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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 394395396397
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:20

  Faceless написав:
Бетон написав:питаюсь полностью в пузатой хате. выходит дешевле в раза два, чем покупать фуфлыжные продукты по безумным ценам. да ладно цены. бывает купишь на два штукаря, его есть невозможно. в последний раз выкинул банки три консерв наших. съедобное только латвийское.
Це якось геть абсурдно. І які такі безумні ціни вам привиділися, і водночас ПХ з цих самих продуктів (можливо менш якісних) з націнкою 300% вам норм.

Якщо порівнювать ціну 1 та 500 кіл м`яса або риби, то ціна буде не на користь 1 кіла. Націнка 300% мабуть ні, але саме за Пузату Хату не скажу.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:23

  Hotab написав:А у пузатки продукти з доставкою з Норвегії?)

Можливо, дивлячись скільки продуктів вони беруть, якщо є де зберігати фуру риби, або з кимось пополам, то вигідніше приперти.
UPD: Повторюсь, вже колись писав, доволі часто наші беруть фурами 3 сорт...
Востаннє редагувалось Water в Нед 11 тра, 2025 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:23

  Успіх написав:
  UA написав:Чому не вчився в свій час на "не той ВОС"?
Військова справа - зовсім НЕ моє!
А після проходження 32місяці служби/фронту, то мене тепер ще й підтошнює, як згадую той "армійський дибілізм"/безлад
:mrgreen:

Досвідчений фронтовик в першій черзі резерву.
"армійський дибілізм"/безлад це через повальний алкоголизм.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:30

https://www.youtube.com/shorts/v4qXYHV91wA
Гарно виглядає
В Україні його б негайно запакували оділи бронік та на полігон в штурмовики
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:10

Успіх

А після проходження 32місяці служби/фронту


Так це тебе метиловий Вадім податками 32 місяці годував, а ти йому показав дулю і втік? А розрахуватись за бюджетну сісю?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:14

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Мне сейчас на одного - смысл?
А внукам блины, оладушки, ещё что, это уже не мультиварка.
Да и поставить некуда, разве что вместо электроплиты. Но полностью отказаться от плиты пока не решусь.
А новому периодически учусь - новым (для меня) блюдам. :)
смисл є.) Там місця на одну кастрюлю треба.
Якраз чим більше людей, тим більше є смисл гратись з блінчиками, сирничками, голубцями чи долмою. )
коли сам я на плиті тільки каву варю.
не зайде Вам, подарите туди де внукам постійно готують)
тіки чур спочатку самому освоїти.

Подумаю над вашим советом.
Хотя тот же борщ - больше времени занимает нарезка/поджарка, а когда уже варится, то не принципиально на плите или в мультиварке - делать уже ничего не нужно.
Ту же гречку или рис сварить - минут 20 надо по-любому. Картошку хоть сварить, хоть пожарить тоже время.
С блинами смысл поиграться есть - нажарил кучу с мясом и заморозил. Потом захотелось, достал, на сковородку и через 5 минут завтрак готов. Но, конечно, обычно это делаю внукам - благо проблем с доставкой нет. Спустился на 4 этажа и всё. :) На завтра оладушки заказали. Но внукам хуже - любят блины без начинки. Возишься 3 часа, а съедают за 5 минут. :)
P.s. А карпа вы не чистите? Тоже ведь время.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 тра, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:17

  rjkz написав:2. Я был ярко выраженный "удобный" ребенок
для удобного вы слишком контактны и легко общаетесь. Это невозможно. Общение такой же навык как гитара или велосипед. Если не тренироваться эти лыжи не поедут.
Wirująświatła
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