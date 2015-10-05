ЛАД написав:

Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов.Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни?Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю.Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами.Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно).Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке.Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой.Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить.