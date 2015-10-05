Психологія та інші цікавинки
+ Додати тему
Відповісти на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 11 тра, 2025 19:56
Wirująświatła написав: Успіх написав:
А тут ще дитина застрибує на руки і каже: "татку, побавимось?
я тебе уже писал в личку напишу и в общак. Ты должен радоваться что у тебя такие дети!
Так я радію!!!
А це я просто написав в контексті прибирання!
Що прибирання відходить на десятий план, бо є важливіші речі!
Або є проста/банальна втома після приходу з роботи...
Успіх
Повідомлень: 8085
З нами з: 18.03.21
Подякував: 255 раз.
Подякували: 986 раз.
Профіль
4
8
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:06
Wirująświatła написав:
выложу несколько видео. Потом забуду или буду занят. Пока они не в тему.
Это АВА школа в Киеве. У всех деток на экране проблемы. Тем не менее посмотрите как они хорошо социализированы. Конечно нам всего не покажут, но то что я вижу заслуживает очень высоких оценок.
Але яких конячих зусиль це коштує вчителям/доглядачам!
І де беруть сили, а головне БАЖАННЯ ті сім'ї/батьки, які усиновлюють таких діток?!
Це ж пекельна щоденна праця!!!
Чи здорових дітей дуже важко усиновити, тому бездітні батьки беруть "що дають"?
Успіх
Повідомлень: 8085
З нами з: 18.03.21
Подякував: 255 раз.
Подякували: 986 раз.
Профіль
4
8
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:15
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Звідти й ціна така буряка, помідорів, огірків, часнику, зеленої цибулі... - все від СОТКИ грн за 1кг!
ну буряк не облизательно покупать (я вообще его только в салаты беру).
Картоха па 30 это дно
Можно подождать молодую. Зато вот готовый салатный набор. 230 грн за 4 кило салата (конечно минус отходы).
Ещё бы заправку какую то и вуаля. На неделю хватит.
Я взагалі, важаю, що майже всі ціни на продукти - це дно!
От ти виклав ціни з екомаркета - типу що то ще "економний" маркет, типу з низькими цінами!
А що казати про ЗВИЧАЙНІ ціни в найближчих магазинах? Так це повне дно!
А головне, це фактично ціни на "підножний корм"!!!
Це ж НАШЕ, на наших чорноземах!!!
Але чомусь мандарини/апельсини/банани "на пісках/піщаних грунтах" за 100500км від нас - можуть бути дешевші!🤦🏻
А полуниця НАША - 220-240 за 1кг!
Хіба це не дно?
Успіх
Повідомлень: 8085
З нами з: 18.03.21
Подякував: 255 раз.
Подякували: 986 раз.
Профіль
4
8
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:23
Успіх написав:
Хіба це не дно?
это расплата за войну в целом и премии по 120 тыс. У людей есть деньги клубнику по 220 покупать. Ведь если не покупали бы цена быстро сдулась до адекватных 50-80 грн
Успіх написав:
І де беруть сили, а головне БАЖАННЯ ті сім'ї/батьки, які усиновлюють таких діток?!
Це ж пекельна щоденна праця!!!
Чи здорових дітей дуже важко усиновити, тому бездітні батьки беруть "що дають"?
это тяжёлый моральный выбор, я бы если бы брал взял бы 2-3 с теми проблемами которые мне по зубам порешать. Если не мы, то кто? Все хотят здоровых и богатых.
Wirująświatła
Повідомлень: 29914
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2489 раз.
Подякували: 3485 раз.
Профіль
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:34
Wirująświatła написав:
Если не мы, то кто? Все хотят здоровых и богатых.
Так зараз тенденція в сторону не "всі хотять", а майже "ніхто не хоче і своїх заводити" - не те щоб брати чужих та ще й інвалідів, чи просто з деякими вадами розвитку...
Успіх
Повідомлень: 8085
З нами з: 18.03.21
Подякував: 255 раз.
Подякували: 986 раз.
Профіль
4
8
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:35
Успіх написав:
Я взагалі, важаю, що майже всі ціни на продукти - це дно!
Так ти все можеш змінить з твоїми срібними руками- парник з гівна та палок зробив, бурячки по 10 гривень кіло продаєш.
