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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 13 тра, 2025 12:03
rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав:
.............
Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому.
.............
Я не специалист, но слышал (знаю?) что у аутизма очень много градаций и в какой момент назвать интроверта ребенком с РАС - очень тонкий вопрос.
Я видел ярко выраженных аутистов. Нет, это не аутизм. Но в какой степени РАС и есть ли оно вообще - не могу сказать. Равно настолько, насколько и мне можно было это приписать в моем детстве.
Он не идет на контакт самостоятельно.
Желания особо социализироваться у него нет.
Проблему, которую я вижу, и она с раннего детства - он медленно адаптируется ко всему новому. Но очень хорошо учится. Его в раннем детстве "научили учиться".
Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется.
............
Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов.
Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни?
Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю.
Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами.
Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно).
Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке.
Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой.
Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить.
Мне вообще страшно представить как эта война отразится на психике детей, которые остались в Украине.
С одной стороны сидела "банда" русскоязычных подростков лет 12-14, курили, матерились, с другой - черные лет 14-18 не курили, но матерились на Инглише.
Мои дети выглядели испуганными и ошарашенными. Они таких детей еще не видели.
В их школе такое невозможно.
Я, вообще-то, писал не к тому, как "эта война отразится на психике детей".
А больше о том, не преувеличиваете ли вы проблему?
Вам больше понравилось бы, если бы ваши дети не испугались, а легко влились в те компании?
Вам нужна такая
социализация детей?
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Додано: Вів 13 тра, 2025 12:15
макаки бывают сельские и городские.
с высшим образованием и без
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 13 тра, 2025 17:48, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 12:22
Wirująświatła написав:
может поведения? а то смысл пропадает
Конечно, поведения.
Умер создатель Т9.
Земля ему пуховик.
Помойся с пивом.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 16:57
Сибарит написав: ЛАД написав:
Совсем не уверен.
90-е больше отразились на морали, а не на психике.
Я думаю, что степень психологической травмы в обоих случаях зависит(зависела) от проведения находящихся рядом взрослых. Наибольшую травму наносит нахождение а атмосфере паники или истерики.
Конечно, зависит.
Но в 90-е паника или истерики, по-моему, встречались достаточно редко. По большей части реакции были другие.
А сейчас... Даже при спокойной реакции взрослых. Когда дети пугаются взрывов и подбегают ко мне, я их обнимаю, успокаиваю: "Ничего страшного, это далеко, уже всё прошло, не пугайся" и т.д., они, конечно, быстро успокаиваются и возвращаются к играм. Думаете, когда ночью детей поднимают и выводят в коридор (даже при спокойном поведении взрослых) это никак не сказывается на психике? А взрослые при этом сидят и смотрят в телеге, закончился налёт или нет и где там сейчас летят эти шахеды.
Между прочим, в 2022-2023 такого не было, все понимали, что ракеты прилетят быстро, ничего не успеешь, так что и дёргаться нечего.
Я, конечно, не специалист, судить не берусь, но не уверен, что это никак не отражается на детях при всей их нейропластичности. Да и на взрослых тоже.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 17:17
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Совсем не уверен.
90-е больше отразились на морали, а не на психике.
Я думаю, что степень психологической травмы в обоих случаях зависит(зависела) от проведения находящихся рядом взрослых. Наибольшую травму наносит нахождение а атмосфере паники или истерики.
Конечно, зависит.
Но в 90-е паника или истерики, по-моему, встречались достаточно редко. По большей части реакции были другие.
А сейчас... Даже при спокойной реакции взрослых. Когда дети пугаются взрывов и подбегают ко мне, я их обнимаю, успокаиваю: "Ничего страшного, это далеко, уже всё прошло, не пугайся" и т.д., они, конечно, быстро успокаиваются и возвращаются к играм. Думаете, когда ночью детей поднимают и выводят в коридор (даже при спокойном поведении взрослых) это никак не сказывается на психике? А взрослые при этом сидят и смотрят в телеге, закончился налёт или нет и где там сейчас летят эти шахеды.
Между прочим, в 2022-2023 такого не было, все понимали, что ракеты прилетят быстро, ничего не успеешь, так что и дёргаться нечего.
Я, конечно, не специалист, судить не берусь, но не уверен, что это никак не отражается на детях при всей их нейропластичности. Да и на взрослых тоже.
Паніка і істерики це одне. А якщо подивитися ширше. Скільки людей застрягли ментально в деградованому суспільстві 90х? Скількох "зіпсувало" процвітання і романтизація бандитизму, та навіть популярність огидної "тюремної лірики" (так званого шансону) чого варта. Може безпосередньо психологічної травми 90ті не наносили, але загальний негативний вплив на суспільство був колосальний. В цьому плані як на мене навіть повномасштабна війна нанесла менше шкоди.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 17:38
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Совсем не уверен.
90-е больше отразились на морали, а не на психике.
Я думаю, что степень психологической травмы в обоих случаях зависит(зависела) от проведения находящихся рядом взрослых. Наибольшую травму наносит нахождение а атмосфере паники или истерики.
Конечно, зависит.
Но в 90-е паника или истерики, по-моему, встречались достаточно редко. По большей части реакции были другие.
А сейчас... Даже при спокойной реакции взрослых. Когда дети пугаются взрывов и подбегают ко мне, я их обнимаю, успокаиваю: "Ничего страшного, это далеко, уже всё прошло, не пугайся" и т.д., они, конечно, быстро успокаиваются и возвращаются к играм. Думаете, когда ночью детей поднимают и выводят в коридор (даже при спокойном поведении взрослых) это никак не сказывается на психике? А взрослые при этом сидят и смотрят в телеге, закончился налёт или нет и где там сейчас летят эти шахеды.
Между прочим, в 2022-2023 такого не было, все понимали, что ракеты прилетят быстро, ничего не успеешь, так что и дёргаться нечего.
Я, конечно, не специалист, судить не берусь, но не уверен, что это никак не отражается на детях при всей их нейропластичности. Да и на взрослых тоже.
відібється без сумніву, як і в попереднього покоління, що пережило голод і війну. Помню моя баба на старість боялась світло вночі включати.
Наслідок дитинства в часи війни і повоєнного бандитизму, коли на огоньок могли зайти люди з ночі.)
Вродь роки минули, но коли контроль розуму згас, дитячі страхи повилазили. І уявні чудіща ожили.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 17:51
Hotab написав: yama написав:
Пи…ц , це точно фінансовий форум ?
Так-так, заходь розказуй, скільки податків з доходів (не)платиш.
як вже казав все нал оплачую тільки ті податки що в чеку при купівлі в магазині , як то ПДВ
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