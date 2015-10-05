Успіх написав:І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса!
вихід є !
Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка! (фр. «Qu’ils mangent de la brioche» — букв. «Нехай вони їдять бріоші») — фраза приписується страченій на гільйотині французькій королеві Марії-Антуанетті, і є символом повної відстороненості шляхетного класу від проблем народу.
Я так і роблю, якщо яблука дорожче апельсинів , то я їм апельсини
Як думаєте - люди, які живуть з такими балконами/в таких умовах - будуть гризти яблука за 45-50грн/кг? Чи віддадуть перевагу бурячку за 100грн/кг? upload no registration
Родился 16 февраля 2011 года в Керчи, Украина. В два года у Вовы диагностировали ювенильный ревматоидный артрит. Из-за гормональных препаратов у мальчика замедлился рост, его рост составляет около 115 сантиметров[3][7]. Впервые появился на телевидении в 2021 году в программе «Лучше всех» с ведущим Максимом Галкиным[2][8][9]. Солодков принял участие в 60-ти театральных конкурсах, дважды заняв второе и третье место. Во время пандемии выиграл приглашение на фестиваль «Ералаш», но его отменили, а позже умер создатель киножурнала[10]. Первый опыт работы в кино Солодков получил в 2023 году, снявшись в эпизоде фильма про Одессу 1920-х[2].
Солодков участвует в стендап-шоу, в своём блоге записывает юмористические скетчи, также играет одну из ролей в Керченском драматическом театре[6].
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 13 тра, 2025 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Нічого не вийде там з буряком. В таких місцях їдять мівіну і не можуть зрозуміти що вона дорожча за італійські макарони. А ще чипсики пиво та піцку. По празнікам куру гриль з майонезнокетчупним соусом.