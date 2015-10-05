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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 12 тра, 2025 19:24
Сибарит написав: Faceless написав:
алкоголізм це наслідок певних проблем, а не засіб боротьби з ними
Алкоголизм в большей степени причина проблем, чем следствие.
Він теж не виникає на рівному місці.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 19:38
Faceless написав:
Депресія- важке захворювання, лікується спеціальними препаратами в комплексі з іншими заходами
Ну нарешті перший крок))
Так от я хотів уточнити - депресія тільки лікується, чи і виліковується?
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Додано: Пон 12 тра, 2025 19:41
Успіх написав: Faceless написав:
Депресія- важке захворювання, лікується спеціальними препаратами в комплексі з іншими заходами
Ну нарешті перший крок))
Так от я хотів уточнити - депресія тільки лікується, чи і виліковується?
Скажімо так - випадки успішного подолання фіксують регулярно.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 20:07
Успіх написав: Faceless написав:
Депресія- важке захворювання, лікується спеціальними препаратами в комплексі з іншими заходами
Ну нарешті перший крок))
Так от я хотів уточнити - депресія тільки лікується, чи і виліковується?
Шукай першопричини депресії.
До мене якось приколупався вроді Київстар з онлайн лікарями, які для мене чомусь були безкоштовні, потім ПУМБ банк. Спробуй онлайн побалакать з лікарем.
Антидепресантами можуть буди амінокіслоти.
Але звісно все залежить від точного діагнозу.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 20:11
Faceless написав: Сибарит написав: Faceless написав:
алкоголізм це наслідок певних проблем, а не засіб боротьби з ними
Алкоголизм в большей степени причина проблем, чем следствие.
Він теж не виникає на рівному місці.
Бывает, конечно, по-разному, но чаще именно так, как написал Сибарит
.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 20:52
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