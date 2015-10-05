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#<1 ... 396397398399 Додано: Вів 13 тра, 2025 00:21 Не дякуй)) Бетон написав: Слухай пораду.

Вона точно підніме настрій.

Чи бзди чи не бзди, хандри - однаково здохнеш.

Тоді який сенс? Слухай пораду.Вона точно підніме настрій.Чи бзди чи не бзди, хандри - однаково здохнеш.Тоді який сенс?

Hotab Повідомлень: 15055 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2386 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 00:38 Wirująświatła написав: ..............

про детей-маугли которые могли бы разрушить стереотип привязки познавательной активности к возрасту





Мальчик был нечувствителен к высоким и низким температурам, имел особенное обоняние и слух, отказывался носить одежду. Доктор Жан-Марк Итар в течение шести лет пытался социализировать Виктора (как назвали мальчика), но тот так и не научился говорить. Он умер в возрасте 40 лет. История жизни Виктора из Аверона легла в основу фильма «Дикий ребенок».



дети, выросшие среди животных, не так сильны и прекрасны, как Маугли, и если в период до пяти лет они не развивались должным образом, позже наверстать упущенное было практически невозможно. Даже если ребенку удавалось выжить, он уже не мог социализироваться.



https://fishki.net/3237218-samye-izvest ... otnyh.html

Самым детально описанным случаем стала история «дикого мальчика из Аверона». В 1797 году во Франции крестьяне поймали в лесу ребенка лет 12-15, который вел себя как маленький зверь. Он не умел говорить, слова ему заменяло рычание. Несколько раз он сбегал от людей в горы. После того как его снова поймали, он стал объектом внимания ученых. Естествоиспытатель Пьер-Жозеф Бонатер написал «Исторические заметки о дикаре из Аверона», где подробно изложил результаты наблюдений.Мальчик был нечувствителен к высоким и низким температурам, имел особенное обоняние и слух, отказывался носить одежду. Доктор Жан-Марк Итар в течение шести лет пытался социализировать Виктора (как назвали мальчика), но тот так и не научился говорить. Он умер в возрасте 40 лет. История жизни Виктора из Аверона легла в основу фильма «Дикий ребенок».дети, выросшие среди животных, не так сильны и прекрасны, как Маугли, и если в период до пяти лет они не развивались должным образом, позже наверстать упущенное было практически невозможно. Даже если ребенку удавалось выжить, он уже не мог социализироваться. ..............про детей-маугли которые могли бы разрушить стереотип привязки познавательной активности к возрасту

Как-то не увидел связи между "привязкой познавательной активности к возрасту" и историями о детях-маугли. Как-то не увидел связи между "привязкой познавательной активности к возрасту" и историями о детях-маугли. ЛАД 2 Повідомлень: 34354 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5324 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 02:57 Hotab написав: rjkz

МОй старший любил и хорошо бегал. Сейчас не хочет или не может.

У меня не было возможности заниматься развитием этого его увлечения.

НЕ знаю или сейчас он захочет этим заниматься.





Якщо буде гарно виходити - буде. Успіхи окриляють і мотивують.

Те що не виходить - те стає нецікавим. Тому найчастіше ті хто не тягнув шкільну програму люблять казати «мне было не интересно учиться».



Найчастіше перші проблеми виникають з точними науками: математика, фізика, хімія.

Там пропущені 5-10 уроків (з різних причин, хвороба, чи в підвалах з бандою прогуляв) зазвичай ведуть до того, що важко зрозуміти те що далі , і все, приїхали.

Літературу чи історію можна вчити з будь якого уроку, пропустивши хоч всю чверть, Якщо буде гарно виходити - буде. Успіхи окриляють і мотивують.Те що не виходить - те стає нецікавим. Тому найчастіше ті хто не тягнув шкільну програму люблять казати «мне было не интересно учиться».Найчастіше перші проблеми виникають з точними науками: математика, фізика, хімія.Там пропущені 5-10 уроків (з різних причин, хвороба, чи в підвалах з бандою прогуляв) зазвичай ведуть до того, що важко зрозуміти те що далі , і все, приїхали.Літературу чи історію можна вчити з будь якого уроку, пропустивши хоч всю чверть,



Дякую.

Він в мене має деякі особливості.

Наприклад, він не намагається досягти чогось задля "успішного успіху".

