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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:22
Banderlog написав: ЛАД написав:
Оговорюсь, что мультиваркой никогда не пользовался, не знаю. Можно, конечно сварить огромную кастрюлю и есть целую неделю. Но, боюсь, если это будет регулярно, то вы жене выскажетесь.
Н
з великою посудою в мене може пройти борщ, або голубці, но то діло якраз марудне.)
Пора це діло з мультиваркою виправляти, тільки не економте і щоб була з скороваркою та бажано одразу 2 чаші купити, одної замало. Я колись шукав замінити газову плиту і хотів побільше автоматики) так і прийшов до мультиварки.
Потом купив ще 1ну, мамі в село.
Беріть. Поексперементуєте,
навчитесь чомусь новому.
Мне сейчас на одного - смысл?
А внукам блины, оладушки, ещё что, это уже не мультиварка.
Да и поставить некуда, разве что вместо электроплиты. Но полностью отказаться от плиты пока не решусь.
А новому периодически учусь - новым (для меня) блюдам.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:27
ЛАД написав: Faceless написав:
.....
Ну якщо по-сімейному борщ наварити на тиждень, то це 1.5 години разово на тиждень. Капусняк приблизно так само. Так само якась каша з мʼясом, чи плов. Котлети якщо самому фарш робити - близько години, якщо готовий то хвилин 30 безпосередньо залученості, далі в духовці вже без вас дійде. І це теж можна за раз на тиждень приготувати.
Якщо щодо свідоприготованого:
Омлет на сніданок робиться менше ніж за 10хв.
Паста Карбонара якщо набить руку робиться 25 хв, не більше.
З електрогрилем можна робити стейки (мʼясо чи риба) буквально хвилин за 10-15.
Я б настільки не драматизував.
Дофіга часу можуть зʼїдати окремі страви з закидонами, типу бульон на рамен варить до другого пришестя, випічку робити всяку. Але то вже окрема справа
Я, вообще-то, писал о том, что борщ на неделю не совсем нормально.
Хотя из-за нехватки времени такое делают.
А стейки за 10-15 мин. это именно стейки. Если вы купите, к примеру, просто рыбу, то за 10-15 мин. не выйдет.
вийде. ) і спорю Ви зможете повторити
дзеркальний короп, крупний живий. Випотрошив, нарубав кусками, сантиметрів 8 товщиною, трохи спецій зверху кружок апельсину в сантиметр товщиною в фольгу і на електрогриль. Солити після готовності. Гарнір -зелений горошок консервований.
2. Скумбрія, запекти на картоплі дольками в мультиварці.
3. Скумбрія, на оселедець ,
випотрошив, порізав, добавив баночну гірчицю зернами 2 ложки+ ложку рідкого меду. Готово через 2 дні. Останнє Хвилин 7 максимум.)
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:36
ЛАД написав:
Мне сейчас на одного - смысл?
А внукам блины, оладушки, ещё что, это уже не мультиварка.
Да и поставить некуда, разве что вместо электроплиты. Но полностью отказаться от плиты пока не решусь.
А новому периодически учусь - новым (для меня) блюдам.
смисл є.) Там місця на одну кастрюлю треба.
Якраз чим більше людей, тим більше є смисл гратись з блінчиками, сирничками, голубцями чи долмою. )
коли сам я на плиті тільки каву варю.
не зайде Вам, подарите туди де внукам постійно готують)
тіки чур спочатку самому освоїти.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:40
питаюсь полностью в пузатой хате. выходит дешевле в раза два, чем покупать фуфлыжные продукты по безумным ценам. да ладно цены. бывает купишь на два штукаря, его есть невозможно. в последний раз выкинул банки три консерв наших. съедобное только латвийское.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:50
Бетон написав:
питаюсь полностью в пузатой хате. выходит дешевле в раза два, чем покупать фуфлыжные продукты по безумным ценам. да ладно цены. бывает купишь на два штукаря, его есть невозможно. в последний раз выкинул банки три консерв наших. съедобное только латвийское.
А у пузатки продукти з доставкою з Норвегії?)
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:52
UA написав: Успіх написав:
А головне, це фактично ціни на "підножний корм"!!!
Це ж НАШЕ, на наших чорноземах!!!
Успіх, які саме черноземи твої?
Державної землі вже немає, все в приватній власності але до чого тут ти?
Як до чого тут я?
Як захищати ті чорноземи - то мене першого послали на їх захист!
І пох, що я ні строкової не служив, ні навіть, "не того ВОСу" не мав!
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:52
Бетон написав:
питаюсь полностью в пузатой хате.
думаю там можна їсти тільки каші (бо собівартість копійки) та перші блюда (бо кості на бойні умовно безкоштовні).
решта твоєї їжі під дуже великим питанням що то не яд ))
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:59
Успіх написав: UA написав:
Успіх, які саме черноземи твої?
Державної землі вже немає, все в приватній власності але до чого тут ти?
Як до чого тут я?
Як захищати ті чорноземи - то мене першого послали на їх захист!
І пох, що я ні строкової не служив, ні навіть, "не того ВОСу" не мав!
Чому не вчився в свій час на "не той ВОС"?
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Додано: Нед 11 тра, 2025 23:00
Бетон написав:питаюсь полностью в пузатой хате. выходит дешевле в раза два, чем покупать фуфлыжные продукты по безумным ценам. да ладно цены. бывает купишь на два штукаря, его есть невозможно. в последний раз выкинул банки три консерв наших. съедобное только латвийское.
Це якось геть абсурдно. І які такі безумні ціни вам привиділися, і водночас ПХ з цих самих продуктів (можливо менш якісних) з націнкою 300% вам норм.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 23:10
UA написав: Успіх написав: UA написав:
Успіх, які саме черноземи твої?
Державної землі вже немає, все в приватній власності але до чого тут ти?
Як до чого тут я?
Як захищати ті чорноземи - то мене першого послали на їх захист!
І пох, що я ні строкової не служив, ні навіть, "не того ВОСу" не мав!
Чому не вчився в свій час на "не той ВОС"?
Військова справа - зовсім НЕ моє!
А після проходження 32місяці служби/фронту, то мене тепер ще й підтошнює, як згадую той "армійський дибілізм"/безлад
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