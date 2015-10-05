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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 00:21

Не дякуй))

  Бетон написав:Слухай пораду.
Вона точно підніме настрій.
Чи бзди чи не бзди, хандри - однаково здохнеш.
Тоді який сенс?

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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 00:38

  Wirująświatła написав:..............
про детей-маугли которые могли бы разрушить стереотип привязки познавательной активности к возрасту
Самым детально описанным случаем стала история «дикого мальчика из Аверона». В 1797 году во Франции крестьяне поймали в лесу ребенка лет 12-15, который вел себя как маленький зверь. Он не умел говорить, слова ему заменяло рычание. Несколько раз он сбегал от людей в горы. После того как его снова поймали, он стал объектом внимания ученых. Естествоиспытатель Пьер-Жозеф Бонатер написал «Исторические заметки о дикаре из Аверона», где подробно изложил результаты наблюдений.

Мальчик был нечувствителен к высоким и низким температурам, имел особенное обоняние и слух, отказывался носить одежду. Доктор Жан-Марк Итар в течение шести лет пытался социализировать Виктора (как назвали мальчика), но тот так и не научился говорить. Он умер в возрасте 40 лет. История жизни Виктора из Аверона легла в основу фильма «Дикий ребенок».

дети, выросшие среди животных, не так сильны и прекрасны, как Маугли, и если в период до пяти лет они не развивались должным образом, позже наверстать упущенное было практически невозможно. Даже если ребенку удавалось выжить, он уже не мог социализироваться.

https://fishki.net/3237218-samye-izvest ... otnyh.html

Как-то не увидел связи между "привязкой познавательной активности к возрасту" и историями о детях-маугли.
ЛАД
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