Але для деякіх важливих для самого себе цілей - так.

Тому тут трохи складніше з виявленням мотівації.

Для нього це залежить від "хочу\не хочу" та "навіщо?".

Якщо він сам хоче або розуміє "навіщо", тоді зробить або намагатиметься зробити.

Ще, для бігу важливим є відчуття суперництва, а він бігав для власного задоволення. Як спринтер, не як стайєр. Коротка дистанція, повністю викластися.

Сам на сам з собою.

Тож, як тут з "виходить"? Тут хочу або не хочу.

Що стосується навчання, майже згоден.

Я пропускав доволі багато учбового часу. До половини.

Й потім хімію мені допомагав однокласник наздогнати.

Фізіку я й сам легко розумів, те саме с алгеброю та геометрією.

Але це ще були радянські підручники, я не знаю як воно викладене в підручниках Незалежної України. Дякую.Він в мене має деякі особливості.Наприклад, він не намагається досягти чогось задля "успішного успіху".Але для деякіх важливих для самого себе цілей - так.Тому тут трохи складніше з виявленням мотівації.Для нього це залежить від "хочу\не хочу" та "навіщо?".Якщо він сам хоче або розуміє "навіщо", тоді зробить або намагатиметься зробити.Ще, для бігу важливим є відчуття суперництва, а він бігав для власного задоволення. Як спринтер, не як стайєр. Коротка дистанція, повністю викластися.Сам на сам з собою.Тож, як тут з "виходить"? Тут хочу або не хочу.Що стосується навчання, майже згоден.Я пропускав доволі багато учбового часу. До половини.Й потім хімію мені допомагав однокласник наздогнати.Фізіку я й сам легко розумів, те саме с алгеброю та геометрією.Але це ще були радянські підручники, я не знаю як воно викладене в підручниках Незалежної України. rjkz

Повідомлень: 17343 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5411 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 03:01 Сибарит написав: rjkz написав: Я его тогда спать укладывал, поэтому в уме держали и только (было/не было) и счет.

Попробуйте на бумаге.

Там были и малоизвестные производители и уже переставшие существовать.

И автобусы и грузовики.

Скажем, Икарус, Магирус, Татра, Камаз (сорри), Хорьх, СААБ, Трабант, Олдсмобил, Ровер (кстати, когда-то чуть не купил себе), Фиат (Италия),Фиат (Польша), Ивеко.. и тд.

У него вообще была интересная энциклопедия по автопроизводителям. Вы знали, что Тойта начиналась как производитель швейных машинок? И изначально была ТойоДа?

Ну а, общеизвестный когда-то факт - СААБ это производитель военной авиации. Даже реклама была "Как создаются автомобили СААБ? Мы берем современный истребитель и убираем все лишнее". Кстати, в НЙ еще иногда можно увидеть СААБ на дороге.

Ну и многие автобренды - это побочные продукции. Одни выпускают авиадвигатели (Роллс-Ройс), другие имеют основное направление - военное и жд транспорт (Хюндай или как правильно Хёнде?) и тд.

И география не ограничивается Северной Америкой, Европой, Японией и Кореей.

Есть индийская ТАТА, есть иранский Смарагд (да, это ПЕЖО, но бренд другой).

Кстати, корейский Самсунг имеет свой автобренд (хотя по факту это Ниссан). Я его тогда спать укладывал, поэтому в уме держали и только (было/не было) и счет.Попробуйте на бумаге.Там были и малоизвестные производители и уже переставшие существовать.И автобусы и грузовики.Скажем, Икарус, Магирус, Татра, Камаз (сорри), Хорьх, СААБ, Трабант, Олдсмобил, Ровер (кстати, когда-то чуть не купил себе), Фиат (Италия),Фиат (Польша), Ивеко.. и тд.У него вообще была интересная энциклопедия по автопроизводителям. Вы знали, что Тойта начиналась как производитель швейных машинок? И изначально была ТойоДа?Ну а, общеизвестный когда-то факт - СААБ это производитель военной авиации. Даже реклама была "Как создаются автомобили СААБ? Мы берем современный истребитель и убираем все лишнее". Кстати, в НЙ еще иногда можно увидеть СААБ на дороге.Ну и многие автобренды - это побочные продукции. Одни выпускают авиадвигатели (Роллс-Ройс), другие имеют основное направление - военное и жд транспорт (Хюндай или как правильно Хёнде?) и тд.И география не ограничивается Северной Америкой, Европой, Японией и Кореей.Есть индийская ТАТА, есть иранский Смарагд (да, это ПЕЖО, но бренд другой).Кстати, корейский Самсунг имеет свой автобренд (хотя по факту это Ниссан).

