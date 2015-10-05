6. Выражение недовольства. Подростки убеждены, что родители ущемляют их права, запрещают делать так, как хочется. Многого требуют и учителя, а окружающие просто не понимают их. Мат в таких ситуациях позволяет выплеснуть накопившееся напряжение.
ЛАД написав:Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов. Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни? Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю. Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами. Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно). Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке. Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой. Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить.
Мне вообще страшно представить как эта война отразится на психике детей, которые остались в Украине.
Якщо це не безпосередній вплив (попадали під обстріли, змушені були евакуюватися) то думаю вплив менший ніж 90ті роки свого часу. Як це не дивно.
Бетон написав:Заметил, что "шановний" в Украине означает совсем обратное
Вовочка сидит на уроке и все время говорит своей соседке Маше: — Маша — дура, Маша — дура, Маша — дура! Учительница, услышав это, выгоняет Вовочку из класса и говорит: — Иди и подумай! Потом зайдешь, повторишь три раза Маша не дура и извинишься. Вовочка выходит из класса, заходит обратно и говорит: — Маша не дура. Маша не дура? Маша не дура? Ну, извините…
Шановний Бетоне! Позвольте заметить, что в таких ситуациях слова обычно не виноваты. Все зависит от настроения и контекста. Когда-то гаишники любили обращаться к водителю по отчеству без имени. Вот, вроде, и собственное отчество, а звучало как откровенное хамство. И это не удивительно, в устах хама даже обращение "Ваше Величество" будет звучать как ругательство.
rjkz написав:......... Мне вообще страшно представить как эта война отразится на психике детей, которые остались в Украине.
Якщо це не безпосередній вплив (попадали під обстріли, змушені були евакуюватися) то думаю вплив менший ніж 90ті роки свого часу. Як це не дивно.
Совсем не уверен. 90-е больше отразились на морали, а не на психике. И сегодня змушених евакуюватися и попадавших под обстрелы очень много. "попадавших под обстрелы" - я не имею ввиду только тех, рядом с которыми взрывался снаряд, ракета или шахед. Но если даже прилёт был в 100-200 м от дома (это очень громко) и в квартирах повылетали стёкла, а недалеко большая воронка, это тоже "попадавшие под обстрелы". Да и просто сирена возд. тревоги тоже действует, когда ребёнок понимает, что она означает.