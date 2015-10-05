Додано: Нед 11 тра, 2025 17:59

rjkz написав: Ну, "как все", думаю, имеет свои диапазоны.

В Китае детей в очень раннем возрасте забирают от родителей и они живут в спортивных интернатах, где их 24/7 готовят к единственной цели в жизни - стать олимпискими чемпионами во славу коммунистической партии.

"По дороге" отбраковывается 90+%. Часть детей становится инвалидами, допускаю, что кто- то гибнет. Но вон-те 10-% - они не как все. Они типа "уникальны". Ну, "как все", думаю, имеет свои диапазоны.В Китае детей в очень раннем возрасте забирают от родителей и они живут в спортивных интернатах, где их 24/7 готовят к единственной цели в жизни - стать олимпискими чемпионами во славу коммунистической партии."По дороге" отбраковывается 90+%. Часть детей становится инвалидами, допускаю, что кто- то гибнет. Но вон-те 10-% - они не как все. Они типа "уникальны".

rjkz написав: "Банды" - из той-же оперы. Я НЕ считаю это нормальным "Банды" - из той-же оперы. Я НЕ считаю это нормальным

а есть как е то ссылки или видео в подтверждение? То что я видел в китае очень хорошее отношение к детям, и сами китайцы дружелюбные и не агрессивные. Что конечно отражается и на детях. Да и не могла бы тоталитарная система добиться таких экономических успехов.банды из серии неформальных сообществ. В отличии от формальных у неформальных есть жирные преимущества, главное из которых отсутствие буллинга и других видов принуждения. Откуда взялся буллинг? От того что в армии/тюрьме/классе некуда от него спрятаться. Ребенка не будут каждый раз переводить в другую школу/класс если шо то не так. И учителя такие переводы не любят. В неформальной группе тот кого буллят уходит и всё. Конец буллинга.Большинство неформальных групп не ориентированы на лидера, а значит приучают детей к равноправию. Это сверхценный опыт не считать никого выше или ниже себя. В школе учителя дают отличникам преференции, так же работает "право силы" и другие нехорошие соц.инструменты типа моральное давление на кого то толпой или престиж родителей. В неформальной группе толпой давят редко и только в крайних случаях, когда человек жёстко не прав. "По поводу и без" такого нет. Престиж родителей в неформальной группе - пустое место. Всем наплевать вы сын бомжа или миллионера. Было бы иначе, дети бомжей бы просто ушли из них.И последнее. Неформальные группы ориентированы на общие ценности. В формальных группах общих ценностей нет. Там там задачи которые нужно выполнять. Если взять семью, то кроме задач (по зарабатыванию денег и воспитанию детей) желательно иметь и общие ценности. А этот опыт нужно где то приобрести.