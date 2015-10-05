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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 391392393394395>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:04

Re: Психологія та інші цікавинки

Bobua написав:
  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.
Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.

Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.
Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт.
Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте. ;)


Дивно...
Завжди здавалось, що важлива не чистота підлоги, а зменшення запиленості повітря.
Мокра підлога -- це плюс, бо пилинки прилипнуть і не потраплять в легені.
А що роблять пилосмоки? Частину зберуть, але ж частину перетворять на ще дрібніші частинки, які ще довше висітимуть в повітрі...

Ким треба працювати і аж так втомлюватись, аби обтяжували ті кілька хвилин на день зі шваброю?

Невже у всіх так багато фіз.навантажень, що ще пару хвилин будуть зовсім зайвими?
Є такий фактор, як "впадлу"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:09

Bobua
А що роблять пилосмоки? Частину зберуть, але ж частину перетворять на ще дрібніші частинки, які ще довше висітимуть в повітрі...


Різні є)
І навіть не обовʼязково з новомодними аква. Зі змінними мішками (з тканини, а не паперу) і ХЕПА на вихлопі нормально фільтрують)
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 18:59

  Bobua написав:Завжди здавалось, що важлива не чистота підлоги, а зменшення запиленості повітря.
Мокра підлога -- це плюс, бо пилинки прилипнуть і не потраплять в легені.
А що роблять пилосмоки? Частину зберуть, але ж частину перетворять на ще дрібніші частинки, які ще довше висітимуть в повітрі...

Ким треба працювати і аж так втомлюватись, аби обтяжували ті кілька хвилин на день зі шваброю?

Невже у всіх так багато фіз.навантажень, що ще пару хвилин будуть зовсім зайвими? 🤔

Ви не спробували як ото вона на практиці. :lol:
Кілька хвилин на день то, якщо у Вас одна маленька кімнатка, да ще й заставлена меблями та речами...

Якщо робот з лідаром, який будує карту і їздить чітко не пропускаючи хматків підлоги, а не хаотично, та якому можна встановити, наприклад, два проходи, які він робить хрест нахрест, то навіть після ретельного прибирання, на наступний день він всерівно хоча б трохи пилу, але привезе, і цього пилу вже не буде у кімнаті. З досвіду, робот + зв'язка пральна+сушильна машини при регулярному використанні створюють ефект зменшення кількості пилу у квартирі та постійну чистоту підлоги.

Спробуйте, якщо умови квартири/дому дозволяють (пороги до 18мм) :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:00

Скоро дача Флая заграє новими барвами)))

  Water написав:
  Успіх написав:Вирощування овочів зараз дуже вигідно!
Якийсь простий/банальний буряк, який навіть, не потребує стільки доглядання, як наприклад, за помідорами... - коштує дорожче лимонів і бананів!!! :lol:

А ти пробував до травня виростить молодий буряк? Спробуй, мічуринець.

Так, ти правий)) - зробити парник, це мабуть, як космічний корабель побудувати :mrgreen:
Звідти й ціна така буряка, помідорів, огірків, часнику, зеленої цибулі... - все від СОТКИ грн за 1кг!
А тут подумаєш, якісь банани/апельсини/мандарини везуть за 100500км і виходить дешевше українських БАНАЛЬНИХ овочів вирощених у твоїй, чи сусідній області! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:05

  Faceless написав:Є такий фактор, як "впадлу"
Особливо той фактор проявляється, коли приходиш зайо... втомлений з роботи.

А тут ще дитина застрибує на руки і каже: "татку, побавимось?" :D
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:09

  Успіх написав:Звідти й ціна така буряка, помідорів, огірків, часнику, зеленої цибулі... - все від СОТКИ грн за 1кг!
ну буряк не облизательно покупать (я вообще его только в салаты беру). Картоха па 30 это дно

Зображення

Можно подождать молодую. Зато вот готовый салатный набор. 230 грн за 4 кило салата (конечно минус отходы).

Ещё бы заправку какую то и вуаля. На неделю хватит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 11 тра, 2025 19:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:14

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Звідти й ціна така буряка, помідорів, огірків, часнику, зеленої цибулі... - все від СОТКИ грн за 1кг!
ну буряк не облизательно покупать (я вообще его только в салаты беру). Картоха па 30 это дно

Те що картоха по 30+, це навіть добре, люди починають менше її споживати та переходити на більш корисні крупи, що добре впливає на здоров'я. :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:22

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Звідти й ціна така буряка, помідорів, огірків, часнику, зеленої цибулі... - все від СОТКИ грн за 1кг!
ну буряк не облизательно покупать (я вообще его только в салаты беру). Картоха па 30 это дно

Те що картоха по 30+, це навіть добре, люди починають менше її споживати та переходити на більш корисні крупи, що добре впливає на здоров'я. :roll:

Все болезни от нервов, а невкусная еда - это стресс 😁
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:27

  Успіх написав:А тут ще дитина застрибує на руки і каже: "татку, побавимось?
я тебе уже писал в личку напишу и в общак. Ты должен радоваться что у тебя такие дети! А представь себе РАС, папа пришёл с работы на него - ноль внимания, говорит малому давай поиграем, не хочу или игра очень примитивная, типа котик-бантик, и та длится 2 минуты, потом истощение или игра без папы. Это страшные вещи.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:34

выложу несколько видео. Потом забуду или буду занят. Пока они не в тему.

Это АВА школа в Киеве. У всех деток на экране первых 2х видел проблемы. Какие именно смотрите сами. Тем не менее они хорошо социализированы. Конечно нам всего не покажут, но то что я вижу заслуживает очень высоких оценок.





Для сравнения вот нормотипичные дети примерно на 2 года младше
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 11 тра, 2025 20:27, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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