Він теж не виникає на рівному місці.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 19:24
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Пон 12 тра, 2025 19:38
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Пон 12 тра, 2025 19:41
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Пон 12 тра, 2025 20:07
Шукай першопричини депресії.
До мене якось приколупався вроді Київстар з онлайн лікарями, які для мене чомусь були безкоштовні, потім ПУМБ банк. Спробуй онлайн побалакать з лікарем.
Антидепресантами можуть буди амінокіслоти.
Але звісно все залежить від точного діагнозу.
Додано: Пон 12 тра, 2025 20:11
Додано: Пон 12 тра, 2025 20:52
Вже вечір вечоріє ;)
Додано: Пон 12 тра, 2025 22:07
Читаю Симон Соловейчик Не прописные истины воспитания (
Здається колись Віталій давав посилання і цитати звідти.
Це теж:
"Один умный человек, известный социолог, узнав, что я интересуюсь воспитанием, спросил меня, какие же специальные книги я читаю.
– Педагогические, – ответил я. – Какие же еще?
– Нет, – сказал он. – В педагогических книгах о детях не пишут. Читайте книги по психиатрии.
В жизни не получал я такого дельного совета! Изучая поломки психики, врачи-психиатры, сами того не замечая, создают незримый, но научно точный образ здорового человека, здорового ребенка. Кроме того, из книг по психиатрии начинаешь понимать, что мы в нашем обращении с детьми часто ведем себя как больные люди. Само по себе это не вина; но глубокая наша вина перед младшим миром в том, что поведение серьезно больных людей мы ставим себе в заслугу.
Коротко расскажу о замечательной книжке польского психиатра доктора Антония Кемпиньского «Психопатология неврозов». Книга вышла в Варшаве в Польском медицинском издательстве уже давно, в 1975 году, случайно попалась мне и, возможно, никогда не увидит ее читатель, но, в каком месте ее ни откроешь, всюду встретишь умную мысль и все наталкивает на размышления о воспитании, хотя автор вовсе не думал о педагогике."
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