Але чомусь мандарини/апельсини/банани "на пісках/піщаних грунтах" за 100500км від нас - можуть бути дешевші!🤦🏻
А полуниця НАША - 220-240 за 1кг! Хіба це не дно?
Тому-що апельсини/банани/мандарини/фіники там ростуть у вигляді гівна, все це падає, гниє, тільки збирай і доставка. Але ти можеш спробувать і з полуницею/суницею, не тільки бурячки.
Востаннє редагувалось
Water
в Нед 11 тра, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Water
Повідомлень: 3003
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:35
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Звідти й ціна така буряка, помідорів, огірків, часнику, зеленої цибулі... - все від СОТКИ грн за 1кг!
ну буряк не облизательно покупать (я вообще его только в салаты беру).
Картоха па 30 это дно
Можно подождать молодую. Зато вот готовый салатный набор. 230 грн за 4 кило салата (конечно минус отходы).
Ещё бы заправку какую то и вуаля. На неделю хватит.
Я взагалі, важаю, що майже всі ціни на продукти - це дно!
От ти виклав ціни з екомаркета - типу що то ще "економний" маркет, типу з низькими цінами!
А що казати про ЗВИЧАЙНІ ціни в найближчих магазинах? Так це повне дно!
А головне, це фактично ціни на "підножний корм"!!!
Це ж НАШЕ, на наших чорноземах!!!
Але чомусь мандарини/апельсини/банани "на пісках/піщаних грунтах" за 100500км від нас - можуть бути дешевші!🤦🏻
А полуниця НАША - 220-240 за 1кг!
Хіба це не дно?
то продавай)раз така вигідна справа
Banderlog
Повідомлень: 2663
З нами з: 24.06.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 81 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:49
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Звідти й ціна така буряка, помідорів, огірків, часнику, зеленої цибулі... - все від СОТКИ грн за 1кг!
ну буряк не облизательно покупать (я вообще его только в салаты беру).
Картоха па 30 это дно
Можно подождать молодую. Зато вот готовый салатный набор. 230 грн за 4 кило салата (конечно минус отходы).
Ещё бы заправку какую то и вуаля. На неделю хватит.
Я взагалі, важаю, що майже всі ціни на продукти - це дно!
От ти виклав ціни з екомаркета - типу що то ще "економний" маркет, типу з низькими цінами!
А що казати про ЗВИЧАЙНІ ціни в найближчих магазинах? Так це повне дно!
А головне, це фактично ціни на "підножний корм"!!!
Це ж НАШЕ, на наших чорноземах!!!
Але чомусь мандарини/апельсини/банани "на пісках/піщаних грунтах" за 100500км від нас - можуть бути дешевші!
А полуниця НАША - 220-240 за 1кг!
Хіба це не дно?
То не ціни високі, то доходи низькі у тих, хто незадоволений:)
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36105
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 8197 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:49
Hotab написав: Wirująświatła
Кстати яркая иллюстрация что мышление появляется задолго до речи.
Круте спостереження. Відоме всім, хто мав дітей і був хоч інколи з ними.
Ще до року величезна кількість ознак які вказують на мислення, також бажання пізнавати. Логічні і послідовні дії. Хоча мова зʼявляється в основному після року. А інколи і ближче до двох.
Я бы такой однозначный вывод не делал.
Ребёнок начинает говорить в год-два, но понимать речь, слова начинает раньше. Т.е. вполне возможно, что мышление развивается на основе речи, слов, которые ребёнок уже знает и понимает, хотя произнести ещё не может.
ЛАД
2
Повідомлень: 34346
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5324 раз.
Подякували: 4842 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:53
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Если не мы, то кто? Все хотят здоровых и богатых.
Так зараз тенденція в сторону не "всі хотять", а майже "ніхто не хоче і своїх заводити" - не те щоб брати чужих та ще й інвалідів, чи просто з деякими вадами розвитку...
За своих не в курсе, за интернатовскими очередь и не всем их дают. Это нехорошая тема для форума, система покрыта грифом секретно. Причем отказы без объяснения причин.
Wirująświatła
Повідомлень: 29914
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2489 раз.
Подякували: 3485 раз.
Профіль
1
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
2
4096