Бетон написав:питаюсь полностью в пузатой хате. выходит дешевле в раза два, чем покупать фуфлыжные продукты по безумным ценам. да ладно цены. бывает купишь на два штукаря, его есть невозможно. в последний раз выкинул банки три консерв наших. съедобное только латвийское.
Це якось геть абсурдно. І які такі безумні ціни вам привиділися, і водночас ПХ з цих самих продуктів (можливо менш якісних) з націнкою 300% вам норм.
Якщо порівнювать ціну 1 та 500 кіл м`яса або риби, то ціна буде не на користь 1 кіла. Націнка 300% мабуть ні, але саме за Пузату Хату не скажу.
Hotab написав:А у пузатки продукти з доставкою з Норвегії?)
Можливо, дивлячись скільки продуктів вони беруть, якщо є де зберігати фуру риби, або з кимось пополам, то вигідніше приперти. UPD: Повторюсь, вже колись писав, доволі часто наші беруть фурами 3 сорт...
Востаннє редагувалось Water в Нед 11 тра, 2025 23:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Мне сейчас на одного - смысл? А внукам блины, оладушки, ещё что, это уже не мультиварка. Да и поставить некуда, разве что вместо электроплиты. Но полностью отказаться от плиты пока не решусь. А новому периодически учусь - новым (для меня) блюдам.
смисл є.) Там місця на одну кастрюлю треба. Якраз чим більше людей, тим більше є смисл гратись з блінчиками, сирничками, голубцями чи долмою. ) коли сам я на плиті тільки каву варю. не зайде Вам, подарите туди де внукам постійно готують) тіки чур спочатку самому освоїти.
Подумаю над вашим советом. Хотя тот же борщ - больше времени занимает нарезка/поджарка, а когда уже варится, то не принципиально на плите или в мультиварке - делать уже ничего не нужно. Ту же гречку или рис сварить - минут 20 надо по-любому. Картошку хоть сварить, хоть пожарить тоже время. С блинами смысл поиграться есть - нажарил кучу с мясом и заморозил. Потом захотелось, достал, на сковородку и через 5 минут завтрак готов. Но, конечно, обычно это делаю внукам - благо проблем с доставкой нет. Спустился на 4 этажа и всё. На завтра оладушки заказали. Но внукам хуже - любят блины без начинки. Возишься 3 часа, а съедают за 5 минут. P.s. А карпа вы не чистите? Тоже ведь время.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 тра, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.