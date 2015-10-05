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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 20:57

Re: Психологія!!!

Може хоч на цій гілці не потруть?

Це ж як-не-як, а психологія!!! :mrgreen:

  yama написав:
  Успіх написав:І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса! :mrgreen:
вихід є !
Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка! (фр. «Qu’ils mangent de la brioche» — букв. «Нехай вони їдять бріоші») — фраза приписується страченій на гільйотині французькій королеві Марії-Антуанетті, і є символом повної відстороненості шляхетного класу від проблем народу.
Я так і роблю, якщо яблука дорожче апельсинів , то я їм апельсини :oops:
Як думаєте - люди, які живуть з такими балконами/в таких умовах - будуть гризти яблука за 45-50грн/кг?
Чи віддадуть перевагу бурячку за 100грн/кг?
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 21:16

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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 21:21

Родился 16 февраля 2011 года в Керчи, Украина. В два года у Вовы диагностировали ювенильный ревматоидный артрит. Из-за гормональных препаратов у мальчика замедлился рост, его рост составляет около 115 сантиметров[3][7]. Впервые появился на телевидении в 2021 году в программе «Лучше всех» с ведущим Максимом Галкиным[2][8][9]. Солодков принял участие в 60-ти театральных конкурсах, дважды заняв второе и третье место. Во время пандемии выиграл приглашение на фестиваль «Ералаш», но его отменили, а позже умер создатель киножурнала[10]. Первый опыт работы в кино Солодков получил в 2023 году, снявшись в эпизоде фильма про Одессу 1920-х[2].

Солодков участвует в стендап-шоу, в своём блоге записывает юмористические скетчи, также играет одну из ролей в Керченском драматическом театре[6].


Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 13 тра, 2025 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 21:31

  Успіх написав:Може хоч на цій гілці не потруть?

Це ж як-не-як, а психологія!!! :mrgreen:


Нічого не вийде там з буряком. В таких місцях їдять мівіну і не можуть зрозуміти що вона дорожча за італійські макарони.
А ще чипсики пиво та піцку. По празнікам куру гриль з майонезнокетчупним соусом.
Banderlog
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