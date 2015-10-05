У Львові 46-річного місцевого мешканця визнано винним у поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.
Зазначається, прокурори в суді довели, що в період з 2017 року і до вересня 2022 року чоловік систематично користувався забороненими соцмережами.
В останній він регулярно розміщував публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму, зображення комуністичної символіки та лідерів компартії. Загалом задокументовано розміщення 11 таких публікацій. ........... У ході обшуків за його місцем проживання було вилучено: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, карти пам’яті та партійний квиток «Комуністичної партії України».
У прокуратурі додали, що чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 1 рік.
rjkz написав:Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому.
............. Я не специалист, но слышал (знаю?) что у аутизма очень много градаций и в какой момент назвать интроверта ребенком с РАС - очень тонкий вопрос. Я видел ярко выраженных аутистов. Нет, это не аутизм. Но в какой степени РАС и есть ли оно вообще - не могу сказать. Равно настолько, насколько и мне можно было это приписать в моем детстве. Он не идет на контакт самостоятельно. Желания особо социализироваться у него нет. Проблему, которую я вижу, и она с раннего детства - он медленно адаптируется ко всему новому. Но очень хорошо учится. Его в раннем детстве "научили учиться". Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется. ............
Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов. Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни? Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю. Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами. Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно). Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке. Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой. Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить.
Успіх написав:То що там ми говорили про депресії? Що бувають різні види/підвиди? А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше?
Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради? Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"? Бо ми знаємо, що: 1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози... 2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів... 3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...
То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись?
Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією
- Лікарю, оця моя депресія через мій високий айкью? - долярчику, у вас нема ні депресії, ні високого айкью.
Успіх написав:То що там ми говорили про депресії? Що бувають різні види/підвиди? А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше?
Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради? Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"? Бо ми знаємо, що: 1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози... 2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів... 3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...
То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись?
Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією
Дивина та й годі)) Так я вказував умовні "ліки" від депресії! І запитував, чи є щось краще/потужніше за моїх три пункти?
Я ж не запитував - "які є види депресії?" Я запитував - "які ще ліки/поради/вправи(крім тих, що я вище вказав) є від депресії?"