Додано: Пон 12 тра, 2025 08:51

rjkz написав: Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется

rjkz написав: С неформальными группами...тут это непросто. Фактически, все построено так, что дети все время под надзором взрослых. Ювенальная юстиция С неформальными группами...тут это непросто. Фактически, все построено так, что дети все время под надзором взрослых. Ювенальная юстиция

rjkz написав: В школе у них настолько строгая дисциплина, что не то, что буллинг исчезает не появившись В школе у них настолько строгая дисциплина, что не то, что буллинг исчезает не появившись

rjkz написав: За попытку помочь - спасибо большое За попытку помочь - спасибо большое

rjkz написав: Правда, в НЙ сейчас банд и "банд" хватает и просто неадекватов.и он сам редко когда ездит Правда, в НЙ сейчас банд и "банд" хватает и просто неадекватов.и он сам редко когда ездит

300% не РАС. Это внутренний барьер. Скорее всего страх.там где я живу есть набережная с футбольным полем и роледромом. Там постоянно трутся пацаны 10-16л без какого либо присмотра. Конечно надо увлекаться этими видами спорта. Прийти и не тренироваться социализации не будет. Это в банду можно было просто прийти слушать музыку или играть в карты/монополию. Ещё у нас были антикафе, которые почти все закрылись, та же ситуация приходишь знакомишься с кем то общаешься. На социализацию не тянет но прокачать навыки "привет как дела давай поиграем" было можно. Тут главное не бояться отказа, люди разные кто то не захочет знакомиться/играть, это не должно быть травмой.Из того что я видел во Львове- стихийные курсы английского, в антикафе на 2м этаже пл.рынок в какое то определенное время собирались любители английского всех возрастов и общались. Правил - никаких. Хочешь просто с ними сидишь слушаешь, хочешь знакомишься хочешь рассказываешь о себе или о каких то фильмах событиях. В душу никто не лезет. Вообще супер. Я случайно стал участником, ждал в антикафе одного человека, запредельно дружеская атмосфера. Надел бейдж с именем и общаешься. Поскольку доступ платный (емнип 30 грн в час) бомжи-алкаши туда не попадали. Если такое есть в нй это реальное решение.я видел подобное в одной из частных школ, где система как в тюрьме, кругом камеры наблюдения, из одного помещения в другое доступ по магнитной карте, которая была только у взрослых, с детьми постоянно находится тьютор, он же массовик затейник или аниматор, куча игровых комнат, заваленных игрушками, спортивным инвентарем, лед ТВ. Был даже бассейн, теннисный корт и комнаты где ребенок мог поспать. Некоторых детей оставляли на ночь или на выходные. Типа круглогодичного лагеря или санатория.Только беда школа та платная и в нее приводили детей с проблемами, в т.ч. с РАС.Вот их социализировать - титанический труд. У ребенка просто нет интереса к перечисленному. Он тихо сидит в уголке иногда лицом в пол, на контакты реагирует плохо, попытка его заставить вызывает истерику.Ради этих детей меня и позвали.Общий принцип - цепляться за интерес. Если есть интерес к чему либо, уже можно расширять его связи с другими видами деятельности.Если интереса нет не получиться ничего. Человек не робот. Нет такого пошел какую то методику, запрограммировал и что то само появилось.Ава терапевты буквально дрессируют детей. Создают такую обстановку когда не выполнить задание невозможно.спасибо за спасибо, но это не помощь а так мысли по поводу. Опытный психолог за 10 минут разберётся в чем проблема, тут высшей математики нет, достаточно поговорить и поиграть в пару игр, в которых ребенок проявит свой страх или другую причину.неформальные группы бывают открытые и закрытые. В открытую можно попасть например где то в парке нй по любыму есть места где играют в домино/шахматы и другие игры. Приходишь и всё. Сначала просто сидишь, потом общаешься, потом тебя приглашают поиграть такие же новички. В закрытые группы можно попасть только если кто то из участников тебя туда приведет. Ассоциальные группы как правило закрытые. У них нет набора по объявлению "приглашаем". Тот кто приводит сначала объясняет новичку что его ждёт и какие правила. Если нет - ноу проблем. Страх что ребенок вот так запросто попадет в ассоциальную группу необоснован. Разве что к уличным музыкантам те что сидят сутками на асфальте или ездят в субвее (я такое видел в кино). Но опять же тут должен быть интерес к музыке и такому образу жизни.