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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:22

  Banderlog написав:
  ЛАД написав: Оговорюсь, что мультиваркой никогда не пользовался, не знаю. Можно, конечно сварить огромную кастрюлю и есть целую неделю. Но, боюсь, если это будет регулярно, то вы жене выскажетесь.
Н
з великою посудою в мене може пройти борщ, або голубці, но то діло якраз марудне.)
Пора це діло з мультиваркою виправляти, тільки не економте і щоб була з скороваркою та бажано одразу 2 чаші купити, одної замало. Я колись шукав замінити газову плиту і хотів побільше автоматики) так і прийшов до мультиварки.
Потом купив ще 1ну, мамі в село.
Беріть. Поексперементуєте, :cry: навчитесь чомусь новому.

Мне сейчас на одного - смысл?
А внукам блины, оладушки, ещё что, это уже не мультиварка.
Да и поставить некуда, разве что вместо электроплиты. Но полностью отказаться от плиты пока не решусь.
А новому периодически учусь - новым (для меня) блюдам. :)
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:27

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.....
Ну якщо по-сімейному борщ наварити на тиждень, то це 1.5 години разово на тиждень. Капусняк приблизно так само. Так само якась каша з мʼясом, чи плов. Котлети якщо самому фарш робити - близько години, якщо готовий то хвилин 30 безпосередньо залученості, далі в духовці вже без вас дійде. І це теж можна за раз на тиждень приготувати.
Якщо щодо свідоприготованого:
Омлет на сніданок робиться менше ніж за 10хв.
Паста Карбонара якщо набить руку робиться 25 хв, не більше.
З електрогрилем можна робити стейки (мʼясо чи риба) буквально хвилин за 10-15.
Я б настільки не драматизував.
Дофіга часу можуть зʼїдати окремі страви з закидонами, типу бульон на рамен варить до другого пришестя, випічку робити всяку. Але то вже окрема справа

Я, вообще-то, писал о том, что борщ на неделю не совсем нормально. :) Хотя из-за нехватки времени такое делают.
А стейки за 10-15 мин. это именно стейки. Если вы купите, к примеру, просто рыбу, то за 10-15 мин. не выйдет.
вийде. ) і спорю Ви зможете повторити
дзеркальний короп, крупний живий. Випотрошив, нарубав кусками, сантиметрів 8 товщиною, трохи спецій зверху кружок апельсину в сантиметр товщиною в фольгу і на електрогриль. Солити після готовності. Гарнір -зелений горошок консервований.
2. Скумбрія, запекти на картоплі дольками в мультиварці.
3. Скумбрія, на оселедець ,
випотрошив, порізав, добавив баночну гірчицю зернами 2 ложки+ ложку рідкого меду. Готово через 2 дні. Останнє Хвилин 7 максимум.)
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:36

  ЛАД написав:Мне сейчас на одного - смысл?
А внукам блины, оладушки, ещё что, это уже не мультиварка.
Да и поставить некуда, разве что вместо электроплиты. Но полностью отказаться от плиты пока не решусь.
А новому периодически учусь - новым (для меня) блюдам. :)
смисл є.) Там місця на одну кастрюлю треба.
Якраз чим більше людей, тим більше є смисл гратись з блінчиками, сирничками, голубцями чи долмою. )
коли сам я на плиті тільки каву варю.
не зайде Вам, подарите туди де внукам постійно готують)
тіки чур спочатку самому освоїти.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 22:40

Re: Психологія та інші цікавинки

питаюсь полностью в пузатой хате. выходит дешевле в раза два, чем покупать фуфлыжные продукты по безумным ценам. да ладно цены. бывает купишь на два штукаря, его есть невозможно. в последний раз выкинул банки три консерв наших. съедобное только латвийское.
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