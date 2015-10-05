Він теж не виникає на рівному місці.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 19:24
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Пон 12 тра, 2025 19:38
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Пон 12 тра, 2025 19:41
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Пон 12 тра, 2025 20:07
Шукай першопричини депресії.
До мене якось приколупався вроді Київстар з онлайн лікарями, які для мене чомусь були безкоштовні, потім ПУМБ банк. Спробуй онлайн побалакать з лікарем.
Антидепресантами можуть буди амінокіслоти.
Але звісно все залежить від точного діагнозу.
Додано: Пон 12 тра, 2025 20:11
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