Если я начну это пробовать на бумаге, окружающие подумают, что у меня поехала крыша 😁



Про Тойоту знал. Тойода - фамилия основателя.



Сааб и у нас ещё встречается.



Роллс-Ройс давно перестал быть побочной продукцией. Автомобильное направление давно принадлежит БМВ.



Хёндэ правильно.



Если обращать внимание на техническую идентичность, весь шильдинжиниринг GM придется считать одним брендом 😁



Вы упустили ещё Китай. Там брендов просто завались...



На мой взгляд, самый интересный и необычный бренд - Morgan. Если я начну это пробовать на бумаге, окружающие подумают, что у меня поехала крыша 😁Про Тойоту знал. Тойода - фамилия основателя.Сааб и у нас ещё встречается.Роллс-Ройс давно перестал быть побочной продукцией. Автомобильное направление давно принадлежит БМВ.Хёндэ правильно.Если обращать внимание на техническую идентичность, весь шильдинжиниринг GM придется считать одним брендом 😁Вы упустили ещё Китай. Там брендов просто завались...На мой взгляд, самый интересный и необычный бренд - Morgan.



Не, Китай не упустил тогда.

СЕйчас не упомянул. На тот момент знал, наверное, с 3-5 производителей (типа ЧЕрри, Грейт Волл, БиД). Там автобренды растут как грибы. А сейчас китайцы еще и европейские бренды скупают. Не, Китай не упустил тогда.СЕйчас не упомянул. На тот момент знал, наверное, с 3-5 производителей (типа ЧЕрри, Грейт Волл, БиД). Там автобренды растут как грибы. А сейчас китайцы еще и европейские бренды скупают. rjkz

Повідомлень: 17343 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5411 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 03:05 Wirująświatła написав: rjkz написав: Ну, "как все", думаю, имеет свои диапазоны.

В Китае детей в очень раннем возрасте забирают от родителей и они живут в спортивных интернатах, где их 24/7 готовят к единственной цели в жизни - стать олимпискими чемпионами во славу коммунистической партии.

"По дороге" отбраковывается 90+%. Часть детей становится инвалидами, допускаю, что кто- то гибнет. Но вон-те 10-% - они не как все. Они типа "уникальны". Ну, "как все", думаю, имеет свои диапазоны.В Китае детей в очень раннем возрасте забирают от родителей и они живут в спортивных интернатах, где их 24/7 готовят к единственной цели в жизни - стать олимпискими чемпионами во славу коммунистической партии."По дороге" отбраковывается 90+%. Часть детей становится инвалидами, допускаю, что кто- то гибнет. Но вон-те 10-% - они не как все. Они типа "уникальны". а есть как е то ссылки или видео в подтверждение? То что я видел в китае очень хорошее отношение к детям, и сами китайцы дружелюбные и не агрессивные. Что конечно отражается и на детях. Да и не могла бы тоталитарная система добиться таких экономических успехов.



rjkz написав: "Банды" - из той-же оперы. Я НЕ считаю это нормальным "Банды" - из той-же оперы. Я НЕ считаю это нормальным банды из серии неформальных сообществ. В отличии от формальных у неформальных есть жирные преимущества, главное из которых отсутствие буллинга и других видов принуждения. Откуда взялся буллинг? От того что в армии/тюрьме/классе некуда от него спрятаться. Ребенка не будут каждый раз переводить в другую школу/класс если шо то не так. И учителя такие переводы не любят. В неформальной группе тот кого буллят уходит и всё. Конец буллинга.



Большинство неформальных групп не ориентированы на лидера, а значит приучают детей к равноправию. Это сверхценный опыт не считать никого выше или ниже себя. В школе учителя дают отличникам преференции, так же работает "право силы" и другие нехорошие соц.инструменты типа моральное давление на кого то толпой или престиж родителей. В неформальной группе толпой давят редко и только в крайних случаях, когда человек жёстко не прав. "По поводу и без" такого нет. Престиж родителей в неформальной группе - пустое место. Всем наплевать вы сын бомжа или миллионера. Было бы иначе, дети бомжей бы просто ушли из них.



