
не хватает только жертвоприношений
Ой ваще агонь композиція. Не знаю чи є кращі кавери Абби
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:30

  Бетон написав:Я далеко не психолог. И время сейчас другое.
Но после силовых достижений в 8 классе, я так резко социализировался, что прямо в центре внимания. Резко стал всем другом. При этом успеваемость в школе даже вредила.
Психологи, думаю, лучше знают

Стая уважает только силу)

У нас в классе были индюки (я на вас не намекаю), но после того как я "вступил в банду", они перестали меня замечать. Естественно, "если шо" им бы толпой наваляли на районе, и пофиг каратист оно или самбист. Двое держат, один пиздит, ещё пятеро на подхвате. и все ихние бицепсы/крепатуры до одного места.

К слову "если шо" было крайне редко, все понимали последствия и с бандами не связывались. А одиночек могли пинать и пинали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:37

Wirująświatła
Двое держат, один пиздит, ещё пятеро на подхвате


Воно ж відомий факт, що така схема працює лише «8 скрипалів проти самбіста»
А «8 самбістів проти скрипаля» не буває ж звичайно.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:40

  Сибарит написав:
  rjkz написав:У нас со старшим в года 4 был типа челлендж - назвать 100 марок авто.
С трудом но набрали.
Правда, это включая грузовики и марки, которых уже нет.
Попробуйте.

Попробовал. Сбился со счета на третьем десятке 😁


Я его тогда спать укладывал, поэтому в уме держали и только (было/не было) и счет.
Попробуйте на бумаге.
Там были и малоизвестные производители и уже переставшие существовать.
И автобусы и грузовики.
Скажем, Икарус, Магирус, Татра, Камаз (сорри), Хорьх, СААБ, Трабант, Олдсмобил, Ровер (кстати, когда-то чуть не купил себе), Фиат (Италия),Фиат (Польша), Ивеко.. и тд.
У него вообще была интересная энциклопедия по автопроизводителям. Вы знали, что Тойта начиналась как производитель швейных машинок? И изначально была ТойоДа?
Ну а, общеизвестный когда-то факт - СААБ это производитель военной авиации. Даже реклама была "Как создаются автомобили СААБ? Мы берем современный истребитель и убираем все лишнее". Кстати, в НЙ еще иногда можно увидеть СААБ на дороге.
Ну и многие автобренды - это побочные продукции. Одни выпускают авиадвигатели (Роллс-Ройс), другие имеют основное направление - военное и жд транспорт (Хюндай или как правильно Хёнде?) и тд.
И география не ограничивается Северной Америкой, Европой, Японией и Кореей.
Есть индийская ТАТА, есть иранский Смарагд (да, это ПЕЖО, но бренд другой).
Кстати, корейский Самсунг имеет свой автобренд (хотя по факту это Ниссан).
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:41

Faceless
багато цілих альбомів з метал-каверами абби
все +/-
давно чув gimme gimme зовсім не бадьорий кавер від жіночки
такий аж мрачно-сумний
зрозуміло було що все погано у неї з "men after midnight"
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:42

  fox767676 написав:Это видео я рассматриваю как иллюстрацию терий о "бильдербергском клубе"\"богемской рощи"
не хватает только жертвоприношений

Это не АІ? Как то сюрреалистично слегка.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:43

Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  fox767676 написав:Это видео я рассматриваю как иллюстрацию терий о "бильдербергском клубе"\"богемской рощи"
не хватает только жертвоприношений

Это не АІ? Как то сюрреалистично слегка.
Це альбом такого бородатого року що яке там ШІ
Сюрреалізму в них вистачає і це навіть близько не максималка.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:43

  Faceless написав:вирішуючи задачі з математики і фізики, а в старших класах - завдання для першокурсників
у меня были способности к английскому, но распиздяйство взяло верх, его я учил уже после 20ти когда оказалось что все исследования на английском.
Wirująświatła
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