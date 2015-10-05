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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 12:15

макаки бывают сельские и городские.

с высшим образованием и без

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 13 тра, 2025 17:48, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 12:22

  Wirująświatła написав:может поведения? а то смысл пропадает

Конечно, поведения.

Умер создатель Т9.
Земля ему пуховик.
Помойся с пивом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:57

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Совсем не уверен.
90-е больше отразились на морали, а не на психике.

Я думаю, что степень психологической травмы в обоих случаях зависит(зависела) от проведения находящихся рядом взрослых. Наибольшую травму наносит нахождение а атмосфере паники или истерики.
Конечно, зависит.
Но в 90-е паника или истерики, по-моему, встречались достаточно редко. По большей части реакции были другие.
А сейчас... Даже при спокойной реакции взрослых. Когда дети пугаются взрывов и подбегают ко мне, я их обнимаю, успокаиваю: "Ничего страшного, это далеко, уже всё прошло, не пугайся" и т.д., они, конечно, быстро успокаиваются и возвращаются к играм. Думаете, когда ночью детей поднимают и выводят в коридор (даже при спокойном поведении взрослых) это никак не сказывается на психике? А взрослые при этом сидят и смотрят в телеге, закончился налёт или нет и где там сейчас летят эти шахеды.
Между прочим, в 2022-2023 такого не было, все понимали, что ракеты прилетят быстро, ничего не успеешь, так что и дёргаться нечего.
Я, конечно, не специалист, судить не берусь, но не уверен, что это никак не отражается на детях при всей их нейропластичности. Да и на взрослых тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 17:17

Re: Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Совсем не уверен.
90-е больше отразились на морали, а не на психике.

Я думаю, что степень психологической травмы в обоих случаях зависит(зависела) от проведения находящихся рядом взрослых. Наибольшую травму наносит нахождение а атмосфере паники или истерики.
Конечно, зависит.
Но в 90-е паника или истерики, по-моему, встречались достаточно редко. По большей части реакции были другие.
А сейчас... Даже при спокойной реакции взрослых. Когда дети пугаются взрывов и подбегают ко мне, я их обнимаю, успокаиваю: "Ничего страшного, это далеко, уже всё прошло, не пугайся" и т.д., они, конечно, быстро успокаиваются и возвращаются к играм. Думаете, когда ночью детей поднимают и выводят в коридор (даже при спокойном поведении взрослых) это никак не сказывается на психике? А взрослые при этом сидят и смотрят в телеге, закончился налёт или нет и где там сейчас летят эти шахеды.
Между прочим, в 2022-2023 такого не было, все понимали, что ракеты прилетят быстро, ничего не успеешь, так что и дёргаться нечего.
Я, конечно, не специалист, судить не берусь, но не уверен, что это никак не отражается на детях при всей их нейропластичности. Да и на взрослых тоже.
Паніка і істерики це одне. А якщо подивитися ширше. Скільки людей застрягли ментально в деградованому суспільстві 90х? Скількох "зіпсувало" процвітання і романтизація бандитизму, та навіть популярність огидної "тюремної лірики" (так званого шансону) чого варта. Може безпосередньо психологічної травми 90ті не наносили, але загальний негативний вплив на суспільство був колосальний. В цьому плані як на мене навіть повномасштабна війна нанесла менше шкоди.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 17:38

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Совсем не уверен.
90-е больше отразились на морали, а не на психике.

Я думаю, что степень психологической травмы в обоих случаях зависит(зависела) от проведения находящихся рядом взрослых. Наибольшую травму наносит нахождение а атмосфере паники или истерики.
Конечно, зависит.
Но в 90-е паника или истерики, по-моему, встречались достаточно редко. По большей части реакции были другие.
А сейчас... Даже при спокойной реакции взрослых. Когда дети пугаются взрывов и подбегают ко мне, я их обнимаю, успокаиваю: "Ничего страшного, это далеко, уже всё прошло, не пугайся" и т.д., они, конечно, быстро успокаиваются и возвращаются к играм. Думаете, когда ночью детей поднимают и выводят в коридор (даже при спокойном поведении взрослых) это никак не сказывается на психике? А взрослые при этом сидят и смотрят в телеге, закончился налёт или нет и где там сейчас летят эти шахеды.
Между прочим, в 2022-2023 такого не было, все понимали, что ракеты прилетят быстро, ничего не успеешь, так что и дёргаться нечего.
Я, конечно, не специалист, судить не берусь, но не уверен, что это никак не отражается на детях при всей их нейропластичности. Да и на взрослых тоже.
відібється без сумніву, як і в попереднього покоління, що пережило голод і війну. Помню моя баба на старість боялась світло вночі включати.
Наслідок дитинства в часи війни і повоєнного бандитизму, коли на огоньок могли зайти люди з ночі.)
Вродь роки минули, но коли контроль розуму згас, дитячі страхи повилазили. І уявні чудіща ожили.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 17:51

  Hotab написав:
  yama написав:Це точно фінансовий форум ?


Так-так, заходь розказуй, скільки податків з доходів (не)платиш.

як вже казав все нал , оплачую тільки ті податки що в чеку при купівлі в магазині , як то ПДВ :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:28

перетяну с военной сюда
Зображення
может кто захочет прокомментировать
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:43

  ЛАД написав:Я, конечно, не специалист, судить не берусь, но не уверен, что это никак не отражается на детях при всей их нейропластичности. Да и на взрослых тоже.

++ Діти, яким розказують і показують міни, гранати, речі з вибухівкою, пояснюють як себе вести при різних загрозах, як оцінювати ситуацію, але коли бачать наслідки чи близький приліті щастя якщо вночі часто не чують вибухів, або чують, але дім цілий, знають що дорослі поряд допоможуть та захистять, і тому можна далі спати.
У будь-якому випадку будуть вже з цими знаннями-травмами іншими... :evil:
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