И последнее. Неформальные группы ориентированы на общие ценности. В формальных группах общих ценностей нет. Там там задачи которые нужно выполнять. Если взять семью, то кроме задач (по зарабатыванию денег и воспитанию детей) желательно иметь и общие ценности. А этот опыт нужно где то приобрести. а есть как е то ссылки или видео в подтверждение? То что я видел в китае очень хорошее отношение к детям, и сами китайцы дружелюбные и не агрессивные. Что конечно отражается и на детях. Да и не могла бы тоталитарная система добиться таких экономических успехов.банды из серии неформальных сообществ. В отличии от формальных у неформальных есть жирные преимущества, главное из которых отсутствие буллинга и других видов принуждения. Откуда взялся буллинг? От того что в армии/тюрьме/классе некуда от него спрятаться. Ребенка не будут каждый раз переводить в другую школу/класс если шо то не так. И учителя такие переводы не любят. В неформальной группе тот кого буллят уходит и всё. Конец буллинга.Большинство неформальных групп не ориентированы на лидера, а значит приучают детей к равноправию. Это сверхценный опыт не считать никого выше или ниже себя. В школе учителя дают отличникам преференции, так же работает "право силы" и другие нехорошие соц.инструменты типа моральное давление на кого то толпой или престиж родителей. В неформальной группе толпой давят редко и только в крайних случаях, когда человек жёстко не прав. "По поводу и без" такого нет. Престиж родителей в неформальной группе - пустое место. Всем наплевать вы сын бомжа или миллионера. Было бы иначе, дети бомжей бы просто ушли из них.И последнее. Неформальные группы ориентированы на общие ценности. В формальных группах общих ценностей нет. Там там задачи которые нужно выполнять. Если взять семью, то кроме задач (по зарабатыванию денег и воспитанию детей) желательно иметь и общие ценности. А этот опыт нужно где то приобрести.



Я не имел ввиду что ВСЕХ детей забирают.

Спортивные интернаты. В ссср были тоже.

Про китайские смотрел документальный фильм. Кажется по Нешнл Джиогрефик, но могу ошибаться.

Поэтому дать ссылку не могу, попробуйте поискать на Ютубе. Я не имел ввиду что ВСЕХ детей забирают.Спортивные интернаты. В ссср были тоже.Про китайские смотрел документальный фильм. Кажется по Нешнл Джиогрефик, но могу ошибаться.Поэтому дать ссылку не могу, попробуйте поискать на Ютубе. rjkz

Повідомлень: 17343 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5411 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 03:09 Bobua написав: _Mykola_ написав: Faceless написав: Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.

Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою. Щодо робота- періодично звісно все одно треба буде робити "генеральне". Але за рахунок щоденного прибирання бруд не накопичується, тому і не "розмазує". Крім того, більш за все розмазує брудна ганчірка, тому й треба її міняти якомога частіше. Одразу замовити 3-4, і поки одні використовуються інші в прання.Принаймні потреби регулярно мити підлогу немає, під ліжко можна залізти в білій футболці і вона залишається чистою.

Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.

Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт.

Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте. Згоден, але все-рівно, раз в тиждень-два треба пробігати звичайною шваброю, і вода точно не прозора... Він не заміняє вологе прибирання, але зменшує його частоту.Це напевно одназ найнеобхідніших покупок для полегшення повсякденних робіт.Прибраних 30000М2 та заощаджених 500 годин, воно того варте.



Дивно...

Завжди здавалось, що важлива не чистота підлоги, а зменшення запиленості повітря.

Мокра підлога -- це плюс, бо пилинки прилипнуть і не потраплять в легені.

А що роблять пилосмоки? Частину зберуть, але ж частину перетворять на ще дрібніші частинки, які ще довше висітимуть в повітрі...



Ким треба працювати і аж так втомлюватись, аби обтяжували ті кілька хвилин на день зі шваброю?



