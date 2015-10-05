Додано: Вів 13 тра, 2025 16:57

Сибарит написав: ЛАД написав: Совсем не уверен.

90-е больше отразились на морали, а не на психике. Совсем не уверен.90-е больше отразились на морали, а не на психике.

Я думаю, что степень психологической травмы в обоих случаях зависит(зависела) от проведения находящихся рядом взрослых. Наибольшую травму наносит нахождение а атмосфере паники или истерики. Я думаю, что степень психологической травмы в обоих случаях зависит(зависела) от проведения находящихся рядом взрослых. Наибольшую травму наносит нахождение а атмосфере паники или истерики.

Конечно, зависит.Но в 90-е паника или истерики, по-моему, встречались достаточно редко. По большей части реакции были другие.А сейчас... Даже при спокойной реакции взрослых. Когда дети пугаются взрывов и подбегают ко мне, я их обнимаю, успокаиваю: "Ничего страшного, это далеко, уже всё прошло, не пугайся" и т.д., они, конечно, быстро успокаиваются и возвращаются к играм. Думаете, когда ночью детей поднимают и выводят в коридор (даже при спокойном поведении взрослых) это никак не сказывается на психике? А взрослые при этом сидят и смотрят в телеге, закончился налёт или нет и где там сейчас летят эти шахеды.Между прочим, в 2022-2023 такого не было, все понимали, что ракеты прилетят быстро, ничего не успеешь, так что и дёргаться нечего.Я, конечно, не специалист, судить не берусь, но не уверен, что это никак не отражается на детях при всей их нейропластичности. Да и на взрослых тоже.