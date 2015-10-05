|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 11 тра, 2025 17:45
Wirująświatła написав: Faceless написав:
вирішуючи задачі з математики і фізики, а в старших класах - завдання для першокурсників
у меня были способности к английскому, но распиздяйство взяло верх, его я учил уже после 20ти когда оказалось что все исследования на английском.
А в мене до мов здібностей не дуже, тому давалося й дається дуже тяжко
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36102
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1486 раз.
- Подякували: 8197 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 17:45
Wirująświatła написав: rjkz написав:
У нас со старшим в года 4 был типа челлендж - назвать 100 марок авто.
С трудом но набрали.
Правда, это включая грузовики и марки, которых уже нет.
Попробуйте.
у меня в детстве не было никаких талантов.
Или их никто не выявлял и не развивал...но это не значит, что их не было.
Талант - это что-то высокого уровня.
Есть еще способности, склонности.
МОй старший любил и хорошо бегал. Сейчас не хочет или не может.
У меня не было возможности заниматься развитием этого его увлечения.
НЕ знаю или сейчас он захочет этим заниматься.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17335
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8575 раз.
- Подякували: 5411 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
5
7
Додано: Нед 11 тра, 2025 17:47
rjkz написав:
Ну и многие автобренды - это побочные продукции. Одни выпускают авиадвигатели (Роллс-Ройс), другие имеют основное направление - военное и жд транспорт (Хюндай или как правильно Хёнде?) и тд.
когда то выложу материал сколько авто брендов обанкротились в США.
В годы Великой депрессии выжил и ряд мелких производителей дорогих автомобилей, но большинство из них — Auburn, Cord, Duesenberg, Pierce-Arrow, Peerless, Franklin, Marmon, Ruxton, Stearns-Knight и Stutz — на протяжении 1930-х были вынуждены свернуть производство легковых автомобилей.
К 2008 году отрасль оказалась в кризисе (см. Кризис в мировом автопроме). В результате, General Motors и Chrysler даже были объявлены банкротами, но благодаря государственным займам и реструктуризации (а в случае «Крайслера» и очередной продаже иностранному владельцу — Fiat) смогли выжить и снова начать развиваться
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 11 тра, 2025 17:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29909
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2489 раз.
- Подякували: 3485 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 17:50
rjkz
МОй старший любил и хорошо бегал. Сейчас не хочет или не может.
У меня не было возможности заниматься развитием этого его увлечения.
НЕ знаю или сейчас он захочет этим заниматься.
Якщо буде гарно виходити - буде. Успіхи окриляють і мотивують.
Те що не виходить - те стає нецікавим. Тому найчастіше ті хто не тягнув шкільну програму люблять казати «мне было не интересно учиться».
Найчастіше перші проблеми виникають з точними науками: математика, фізика, хімія.
Там пропущені 5-10 уроків (з різних причин, хвороба, чи в підвалах з бандою прогуляв) зазвичай ведуть до того, що важко зрозуміти те що далі , і все, приїхали.
Літературу чи історію можна вчити з будь якого уроку, пропустивши хоч всю чверть,
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 11 тра, 2025 17:59, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15059
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2386 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
2
Додано: Нед 11 тра, 2025 17:56
rjkz написав:
Я его тогда спать укладывал, поэтому в уме держали и только (было/не было) и счет.
Попробуйте на бумаге.
Там были и малоизвестные производители и уже переставшие существовать.
И автобусы и грузовики.
Скажем, Икарус, Магирус, Татра, Камаз (сорри), Хорьх, СААБ, Трабант, Олдсмобил, Ровер (кстати, когда-то чуть не купил себе), Фиат (Италия),Фиат (Польша), Ивеко.. и тд.
У него вообще была интересная энциклопедия по автопроизводителям. Вы знали, что Тойта начиналась как производитель швейных машинок? И изначально была ТойоДа?
Ну а, общеизвестный когда-то факт - СААБ это производитель военной авиации. Даже реклама была "Как создаются автомобили СААБ? Мы берем современный истребитель и убираем все лишнее". Кстати, в НЙ еще иногда можно увидеть СААБ на дороге.
Ну и многие автобренды - это побочные продукции. Одни выпускают авиадвигатели (Роллс-Ройс), другие имеют основное направление - военное и жд транспорт (Хюндай или как правильно Хёнде?) и тд.
И география не ограничивается Северной Америкой, Европой, Японией и Кореей.
Есть индийская ТАТА, есть иранский Смарагд (да, это ПЕЖО, но бренд другой).
Кстати, корейский Самсунг имеет свой автобренд (хотя по факту это Ниссан).
Если я начну это пробовать на бумаге, окружающие подумают, что у меня поехала крыша 😁
Про Тойоту знал. Тойода - фамилия основателя.
