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#<1 ... 395396397398 Додано: Пон 12 тра, 2025 06:11 Wirująświatła написав: rjkz написав: Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому. Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому. можно я вам дам совет? Если нет РАС социализация решается легко. Ему нужно неформальное общение. Где правила размыты. Где от него могут отвернутся и перестать с ним общаться (тоже ценный опыт на будущее как себя вести). И главное не переживайте за буллинг. В неформальных группах его нет. Это невозможно. Конечно я не имею в виду банды, это продукт бедности 90х. Места где собираются подростки, скейтодромы или музыканты, фэндомы, комиконы. Не все же в интернетах сидят. можно я вам дам совет? Если нет РАС социализация решается легко. Ему нужно неформальное общение. Где правила размыты. Где от него могут отвернутся и перестать с ним общаться (тоже ценный опыт на будущее как себя вести). И главное не переживайте за буллинг. В неформальных группах его нет. Это невозможно. Конечно я не имею в виду банды, это продукт бедности 90х. Места где собираются подростки, скейтодромы или музыканты, фэндомы, комиконы. Не все же в интернетах сидят.



Я не специалист, но слышал (знаю?) что у аутизма очень много градаций и в какой момент назвать интроверта ребенком с РАС - очень тонкий вопрос.

Я видел ярко выраженных аутистов. Нет, это не аутизм. Но в какой степени РАС и есть ли оно вообще - не могу сказать. Равно настолько, насколько и мне можно было это приписать в моем детстве.

Он не идет на контакт самостоятельно.

Желания особо социализироваться у него нет.

Проблему, которую я вижу, и она с раннего детства - он медленно адаптируется ко всему новому. Но очень хорошо учится. Его в раннем детстве "научили учиться".

Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется.

В школе у них настолько строгая дисциплина, что не то, что буллинг исчезает не появившись. Мы его в паблик скул отдадим в хайскул. Посмотрим или поможет.

Если не сможет приспособиться, переведем в частную.

За попытку помочь - спасибо большое.

С неформальными группами...тут это непросто. Фактически, все построено так, что дети все время под надзором взрослых. Ювенальная юстиция.

Хотя он в том возрасте, когда уже можно самому передвигаться по городу.

Правда, в НЙ сейчас банд и "банд" хватает и просто неадекватов.и он сам редко когда ездит. Обычно с кем-то из нас или со школой на школьном автобусе. Я не специалист, но слышал (знаю?) что у аутизма очень много градаций и в какой момент назвать интроверта ребенком с РАС - очень тонкий вопрос.Я видел ярко выраженных аутистов. Нет, это не аутизм. Но в какой степени РАС и есть ли оно вообще - не могу сказать. Равно настолько, насколько и мне можно было это приписать в моем детстве.Он не идет на контакт самостоятельно.Желания особо социализироваться у него нет.Проблему, которую я вижу, и она с раннего детства - он медленно адаптируется ко всему новому. Но очень хорошо учится. Его в раннем детстве "научили учиться".Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется.В школе у них настолько строгая дисциплина, что не то, что буллинг исчезает не появившись. Мы его в паблик скул отдадим в хайскул. Посмотрим или поможет.Если не сможет приспособиться, переведем в частную.За попытку помочь - спасибо большое.С неформальными группами...тут это непросто. Фактически, все построено так, что дети все время под надзором взрослых. Ювенальная юстиция.Хотя он в том возрасте, когда уже можно самому передвигаться по городу.Правда, в НЙ сейчас банд и "банд" хватает и просто неадекватов.и он сам редко когда ездит. Обычно с кем-то из нас или со школой на школьном автобусе. rjkz

Повідомлень: 17336 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5411 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 08:51 rjkz написав: Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется 300% не РАС. Это внутренний барьер. Скорее всего страх. rjkz написав: С неформальными группами...тут это непросто. Фактически, все построено так, что дети все время под надзором взрослых. Ювенальная юстиция С неформальными группами...тут это непросто. Фактически, все построено так, что дети все время под надзором взрослых. Ювенальная юстиция там где я живу есть набережная с футбольным полем и роледромом. Там постоянно трутся пацаны 10-16л без какого либо присмотра. Конечно надо увлекаться этими видами спорта. Прийти и не тренироваться социализации не будет. Это в банду можно было просто прийти слушать музыку или играть в карты/монополию. Ещё у нас были антикафе, которые почти все закрылись, та же ситуация приходишь знакомишься с кем то общаешься. На социализацию не тянет но прокачать навыки "привет как дела давай поиграем" было можно. Тут главное не бояться отказа, люди разные кто то не захочет знакомиться/играть, это не должно быть травмой. rjkz написав: В школе у них настолько строгая дисциплина, что не то, что буллинг исчезает не появившись В школе у них настолько строгая дисциплина, что не то, что буллинг исчезает не появившись я видел подобное в одной из частных школ, где система как в тюрьме, кругом камеры наблюдения, из одного помещения в другое доступ по магнитной карте, которая была только у взрослых, с детьми постоянно находится тьютор, он же массовик затейник или аниматор, куча игровых комнат, заваленных игрушками, спортивным инвентарем, лед ТВ. Был даже бассейн, теннисный корт и комнаты где ребенок мог поспать. Некоторых детей оставляли на ночь или на выходные. Типа круглогодичного лагеря или санатория.



