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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:04
Wirująświatła написав: UA написав:
Виховувати дітей років до 9-10 можна. Далі тільки корекція.
Якщо в підлітка недіагностоване СДВГ?
Толку від ціх порад?
это если совсем строго говоря
Воспитывать можно всю жизнь. И кого угодно. Вопрос в эффективности такого воспитания.
У детей до 12-13 высокая нейропластичность поэтому воспитание идёт легко, за исключением РАС СДВГ УО. Там с нейропластичностью беда, но АВА терапия помогает их социализировать.
В Україні, коли шкільний психолог натякає батькам на діагноз дитини, йому можуть набити морду. Подякують та будуть лікувати напевно 1 з 10 батьків.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:09
Banderlog написав:
..........
і як справлялись колись без посудомойки, стіралки ?
Коли не купляли готову варену ковбасу в магазині за рогом, а різали живу курку і варили на трісках?))) А по воду для пєльонок бігали до колодязя?
Нєма чого дома робити.
На все то 1,5 години в день поза вуха вистачить з сучасною технікою. Шо там готовити з мультиваркою?
........
Вы явно преуменьшаете необходимое время на домашнюю работу.
Да, домашняя техника сильно уменьшила трудозатраты. Да, можно уложиться в 1,5 часа в день на готовку. Если покупать пачку пельменей и сварить на ужин. Но пожарить те же блины уже нужно больше времени. Сварить борщ тоже вряд ли удастся. Оговорюсь, что мультиваркой никогда не пользовался, не знаю. Можно, конечно сварить огромную кастрюлю и есть целую неделю. Но, боюсь, если это будет регулярно, то вы жене выскажетесь.
Ну а при наличии детей и говорить не приходится, всё и так понятно.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:10
UA написав:
В Україні, коли шкільний психолог натякає батькам на діагноз дитини, йому можуть набити морду. Подякують та будуть лікувати напевно 1 з 10 батьків.
самая собачья работа на свете - школьный психолог. Ему сразу нужен штатный юрист судиться с родителями.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:13
Banderlog
то продавай)раз така вигідна справа
Саме так. Проблема не в «платять великі гроші військовим, тому такі ціни, якби не брали, ціни б здулись». А в витратах на вирощування. Для теплиць треба е/е. А її ще і виключали / виключають. Закупляли генератори. Добрива більшість імпорт, дорого.
Папайя, яка умовно чимось схожа на диню, не вимагає зусиль. Круглий рік ніхто не пирскає від шкідників, не копає навіть біля дерева. І вони ростуть. А диню треба скільки зусиль!!
Так само порівняти яблуко/грушу і манго.
В манго жодних вкладень, крім якось зібрати (дерева бувають висотою навіть як тополь).
А яблука скільки хоботні? А ще і морозом може прибити і всі витрати в пусту, врожаю не буде.
А якщо так невиправдано дорого овочі, то треба ж не питати тоді на форумі про бізнес-плани інших, а брати лопату (азірова) і збивати ціну!
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:13
Успіх написав:
А головне, це фактично ціни на "підножний корм"!!!
Це ж НАШЕ, на наших чорноземах!!!
Успіх, які саме черноземи твої?
Державної землі вже немає, все в приватній власності але до чого тут ти?
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:19
ЛАД написав: Banderlog написав:
..........
і як справлялись колись без посудомойки, стіралки ?
Коли не купляли готову варену ковбасу в магазині за рогом, а різали живу курку і варили на трісках?))) А по воду для пєльонок бігали до колодязя?
Нєма чого дома робити.
На все то 1,5 години в день поза вуха вистачить з сучасною технікою. Шо там готовити з мультиваркою?
........
Вы явно преуменьшаете необходимое время на домашнюю работу.
Да, домашняя техника сильно уменьшила трудозатраты. Да, можно уложиться в 1,5 часа в день на готовку. Если покупать пачку пельменей и сварить на ужин. Но пожарить те же блины уже нужно больше времени. Сварить борщ тоже вряд ли удастся. Оговорюсь, что мультиваркой никогда не пользовался, не знаю. Можно, конечно сварить огромную кастрюлю и есть целую неделю. Но, боюсь, если это будет регулярно, то вы жене выскажетесь.
Ну а при наличии детей и говорить не приходится, всё и так понятно.
Ну якщо по-сімейному борщ наварити на тиждень, то це 1.5 години разово на тиждень. Капусняк приблизно так само. Так само якась каша з мʼясом, чи плов. Котлети якщо самому фарш робити - близько години, якщо готовий то хвилин 30 безпосередньо залученості, далі в духовці вже без вас дійде. І це теж можна за раз на тиждень приготувати.
Якщо щодо свідоприготованого:
Омлет на сніданок робиться менше ніж за 10хв.
Паста Карбонара якщо набить руку робиться 25 хв, не більше.
З електрогрилем можна робити стейки (мʼясо чи риба) буквально хвилин за 10-15.
Я б настільки не драматизував.
Дофіга часу можуть зʼїдати окремі страви з закидонами, типу бульон на рамен варить до другого пришестя, випічку робити всяку. Але то вже окрема справа
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:19
Wirująświatła написав: UA написав:
В Україні, коли шкільний психолог натякає батькам на діагноз дитини, йому можуть набити морду. Подякують та будуть лікувати напевно 1 з 10 батьків.
самая собачья работа на свете - школьный психолог. Ему сразу нужен штатный юрист судиться с родителями.
З педагогів виходять успішні риелтори.
Люди з СДВГ покірно віддають комісію якомусь рилу.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:47
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:49
ЛАД написав:
Оговорюсь, что мультиваркой никогда не пользовался, не знаю. Можно, конечно сварить огромную кастрюлю и есть целую неделю. Но, боюсь, если это будет регулярно, то вы жене выскажетесь.
Н
з великою посудою в мене може пройти борщ, або голубці, но то діло якраз марудне.)
Пора це діло з мультиваркою виправляти, тільки не економте і щоб була з скороваркою та бажано одразу 2 чаші купити, одної замало. Я колись шукав замінити газову плиту і хотів побільше автоматики) так і прийшов до мультиварки.
Потом купив ще 1ну, мамі в село.
Беріть. Поексперементуєте,
навчитесь чомусь новому.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:06
Faceless написав:
.....
Ну якщо по-сімейному борщ наварити на тиждень, то це 1.5 години разово на тиждень. Капусняк приблизно так само. Так само якась каша з мʼясом, чи плов. Котлети якщо самому фарш робити - близько години, якщо готовий то хвилин 30 безпосередньо залученості, далі в духовці вже без вас дійде. І це теж можна за раз на тиждень приготувати.
Якщо щодо свідоприготованого:
Омлет на сніданок робиться менше ніж за 10хв.
Паста Карбонара якщо набить руку робиться 25 хв, не більше.
З електрогрилем можна робити стейки (мʼясо чи риба) буквально хвилин за 10-15.
Я б настільки не драматизував.
Дофіга часу можуть зʼїдати окремі страви з закидонами, типу бульон на рамен варить до другого пришестя, випічку робити всяку. Але то вже окрема справа
Я, вообще-то, писал о том, что борщ на неделю не совсем нормально.
Хотя из-за нехватки времени такое делают.
А стейки за 10-15 мин. это именно стейки. Если вы купите, к примеру, просто рыбу, то за 10-15 мин. не выйдет.
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