Невже у всіх так багато фіз.навантажень, що ще пару хвилин будуть зовсім зайвими? 🤔 Дивно...Завжди здавалось, що важлива не чистота підлоги, а зменшення запиленості повітря.Мокра підлога -- це плюс, бо пилинки прилипнуть і не потраплять в легені.А що роблять пилосмоки? Частину зберуть, але ж частину перетворять на ще дрібніші частинки, які ще довше висітимуть в повітрі...Ким треба працювати і аж так втомлюватись, аби обтяжували ті кілька хвилин на день зі шваброю?Невже у всіх так багато фіз.навантажень, що ще пару хвилин будуть зовсім зайвими? 🤔

Якщо Вам не байдуже чисте повітря в оселі, чи не замисливались про очищувач повітря з НЕРА фільтром?

Ми використовуємо. Збирає доволі багато пилу. Якщо Вам не байдуже чисте повітря в оселі, чи не замисливались про очищувач повітря з НЕРА фільтром?Ми використовуємо. Збирає доволі багато пилу. rjkz

Повідомлень: 17343 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5411 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 03:22 Wirująświatła написав: rjkz написав: 2. Я был ярко выраженный "удобный" ребенок 2. Я был ярко выраженный "удобный" ребенок для удобного вы слишком контактны и легко общаетесь. Это невозможно. Общение такой же навык как гитара или велосипед. Если не тренироваться эти лыжи не поедут. для удобного вы слишком контактны и легко общаетесь. Это невозможно. Общение такой же навык как гитара или велосипед. Если не тренироваться эти лыжи не поедут.



Я-ж писал - так было не всегда. Я-ж писал - так было не всегда. rjkz

Повідомлень: 17343 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5411 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 04:01 Wirująświatła написав: rjkz написав: Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется 300% не РАС. Это внутренний барьер. Скорее всего страх. rjkz написав: С неформальными группами...тут это непросто. Фактически, все построено так, что дети все время под надзором взрослых. Ювенальная юстиция С неформальными группами...тут это непросто. Фактически, все построено так, что дети все время под надзором взрослых. Ювенальная юстиция там где я живу есть набережная с футбольным полем и роледромом. Там постоянно трутся пацаны 10-16л без какого либо присмотра. Конечно надо увлекаться этими видами спорта. Прийти и не тренироваться социализации не будет. Это в банду можно было просто прийти слушать музыку или играть в карты/монополию. Ещё у нас были антикафе, которые почти все закрылись, та же ситуация приходишь знакомишься с кем то общаешься. На социализацию не тянет но прокачать навыки "привет как дела давай поиграем" было можно. Тут главное не бояться отказа, люди разные кто то не захочет знакомиться/играть, это не должно быть травмой.



Из того что я видел во Львове- стихийные курсы английского, в антикафе на 2м этаже пл.рынок в какое то определенное время собирались любители английского всех возрастов и общались. Правил - никаких. Хочешь просто с ними сидишь слушаешь, хочешь знакомишься хочешь рассказываешь о себе или о каких то фильмах событиях. В душу никто не лезет. Вообще супер. Я случайно стал участником, ждал в антикафе одного человека, запредельно дружеская атмосфера. Надел бейдж с именем и общаешься. Поскольку доступ платный (емнип 30 грн в час) бомжи-алкаши туда не попадали. Если такое есть в нй это реальное решение.



rjkz написав: В школе у них настолько строгая дисциплина, что не то, что буллинг исчезает не появившись В школе у них настолько строгая дисциплина, что не то, что буллинг исчезает не появившись я видел подобное в одной из частных школ, где система как в тюрьме, кругом камеры наблюдения, из одного помещения в другое доступ по магнитной карте, которая была только у взрослых, с детьми постоянно находится тьютор, он же массовик затейник или аниматор, куча игровых комнат, заваленных игрушками, спортивным инвентарем, лед ТВ. Был даже бассейн, теннисный корт и комнаты где ребенок мог поспать. Некоторых детей оставляли на ночь или на выходные. Типа круглогодичного лагеря или санатория.



Только беда школа та платная и в нее приводили детей с проблемами, в т.ч. с РАС.



Вот их социализировать - титанический труд. У ребенка просто нет интереса к перечисленному. Он тихо сидит в уголке иногда лицом в пол, на контакты реагирует плохо, попытка его заставить вызывает истерику.



Ради этих детей меня и позвали.



Общий принцип - цепляться за интерес. Если есть интерес к чему либо, уже можно расширять его связи с другими видами деятельности.



