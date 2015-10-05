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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:00

  UA написав:
  Успіх написав:
  UA написав:В Японії та Південній Кореї жлоби та егоїсти вмить стають вигнанцями.
Розумієш у чім річ - тут, наче, пів країни хоче/просить стати "вигнанцями" - а ніззя!

Дивно.
З Сирії при Ассаді випускали, з хуйлостану досі випускають...
В 21 сторіччі скрізь випускають
"Насильно мил не будешь" :mrgreen:
Чекаю заперечення та порівняння України з Північною Кореєю...

На тонкий лід виходите. :lol:
Ризикуєте попасти до Миротворця, та приєднатися до тих 8400 осіб, які внесені у санкційний список від РНБО. :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:15

У Львові 46-річного місцевого мешканця визнано винним у поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, прокурори в суді довели, що в період з 2017 року і до вересня 2022 року чоловік систематично користувався забороненими соцмережами.


В останній він регулярно розміщував публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму, зображення комуністичної символіки та лідерів компартії. Загалом задокументовано розміщення 11 таких публікацій.
...........
У ході обшуків за його місцем проживання було вилучено: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, карти пам’яті та партійний квиток «Комуністичної партії України».

У прокуратурі додали, що чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 1 рік.
https://sud.ua/uk/news/ukraine/330451-vo-lvove-otpravili-za-reshetku-muzhchinu-za-rasprostranenie-simvoliki-kommunisticheskogo-rezhima
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:48

  rjkz написав:.............
  rjkz написав:Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому.

.............
Я не специалист, но слышал (знаю?) что у аутизма очень много градаций и в какой момент назвать интроверта ребенком с РАС - очень тонкий вопрос.
Я видел ярко выраженных аутистов. Нет, это не аутизм. Но в какой степени РАС и есть ли оно вообще - не могу сказать. Равно настолько, насколько и мне можно было это приписать в моем детстве.
Он не идет на контакт самостоятельно.
Желания особо социализироваться у него нет.
Проблему, которую я вижу, и она с раннего детства - он медленно адаптируется ко всему новому. Но очень хорошо учится. Его в раннем детстве "научили учиться".
Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется.
............
Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов.
Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни?
Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю.
Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами.
Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно).
Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке.
Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой.
Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:53

  Faceless написав:
Успіх написав:То що там ми говорили про депресії?
Що бувають різні види/підвиди?
А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше? :)

Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?
Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?
Бо ми знаємо, що:
1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...
2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...
3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...

То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись?
Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією



- Лікарю, оця моя депресія через мій високий айкью?
- долярчику, у вас нема ні депресії, ні високого айкью.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:03

Так лікується депресія, чи це умовний "рак"?

  Faceless написав:
Успіх написав:То що там ми говорили про депресії?
Що бувають різні види/підвиди?
А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше? :)

Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?
Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?
Бо ми знаємо, що:
1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...
2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...
3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...

То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись?
Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією

Дивина та й годі))
Так я вказував умовні "ліки" від депресії! І запитував, чи є щось краще/потужніше за моїх три пункти?

Я ж не запитував - "які є види депресії?"
Я запитував - "які ще ліки/поради/вправи(крім тих, що я вище вказав) є від депресії?"
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