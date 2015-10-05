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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:34

  Wirująświatła написав:
6. Выражение недовольства. Подростки убеждены, что родители ущемляют их права, запрещают делать так, как хочется. Многого требуют и учителя, а окружающие просто не понимают их. Мат в таких ситуациях позволяет выплеснуть накопившееся напряжение.


https://youtu.be/xD6H6a5QLGE?feature=shared
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:44

  rjkz написав:Мне вообще страшно представить как эта война отразится на психике детей, которые остались в Украине.
на тех, кто не потеряли дом/родителя никак не отразится. Детство нормотипичных это высокая нейропластичность. Ребенок может радоваться обычным простым вещам и не замечать катастроф и трагедий.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:04

Re: Психологія та інші цікавинки

rjkz написав:
  ЛАД написав:Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов.
Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни?
Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю.
Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами.
Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно).
Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке.
Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой.
Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить.


Мне вообще страшно представить как эта война отразится на психике детей, которые остались в Украине.

Якщо це не безпосередній вплив (попадали під обстріли, змушені були евакуюватися) то думаю вплив менший ніж 90ті роки свого часу. Як це не дивно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 10:16

  Hotab написав:
  Бетон написав:Слухай пораду.
Вона точно підніме настрій.
Чи бзди чи не бзди, хандри - однаково здохнеш.
Тоді який сенс?

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Поведенческая психотерапия, доказательная медицина)
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 10:30

Re: Психологія та інші цікавинки

Заметил, что "шановний" в Украине означает совсем обратное
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 10:31

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Слухай пораду.
Вона точно підніме настрій.
Чи бзди чи не бзди, хандри - однаково здохнеш.
Тоді який сенс?

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Поведенческая психотерапия, доказательная медицина)

Психоанализ не помогает . Я прошел 3 сеанса и толку ноль))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 11:41

  Бетон написав:Заметил, что "шановний" в Украине означает совсем обратное

Вовочка сидит на уроке и все время говорит своей соседке Маше:
— Маша — дура, Маша — дура, Маша — дура!
Учительница, услышав это, выгоняет Вовочку из класса и говорит:
— Иди и подумай! Потом зайдешь, повторишь три раза Маша не дура и извинишься.
Вовочка выходит из класса, заходит обратно и говорит:
— Маша не дура. Маша не дура? Маша не дура? Ну, извините…

Шановний Бетоне!
Позвольте заметить, что в таких ситуациях слова обычно не виноваты. Все зависит от настроения и контекста.
Когда-то гаишники любили обращаться к водителю по отчеству без имени. Вот, вроде, и собственное отчество, а звучало как откровенное хамство. И это не удивительно, в устах хама даже обращение "Ваше Величество" будет звучать как ругательство.
Сибарит
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  #<1 ... 397398399400
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