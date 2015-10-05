Faceless написав:Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання. Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.
Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту. Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт. Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте.
Дивно... Завжди здавалось, що важлива не чистота підлоги, а зменшення запиленості повітря. Мокра підлога -- це плюс, бо пилинки прилипнуть і не потраплять в легені. А що роблять пилосмоки? Частину зберуть, але ж частину перетворять на ще дрібніші частинки, які ще довше висітимуть в повітрі...
Ким треба працювати і аж так втомлюватись, аби обтяжували ті кілька хвилин на день зі шваброю?
Невже у всіх так багато фіз.навантажень, що ще пару хвилин будуть зовсім зайвими?
Bobua написав:Завжди здавалось, що важлива не чистота підлоги, а зменшення запиленості повітря. Мокра підлога -- це плюс, бо пилинки прилипнуть і не потраплять в легені. А що роблять пилосмоки? Частину зберуть, але ж частину перетворять на ще дрібніші частинки, які ще довше висітимуть в повітрі...
Ким треба працювати і аж так втомлюватись, аби обтяжували ті кілька хвилин на день зі шваброю?
Невже у всіх так багато фіз.навантажень, що ще пару хвилин будуть зовсім зайвими? 🤔
Ви не спробували як ото вона на практиці. Кілька хвилин на день то, якщо у Вас одна маленька кімнатка, да ще й заставлена меблями та речами...
Якщо робот з лідаром, який будує карту і їздить чітко не пропускаючи хматків підлоги, а не хаотично, та якому можна встановити, наприклад, два проходи, які він робить хрест нахрест, то навіть після ретельного прибирання, на наступний день він всерівно хоча б трохи пилу, але привезе, і цього пилу вже не буде у кімнаті. З досвіду, робот + зв'язка пральна+сушильна машини при регулярному використанні створюють ефект зменшення кількості пилу у квартирі та постійну чистоту підлоги.
Спробуйте, якщо умови квартири/дому дозволяють (пороги до 18мм)
Успіх написав:Вирощування овочів зараз дуже вигідно! Якийсь простий/банальний буряк, який навіть, не потребує стільки доглядання, як наприклад, за помідорами... - коштує дорожче лимонів і бананів!!!
А ти пробував до травня виростить молодий буряк? Спробуй, мічуринець.
Так, ти правий)) - зробити парник, це мабуть, як космічний корабель побудувати Звідти й ціна така буряка, помідорів, огірків, часнику, зеленої цибулі... - все від СОТКИ грн за 1кг! А тут подумаєш, якісь банани/апельсини/мандарини везуть за 100500км і виходить дешевше українських БАНАЛЬНИХ овочів вирощених у твоїй, чи сусідній області!