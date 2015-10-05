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#<1 ... 397398399400 Додано: Пон 12 тра, 2025 14:00 UA написав: Успіх написав: UA написав: В Японії та Південній Кореї жлоби та егоїсти вмить стають вигнанцями. В Японії та Південній Кореї жлоби та егоїсти вмить стають вигнанцями. Розумієш у чім річ - тут, наче, пів країни хоче/просить стати "вигнанцями" - а ніззя! Розумієш у чім річ - тут, наче, пів країни хоче/просить стати "вигнанцями" - а ніззя!

Дивно.

З Сирії при Ассаді випускали, з хуйлостану досі випускають...

В 21 сторіччі скрізь випускають

"Насильно мил не будешь"

Чекаю заперечення та порівняння України з Північною Кореєю... Дивно.З Сирії при Ассаді випускали, з хуйлостану досі випускають...В 21 сторіччі скрізь випускають"Насильно мил не будешь"Чекаю заперечення та порівняння України з Північною Кореєю...

На тонкий лід виходите.

Ризикуєте попасти до Миротворця, та приєднатися до тих 8400 осіб, які внесені у санкційний список від РНБО. На тонкий лід виходите.Ризикуєте попасти до Миротворця, та приєднатися до тих 8400 осіб, які внесені у санкційний список від РНБО. _Mykola_ Повідомлень: 5622 З нами з: 09.02.09 Подякував: 689 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 14:15 У Львові 46-річного місцевого мешканця визнано винним у поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.



Зазначається, прокурори в суді довели, що в період з 2017 року і до вересня 2022 року чоловік систематично користувався забороненими соцмережами.





В останній він регулярно розміщував публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму, зображення комуністичної символіки та лідерів компартії. Загалом задокументовано розміщення 11 таких публікацій.

...........

У ході обшуків за його місцем проживання було вилучено: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, карти пам’яті та партійний квиток «Комуністичної партії України».



У прокуратурі додали, що чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 1 рік. https://sud.ua/uk/news/ukraine/330451-vo-lvove-otpravili-za-reshetku-muzhchinu-za-rasprostranenie-simvoliki-kommunisticheskogo-rezhima ЛАД 2 Повідомлень: 34355 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5324 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 14:48 rjkz написав: .............

rjkz написав: Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому. Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому.

.............

Я не специалист, но слышал (знаю?) что у аутизма очень много градаций и в какой момент назвать интроверта ребенком с РАС - очень тонкий вопрос.

Я видел ярко выраженных аутистов. Нет, это не аутизм. Но в какой степени РАС и есть ли оно вообще - не могу сказать. Равно настолько, насколько и мне можно было это приписать в моем детстве.

Он не идет на контакт самостоятельно.

Желания особо социализироваться у него нет.

Проблему, которую я вижу, и она с раннего детства - он медленно адаптируется ко всему новому. Но очень хорошо учится. Его в раннем детстве "научили учиться".

Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется.

............ ..........................Я не специалист, но слышал (знаю?) что у аутизма очень много градаций и в какой момент назвать интроверта ребенком с РАС - очень тонкий вопрос.Я видел ярко выраженных аутистов. Нет, это не аутизм. Но в какой степени РАС и есть ли оно вообще - не могу сказать.Он не идет на контакт самостоятельно.Желания особо социализироваться у него нет.Проблему, которую я вижу, и она с раннего детства - он медленно адаптируется ко всему новому. Но очень хорошо учится. Его в раннем детстве "научили учиться".Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется............. Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов.

Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни?

Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю.

Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами.

Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно).

Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке.

Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой.

Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить. Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов.Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни?Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю.Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами.Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно).Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке.Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой.Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить. ЛАД 2 Повідомлень: 34355 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5324 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 14:53 Faceless написав: Успіх написав: То що там ми говорили про депресії?

Що бувають різні види/підвиди?

А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше?



Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?

Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?

Бо ми знаємо, що:

1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...

2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...

3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...



То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись? То що там ми говорили про депресії?Що бувають різні види/підвиди?А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше?Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?Бо ми знаємо, що:1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись? Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією





- Лікарю, оця моя депресія через мій високий айкью?

- долярчику, у вас нема ні депресії, ні високого айкью. - Лікарю, оця моя депресія через мій високий айкью?- долярчику, у вас нема ні депресії, ні високого айкью. Hotab Повідомлень: 15065 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2386 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 15:03 Так лікується депресія, чи це умовний "рак"? Faceless написав: Успіх написав: То що там ми говорили про депресії?

Що бувають різні види/підвиди?

А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше?



Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?

Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?

Бо ми знаємо, що:

1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...

2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...

3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...



То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись? То що там ми говорили про депресії?Що бувають різні види/підвиди?А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше?Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?Бо ми знаємо, що:1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись? Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією

Дивина та й годі))

Так я вказував умовні "ліки" від депресії! І запитував, чи є щось краще/потужніше за моїх три пункти?



Я ж не запитував - "які є види депресії?"

Я запитував - "які ще ліки/поради/вправи(крім тих, що я вище вказав) є від депресії?" Дивина та й годі))Так я вказував умовні "ліки" від депресії! І запитував, чи є щось краще/потужніше за моїх три пункти?Я ж не запитував - "які є види депресії?"Я запитував - "які ще ліки/поради/вправи(крім тих, що я вище вказав) є від депресії?" Успіх

Повідомлень: 8095 З нами з: 18.03.21 Подякував: 257 раз. Подякували: 989 раз. Профіль 4 8 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 397398399400 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4103

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34