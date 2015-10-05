Wirująświatła написав:можно я вам дам совет? Если нет РАС социализация решается легко. Ему нужно неформальное общение. Где правила размыты. Где от него могут отвернутся и перестать с ним общаться (тоже ценный опыт на будущее как себя вести). И главное не переживайте за буллинг. В неформальных группах его нет. Это невозможно. Конечно я не имею в виду банды, это продукт бедности 90х. Места где собираются подростки, скейтодромы или музыканты, фэндомы, комиконы. Не все же в интернетах сидят.
Я не специалист, но слышал (знаю?) что у аутизма очень много градаций и в какой момент назвать интроверта ребенком с РАС - очень тонкий вопрос.
Я видел ярко выраженных аутистов. Нет, это не аутизм. Но в какой степени РАС и есть ли оно вообще - не могу сказать. Равно настолько, насколько и мне можно было это приписать в моем детстве.
Он не идет на контакт самостоятельно.
Желания особо социализироваться у него нет.
Проблему, которую я вижу, и она с раннего детства - он медленно адаптируется ко всему новому. Но очень хорошо учится. Его в раннем детстве "научили учиться".
Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется.
В школе у них настолько строгая дисциплина, что не то, что буллинг исчезает не появившись. Мы его в паблик скул отдадим в хайскул. Посмотрим или поможет.
Если не сможет приспособиться, переведем в частную.
За попытку помочь - спасибо большое.
С неформальными группами...тут это непросто. Фактически, все построено так, что дети все время под надзором взрослых. Ювенальная юстиция.
Хотя он в том возрасте, когда уже можно самому передвигаться по городу.
Правда, в НЙ сейчас банд и "банд" хватает и просто неадекватов.и он сам редко когда ездит. Обычно с кем-то из нас или со школой на школьном автобусе.