Если интереса нет не получиться ничего. Человек не робот. Нет такого пошел какую то методику, запрограммировал и что то само появилось.



Ава терапевты буквально дрессируют детей. Создают такую обстановку когда не выполнить задание невозможно. rjkz написав: За попытку помочь - спасибо большое За попытку помочь - спасибо большое спасибо за спасибо, но это не помощь а так мысли по поводу. Опытный психолог за 10 минут разберётся в чем проблема, тут высшей математики нет, достаточно поговорить и поиграть в пару игр, в которых ребенок проявит свой страх или другую причину.



rjkz написав: Правда, в НЙ сейчас банд и "банд" хватает и просто неадекватов.и он сам редко когда ездит Правда, в НЙ сейчас банд и "банд" хватает и просто неадекватов.и он сам редко когда ездит неформальные группы бывают открытые и закрытые. В открытую можно попасть например где то в парке нй по любыму есть места где играют в домино/шахматы и другие игры. Приходишь и всё. Сначала просто сидишь, потом общаешься, потом тебя приглашают поиграть такие же новички. В закрытые группы можно попасть только если кто то из участников тебя туда приведет. Ассоциальные группы как правило закрытые. У них нет набора по объявлению "приглашаем". Тот кто приводит сначала объясняет новичку что его ждёт и какие правила. Если нет - ноу проблем. Страх что ребенок вот так запросто попадет в ассоциальную группу необоснован. Разве что к уличным музыкантам те что сидят сутками на асфальте или ездят в субвее (я такое видел в кино). Но опять же тут должен быть интерес к музыке и такому образу жизни. 300% не РАС. Это внутренний барьер. Скорее всего страх.там где я живу есть набережная с футбольным полем и роледромом. Там постоянно трутся пацаны 10-16л без какого либо присмотра. Конечно надо увлекаться этими видами спорта. Прийти и не тренироваться социализации не будет. Это в банду можно было просто прийти слушать музыку или играть в карты/монополию. Ещё у нас были антикафе, которые почти все закрылись, та же ситуация приходишь знакомишься с кем то общаешься. На социализацию не тянет но прокачать навыки "привет как дела давай поиграем" было можно. Тут главное не бояться отказа, люди разные кто то не захочет знакомиться/играть, это не должно быть травмой.Из того что я видел во Львове- стихийные курсы английского, в антикафе на 2м этаже пл.рынок в какое то определенное время собирались любители английского всех возрастов и общались. Правил - никаких. Хочешь просто с ними сидишь слушаешь, хочешь знакомишься хочешь рассказываешь о себе или о каких то фильмах событиях. В душу никто не лезет. Вообще супер. Я случайно стал участником, ждал в антикафе одного человека, запредельно дружеская атмосфера. Надел бейдж с именем и общаешься. Поскольку доступ платный (емнип 30 грн в час) бомжи-алкаши туда не попадали. Если такое есть в нй это реальное решение.я видел подобное в одной из частных школ, где система как в тюрьме, кругом камеры наблюдения, из одного помещения в другое доступ по магнитной карте, которая была только у взрослых, с детьми постоянно находится тьютор, он же массовик затейник или аниматор, куча игровых комнат, заваленных игрушками, спортивным инвентарем, лед ТВ. Был даже бассейн, теннисный корт и комнаты где ребенок мог поспать. Некоторых детей оставляли на ночь или на выходные. Типа круглогодичного лагеря или санатория.Только беда школа та платная и в нее приводили детей с проблемами, в т.ч. с РАС.Вот их социализировать - титанический труд. У ребенка просто нет интереса к перечисленному. Он тихо сидит в уголке иногда лицом в пол, на контакты реагирует плохо, попытка его заставить вызывает истерику.Ради этих детей меня и позвали.Общий принцип - цепляться за интерес. Если есть интерес к чему либо, уже можно расширять его связи с другими видами деятельности.Если интереса нет не получиться ничего. Человек не робот. Нет такого пошел какую то методику, запрограммировал и что то само появилось.Ава терапевты буквально дрессируют детей. Создают такую обстановку когда не выполнить задание невозможно.спасибо за спасибо, но это не помощь а так мысли по поводу. Опытный психолог за 10 минут разберётся в чем проблема, тут высшей математики нет, достаточно поговорить и поиграть в пару игр, в которых ребенок проявит свой страх или другую причину.неформальные группы бывают открытые и закрытые. В открытую можно попасть например где то в парке нй по любыму есть места где играют в домино/шахматы и другие игры. Приходишь и всё. Сначала просто сидишь, потом общаешься, потом тебя приглашают поиграть такие же новички. В закрытые группы можно попасть только если кто то из участников тебя туда приведет. Ассоциальные группы как правило закрытые. У них нет набора по объявлению "приглашаем". Тот кто приводит сначала объясняет новичку что его ждёт и какие правила. Если нет - ноу проблем. Страх что ребенок вот так запросто попадет в ассоциальную группу необоснован. Разве что к уличным музыкантам те что сидят сутками на асфальте или ездят в субвее (я такое видел в кино). Но опять же тут должен быть интерес к музыке и такому образу жизни.



