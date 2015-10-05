Додано: Пон 12 тра, 2025 23:40

alibob написав: Коротко расскажу о замечательной книжке польского психиатра доктора Антония Кемпиньского «Психопатология неврозов». Книга вышла в Варшаве в Польском медицинском издательстве уже давно, в 1975 году, случайно попалась мне и, возможно, никогда не увидит ее читатель, но, в каком месте ее ни откроешь, всюду встретишь умную мысль и все наталкивает на размышления о воспитании, хотя автор вовсе не думал о педагогике." Коротко расскажу о замечательной книжке польского психиатра доктора Антония Кемпиньского «Психопатология неврозов». Книга вышла в Варшаве в Польском медицинском издательстве уже давно, в 1975 году, случайно попалась мне и, возможно, никогда не увидит ее читатель, но, в каком месте ее ни откроешь, всюду встретишь умную мысль и все наталкивает на размышления о воспитании, хотя автор вовсе не думал о педагогике."

«Кто не любит, пребывает в смерти»

Колорит печали — серый. Все вокруг становится серым, пустым, неинтересным. Серость и пустота жизни появляются в результате пониженного настроения, а может быть и наоборот — пустота жизни приводит к депрессии. Колорит окружающего мира зависит от эмоционального отношения к нему. Для влюбленных мир становится прекрасным, ярким, радостным. Для человека, живущего в страхе или ненависти, — мир тесен, мрачен, грозен и бесцветен в зависимости от силы эмоции. По закону иррадиации, эмоции, направленные на одного человека, излучаются на всех и все. Любя одного — любят весь мир, а ненавидя — ненавидят все вокруг, а вместе со всем и самого себя.





https://coollib.cc/b/489050-anton-kempi ... 0&cnt=9000 В молодом возрасте окружающий мир притягивает более, чем в старшем, что связано с общей жизненной динамикой, значительно большей в молодости, чем в старости. Субъективным эквивалентом жизненной динамики является настроение; хорошему настроению, как правило, сопутствует позиция «до», а плохому — «от» и тогда мир отталкивает. Значение сигнала окружающего мира не так уж велико, как это кажется на первый взгляд; живой организм идет своим путем развития, а положительные или отрицательные сигналы окружающей среды вызывают в нем только временные отклонения.

В научной литературе по нейробиологии широко раскрыта тема снижения когнитивных способностей при старении и объяснено, почему пожилые люди демонстрируют более низкую когнитивную производительность, чем молодёжь. Удивительно, однако далеко не все пожилые люди показывают низкую производительность: у некоторых результаты ничуть не хуже, чем у молодых. Эти неожиданно разные результаты у подгруппы людей одного и того же возраста были исследованы научным путём, в результате чего было обнаружено, что при обработке новой информации пожилые люди с большей когнитивной производительностью используют те же самые области мозга, что и молодёжь, а также другие области мозга, которые не используются ни молодыми, ни другими пожилыми участниками эксперимента. Этот феномен сверхиспользования мозга пожилыми людьми был исследован учёными, которые пришли к выводу о том, что использование новых когнитивных ресурсов происходит в рамках компенсационной стратегии. В результате старения и снижения синаптической пластичности мозг, демонстрируя свою пластичность, начинает реструктурировать свои нейрокогнитивные сети. Исследования показали, что мозг приходит к этому функциональному решению путём активации других нервных путей, чаще задействуя области в обоих полушариях (что обычно характерно только для более молодых людей).

Мозг учится на протяжении всей нашей жизни - в любой момент и по разным причинам мы получаем новые знания. Например, дети приобретают новые знания в огромных количествах, что провоцирует значительные изменения в мозговых структурах в моменты интенсивного обучения. Новые знания можно получить и в результате пережитой неврологической травмы, например, в результате повреждения или кровоизлияния, когда функции повреждённой части мозга нарушаются, и нужно учиться заново. Есть также люди с жаждой знаний, для которых необходимо постоянно учиться.





Мальчик был нечувствителен к высоким и низким температурам, имел особенное обоняние и слух, отказывался носить одежду. Доктор Жан-Марк Итар в течение шести лет пытался социализировать Виктора (как назвали мальчика), но тот так и не научился говорить. Он умер в возрасте 40 лет. История жизни Виктора из Аверона легла в основу фильма «Дикий ребенок».



дети, выросшие среди животных, не так сильны и прекрасны, как Маугли, и если в период до пяти лет они не развивались должным образом, позже наверстать упущенное было практически невозможно. Даже если ребенку удавалось выжить, он уже не мог социализироваться.



https://fishki.net/3237218-samye-izvest ... otnyh.html

Самым детально описанным случаем стала история «дикого мальчика из Аверона». В 1797 году во Франции крестьяне поймали в лесу ребенка лет 12-15, который вел себя как маленький зверь. Он не умел говорить, слова ему заменяло рычание. Несколько раз он сбегал от людей в горы. После того как его снова поймали, он стал объектом внимания ученых. Естествоиспытатель Пьер-Жозеф Бонатер написал «Исторические заметки о дикаре из Аверона», где подробно изложил результаты наблюдений.Мальчик был нечувствителен к высоким и низким температурам, имел особенное обоняние и слух, отказывался носить одежду. Доктор Жан-Марк Итар в течение шести лет пытался социализировать Виктора (как назвали мальчика), но тот так и не научился говорить. Он умер в возрасте 40 лет. История жизни Виктора из Аверона легла в основу фильма «Дикий ребенок».дети, выросшие среди животных, не так сильны и прекрасны, как Маугли, и если в период до пяти лет они не развивались должным образом, позже наверстать упущенное было практически невозможно. Даже если ребенку удавалось выжить, он уже не мог социализироваться.

книга «Психопатология неврозов» -художественный свиствлюбленный подросток наоборот не хочет никого видеть и слышать кроме объекта своей любви. Вроде пример хрестоматийный, столько фильмов об этом. "Любовь ко всему миру" точно не о подростках, скорее они готовы "конфликтовать со всем миром" ради своих чувств.неужели в 70х не было детей с РАС а также слепоглухонемых, или психиатр их не видел? ну тоже вывод поверхностный. познавательная активность привязана не к возрасту, а к нейропластичности и богатству окружающей среды. Ребенок маугли не интересовался ни другими людьми ни достижениями цивилизации. Так же познавательная активность снижена у детей с РАС и УО.современный взгляд такоймоё мнение Антония Кемпинского читать можно но только как худ.книгу о психиатрии.про детей-маугли которые могли бы разрушить стереотип привязки познавательной активности к возрасту