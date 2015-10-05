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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 392393394395>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:56

Пил - неможливо перемогти)) Він просто має жити поруч))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А тут ще дитина застрибує на руки і каже: "татку, побавимось?
я тебе уже писал в личку напишу и в общак. Ты должен радоваться что у тебя такие дети!
Так я радію!!!

А це я просто написав в контексті прибирання!
Що прибирання відходить на десятий план, бо є важливіші речі!
Або є проста/банальна втома після приходу з роботи...
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:06

Це ж не один місяць/не один рік - це постійно треба працюват

  Wirująświatła написав:выложу несколько видео. Потом забуду или буду занят. Пока они не в тему.

Это АВА школа в Киеве. У всех деток на экране проблемы. Тем не менее посмотрите как они хорошо социализированы. Конечно нам всего не покажут, но то что я вижу заслуживает очень высоких оценок.




Але яких конячих зусиль це коштує вчителям/доглядачам!

І де беруть сили, а головне БАЖАННЯ ті сім'ї/батьки, які усиновлюють таких діток?!
Це ж пекельна щоденна праця!!!

Чи здорових дітей дуже важко усиновити, тому бездітні батьки беруть "що дають"?
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:15

Дно пробили, копаємо до наступного))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Звідти й ціна така буряка, помідорів, огірків, часнику, зеленої цибулі... - все від СОТКИ грн за 1кг!
ну буряк не облизательно покупать (я вообще его только в салаты беру). Картоха па 30 это дно

Зображення

Можно подождать молодую. Зато вот готовый салатный набор. 230 грн за 4 кило салата (конечно минус отходы).

Ещё бы заправку какую то и вуаля. На неделю хватит.
Я взагалі, важаю, що майже всі ціни на продукти - це дно!

От ти виклав ціни з екомаркета - типу що то ще "економний" маркет, типу з низькими цінами!
А що казати про ЗВИЧАЙНІ ціни в найближчих магазинах? Так це повне дно!

А головне, це фактично ціни на "підножний корм"!!! :mrgreen:
Це ж НАШЕ, на наших чорноземах!!!

Але чомусь мандарини/апельсини/банани "на пісках/піщаних грунтах" за 100500км від нас - можуть бути дешевші!🤦🏻
А полуниця НАША - 220-240 за 1кг!
Хіба це не дно?
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:23

  Успіх написав:Хіба це не дно?
это расплата за войну в целом и премии по 120 тыс. У людей есть деньги клубнику по 220 покупать. Ведь если не покупали бы цена быстро сдулась до адекватных 50-80 грн
  Успіх написав:І де беруть сили, а головне БАЖАННЯ ті сім'ї/батьки, які усиновлюють таких діток?!
Це ж пекельна щоденна праця!!!

Чи здорових дітей дуже важко усиновити, тому бездітні батьки беруть "що дають"?
это тяжёлый моральный выбор, я бы если бы брал взял бы 2-3 с теми проблемами которые мне по зубам порешать. Если не мы, то кто? Все хотят здоровых и богатых.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:34

Вимираючий вид нації...

  Wirująświatła написав:Если не мы, то кто? Все хотят здоровых и богатых.
Так зараз тенденція в сторону не "всі хотять", а майже "ніхто не хоче і своїх заводити" - не те щоб брати чужих та ще й інвалідів, чи просто з деякими вадами розвитку...
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:35

  Успіх написав:Я взагалі, важаю, що майже всі ціни на продукти - це дно!

Так ти все можеш змінить з твоїми срібними руками- парник з гівна та палок зробив, бурячки по 10 гривень кіло продаєш.
Але чомусь мандарини/апельсини/банани "на пісках/піщаних грунтах" за 100500км від нас - можуть бути дешевші!🤦🏻
А полуниця НАША - 220-240 за 1кг!
Хіба це не дно?

Тому-що апельсини/банани/мандарини/фіники там ростуть у вигляді гівна, все це падає, гниє, тільки збирай і доставка. Але ти можеш спробувать і з полуницею/суницею, не тільки бурячки.
Востаннє редагувалось Water в Нед 11 тра, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:35

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Звідти й ціна така буряка, помідорів, огірків, часнику, зеленої цибулі... - все від СОТКИ грн за 1кг!
ну буряк не облизательно покупать (я вообще его только в салаты беру). Картоха па 30 это дно

Зображення

Можно подождать молодую. Зато вот готовый салатный набор. 230 грн за 4 кило салата (конечно минус отходы).

Ещё бы заправку какую то и вуаля. На неделю хватит.
Я взагалі, важаю, що майже всі ціни на продукти - це дно!

От ти виклав ціни з екомаркета - типу що то ще "економний" маркет, типу з низькими цінами!
А що казати про ЗВИЧАЙНІ ціни в найближчих магазинах? Так це повне дно!

А головне, це фактично ціни на "підножний корм"!!! :mrgreen:
Це ж НАШЕ, на наших чорноземах!!!

Але чомусь мандарини/апельсини/банани "на пісках/піщаних грунтах" за 100500км від нас - можуть бути дешевші!🤦🏻
А полуниця НАША - 220-240 за 1кг!
Хіба це не дно?
то продавай)раз така вигідна справа
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:49

Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Звідти й ціна така буряка, помідорів, огірків, часнику, зеленої цибулі... - все від СОТКИ грн за 1кг!
ну буряк не облизательно покупать (я вообще его только в салаты беру). Картоха па 30 это дно

Зображення

Можно подождать молодую. Зато вот готовый салатный набор. 230 грн за 4 кило салата (конечно минус отходы).

Ещё бы заправку какую то и вуаля. На неделю хватит.
Я взагалі, важаю, що майже всі ціни на продукти - це дно!

От ти виклав ціни з екомаркета - типу що то ще "економний" маркет, типу з низькими цінами!
А що казати про ЗВИЧАЙНІ ціни в найближчих магазинах? Так це повне дно!

А головне, це фактично ціни на "підножний корм"!!! :mrgreen:
Це ж НАШЕ, на наших чорноземах!!!

Але чомусь мандарини/апельсини/банани "на пісках/піщаних грунтах" за 100500км від нас - можуть бути дешевші!
А полуниця НАША - 220-240 за 1кг!
Хіба це не дно?
То не ціни високі, то доходи низькі у тих, хто незадоволений:)
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:49

  Hotab написав:Wirująświatła
Кстати яркая иллюстрация что мышление появляется задолго до речи.


Круте спостереження. Відоме всім, хто мав дітей і був хоч інколи з ними.
Ще до року величезна кількість ознак які вказують на мислення, також бажання пізнавати. Логічні і послідовні дії. Хоча мова зʼявляється в основному після року. А інколи і ближче до двох.
Я бы такой однозначный вывод не делал.
Ребёнок начинает говорить в год-два, но понимать речь, слова начинает раньше. Т.е. вполне возможно, что мышление развивается на основе речи, слов, которые ребёнок уже знает и понимает, хотя произнести ещё не может.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:53

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Если не мы, то кто? Все хотят здоровых и богатых.
Так зараз тенденція в сторону не "всі хотять", а майже "ніхто не хоче і своїх заводити" - не те щоб брати чужих та ще й інвалідів, чи просто з деякими вадами розвитку...

За своих не в курсе, за интернатовскими очередь и не всем их дают. Это нехорошая тема для форума, система покрыта грифом секретно. Причем отказы без объяснения причин.
Wirująświatła
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