Только беда школа та платная и в нее приводили детей с проблемами, в т.ч. с РАС.



Вот их социализировать - титанический труд. У ребенка просто нет интереса к перечисленному. Он тихо сидит в уголке иногда лицом в пол, на контакты реагирует плохо, попытка его заставить вызывает истерику.



Ради этих детей меня и позвали.



Общий принцип - цепляться за интерес. Если есть интерес к чему либо, уже можно расширять его связи с другими видами деятельности.



Если интереса нет не получиться ничего. Человек не робот. Нет такого пошел какую то методику, запрограммировал и что то само появилось.



Ава терапевты буквально дрессируют детей. Создают такую обстановку когда не выполнить задание невозможно. rjkz написав: За попытку помочь - спасибо большое За попытку помочь - спасибо большое спасибо за спасибо, но это не помощь а так мысли по поводу. Опытный психолог за 10 минут разберётся в чем проблема, тут высшей математики нет, достаточно поговорить и поиграть в пару игр, в которых ребенок проявит свой страх или другую причину. 300% не РАС. Это внутренний барьер. Скорее всего страх.там где я живу есть набережная с футбольным полем и роледромом. Там постоянно трутся пацаны 10-16л без какого либо присмотра. Конечно надо увлекаться этими видами спорта. Прийти и не тренироваться социализации не будет. Это в банду можно было просто прийти слушать музыку или играть в карты/монополию. Ещё у нас были антикафе, которые почти все закрылись, та же ситуация приходишь знакомишься с кем то общаешься. На социализацию не тянет но прокачать навыки "привет как дела давай поиграем" было можно. Тут главное не бояться отказа, люди разные кто то не захочет знакомиться/играть, это не должно быть травмой.я видел подобное в одной из частных школ, где система как в тюрьме, кругом камеры наблюдения, из одного помещения в другое доступ по магнитной карте, которая была только у взрослых, с детьми постоянно находится тьютор, он же массовик затейник или аниматор, куча игровых комнат, заваленных игрушками, спортивным инвентарем, лед ТВ. Был даже бассейн, теннисный корт и комнаты где ребенок мог поспать. Некоторых детей оставляли на ночь или на выходные. Типа круглогодичного лагеря или санатория.Только беда школа та платная и в нее приводили детей с проблемами, в т.ч. с РАС.Вот их социализировать - титанический труд. У ребенка просто нет интереса к перечисленному. Он тихо сидит в уголке иногда лицом в пол, на контакты реагирует плохо, попытка его заставить вызывает истерику.Ради этих детей меня и позвали.Общий принцип - цепляться за интерес. Если есть интерес к чему либо, уже можно расширять его связи с другими видами деятельности.Если интереса нет не получиться ничего. Человек не робот. Нет такого пошел какую то методику, запрограммировал и что то само появилось.Ава терапевты буквально дрессируют детей. Создают такую обстановку когда не выполнить задание невозможно.спасибо за спасибо, но это не помощь а так мысли по поводу. Опытный психолог за 10 минут разберётся в чем проблема, тут высшей математики нет, достаточно поговорить и поиграть в пару игр, в которых ребенок проявит свой страх или другую причину. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 12 тра, 2025 09:16, всього редагувалось 5 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29917 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2489 раз. Подякували: 3485 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 08:51 Hotab написав: А у пузатки продукти з доставкою з Норвегії?) А у пузатки продукти з доставкою з Норвегії?)

Так точно. З невеличкого норвежського містечка Жашків)



sergey_stasyuk555 написав: Бетон написав: питаюсь полностью в пузатой хате. питаюсь полностью в пузатой хате.

думаю там можна їсти тільки каші (бо собівартість копійки) та перші блюда (бо кості на бойні умовно безкоштовні).

решта твоєї їжі під дуже великим питанням що то не яд )) думаю там можна їсти тільки каші (бо собівартість копійки) та перші блюда (бо кості на бойні умовно безкоштовні).решта твоєї їжі під дуже великим питанням що то не яд ))



Серьёзно?

Беда

И что делать? Возвращаться к тёлкам? А может лучше яд Так точно. З невеличкого норвежського містечка Жашків)Серьёзно?БедаИ что делать? Возвращаться к тёлкам? А может лучше яд Бетон

Повідомлень: 4952 З нами з: 17.12.22 Подякував: 180 раз. Подякували: 357 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 395396397398 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34