Честно говоря, я не знаю где и как могут сформироваться НОРМАЛЬНЫЕ, не асоциальные неформальные группы подростков в НЙ.

Те, что я видел - не вдохновляют.

Как-то занесло в Мак в не очень хорошем районе.

С одной стороны сидела "банда" русскоязычных подростков лет 12-14, курили, матерились, с другой - черные лет 14-18 не курили, но матерились на Инглише.

Мои дети выглядели испуганными и ошарашенными. Они таких детей еще не видели.

В их школе такое невозможно.

Когда-то были неформальные группы в парках среди пенсионеров с шахматами и домино, но в ковид такие группы "вымерли"...порой буквально.

Для взрослых, желающих тематического общения "ин персон", обычно есть группы в ФБ, а потом они организовывают мероприятия в городских библиотеках.

Местные библиотеки - это уникальное явление. Такого в Украине нет.

Там можно совершенно бесплатно делать много чего - от собраться посудачить по интересам под чашку чая или кофе с тортиком до получения помощи в оформлении документов, каких-то услуг, там-же можно провести деловую встречу или позаниматься. Мы когда приехали, бывший полицейский готов был поволонтерить занимаясь с нами Инглишем и предложил делать это в библиотеке недалеко от нас.

Насколько я знаю, раньше были неформальные волейбольные турниры на пляже Брайтона, но продолжились-ли они после ковида - не знаю.

Вообще, ковид очень сильно изменил жизнь НЙ. Фактически, из него уехало очень много людей, которые могли себе позволить не работь или работать из дома. Остались те, кто вынужден пахать на дядю ин персон и много. А это не располагает к расслабленному общению и трате свободного времени на что-то кроме необходимого, что надо сделать в нерабочее время. Честно говоря, я не знаю где и как могут сформироваться НОРМАЛЬНЫЕ, не асоциальные неформальные группы подростков в НЙ.Те, что я видел - не вдохновляют.Как-то занесло в Мак в не очень хорошем районе.С одной стороны сидела "банда" русскоязычных подростков лет 12-14, курили, матерились, с другой - черные лет 14-18 не курили, но матерились на Инглише.Мои дети выглядели испуганными и ошарашенными. Они таких детей еще не видели.В их школе такое невозможно.Когда-то были неформальные группы в парках среди пенсионеров с шахматами и домино, но в ковид такие группы "вымерли"...порой буквально.Для взрослых, желающих тематического общения "ин персон", обычно есть группы в ФБ, а потом они организовывают мероприятия в городских библиотеках.Местные библиотеки - это уникальное явление. Такого в Украине нет.Там можно совершенно бесплатно делать много чего - от собраться посудачить по интересам под чашку чая или кофе с тортиком до получения помощи в оформлении документов, каких-то услуг, там-же можно провести деловую встречу или позаниматься. Мы когда приехали, бывший полицейский готов был поволонтерить занимаясь с нами Инглишем и предложил делать это в библиотеке недалеко от нас.Насколько я знаю, раньше были неформальные волейбольные турниры на пляже Брайтона, но продолжились-ли они после ковида - не знаю.Вообще, ковид очень сильно изменил жизнь НЙ. Фактически, из него уехало очень много людей, которые могли себе позволить не работь или работать из дома. Остались те, кто вынужден пахать на дядю ин персон и много. А это не располагает к расслабленному общению и трате свободного времени на что-то кроме необходимого, что надо сделать в нерабочее время. rjkz

Повідомлень: 17343 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5411 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 396397398399 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4104

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34