Сааб и у нас ещё встречается.
Роллс-Ройс давно перестал быть побочной продукцией. Автомобильное направление давно принадлежит БМВ.
Хёндэ правильно.
Если обращать внимание на техническую идентичность, весь шильдинжиниринг GM придется считать одним брендом 😁
Вы упустили ещё Китай. Там брендов просто завались...
На мой взгляд, самый интересный и необычный бренд - Morgan.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8184
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6430 раз.
- Подякували: 21509 раз.
-
-
Профіль
-
-
130
82
38
2
Додано: Нед 11 тра, 2025 17:57
Успіх написав:
Вирощування овочів зараз дуже вигідно!
Якийсь простий/банальний буряк, який навіть, не потребує стільки доглядання, як наприклад, за помідорами... - коштує дорожче лимонів і бананів!!!
А ти пробував до травня виростить молодий буряк? Спробуй, мічуринець.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3000
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 11 тра, 2025 17:57
Так і БМВ починали з авіації. Логотип власне тому й такий:)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36102
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1486 раз.
- Подякували: 8197 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 17:58
Hotab написав:rjkz
МОй старший любил и хорошо бегал. Сейчас не хочет или не может.
У меня не было возможности заниматься развитием этого его увлечения.
НЕ знаю или сейчас он захочет этим заниматься.
Якщо буде гарно виходити - буде. Успіхи окриляють і мотивують.
Те що не виходить - те стає нецікавим. Тому найчастіше ті хто не тягнув шкільну програму люблять казати «мне было не интересно учиться».
Успіхи не плутати з Долярчиком)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36102
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1486 раз.
- Подякували: 8197 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 17:59
rjkz написав:
Ну, "как все", думаю, имеет свои диапазоны.
В Китае детей в очень раннем возрасте забирают от родителей и они живут в спортивных интернатах, где их 24/7 готовят к единственной цели в жизни - стать олимпискими чемпионами во славу коммунистической партии.
"По дороге" отбраковывается 90+%. Часть детей становится инвалидами, допускаю, что кто- то гибнет. Но вон-те 10-% - они не как все. Они типа "уникальны".
а есть как е то ссылки или видео в подтверждение? То что я видел в китае очень хорошее отношение к детям, и сами китайцы дружелюбные и не агрессивные. Что конечно отражается и на детях. Да и не могла бы тоталитарная система добиться таких экономических успехов.
rjkz написав:
"Банды" - из той-же оперы. Я НЕ считаю это нормальным
банды из серии неформальных сообществ. В отличии от формальных у неформальных есть жирные преимущества, главное из которых отсутствие буллинга и других видов принуждения. Откуда взялся буллинг? От того что в армии/тюрьме/классе некуда от него спрятаться. Ребенка не будут каждый раз переводить в другую школу/класс если шо то не так. И учителя такие переводы не любят. В неформальной группе тот кого буллят уходит и всё. Конец буллинга.
Большинство неформальных групп не ориентированы на лидера, а значит приучают детей к равноправию. Это сверхценный опыт не считать никого выше или ниже себя. В школе учителя дают отличникам преференции, так же работает "право силы" и другие нехорошие соц.инструменты типа моральное давление на кого то толпой или престиж родителей. В неформальной группе толпой давят редко и только в крайних случаях, когда человек жёстко не прав. "По поводу и без" такого нет. Престиж родителей в неформальной группе - пустое место. Всем наплевать вы сын бомжа или миллионера. Было бы иначе, дети бомжей бы просто ушли из них.
И последнее. Неформальные группы ориентированы на общие ценности. В формальных группах общих ценностей нет. Там там задачи которые нужно выполнять. Если взять семью, то кроме задач (по зарабатыванию денег и воспитанию детей) желательно иметь и общие ценности. А этот опыт нужно где то приобрести.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 11 тра, 2025 18:20, всього редагувалось 7 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29909
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2489 раз.
- Подякували: 3485 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 18:02
_Mykola_ написав: Faceless написав:
Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.
Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.
Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.
Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт.
Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте.
Дивно...
Завжди здавалось, що важлива не чистота підлоги, а зменшення запиленості повітря.
Мокра підлога -- це плюс, бо пилинки прилипнуть і не потраплять в легені.
А що роблять пилосмоки? Частину зберуть, але ж частину перетворять на ще дрібніші частинки, які ще довше висітимуть в повітрі...
Ким треба працювати і аж так втомлюватись, аби обтяжували ті кілька хвилин на день зі шваброю?
Невже у всіх так багато фіз.навантажень, що ще пару хвилин будуть зовсім зайвими? 🤔
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2614
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4091
|
|