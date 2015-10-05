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#<1 ... 400401402403 Додано: Вів 13 тра, 2025 23:37 ЛАД написав: С буряком обсуждение пошло не в ту сторону.

Есть ещё такой ценный продукт, как "буряковка". С буряком обсуждение пошло не в ту сторону.Есть ещё такой ценный продукт, как "буряковка".

Ага

Элитная буряковка из молодого бурячка, выдержанная в бочках из под квашеной капусты не менее трёх недель 😎 АгаЭлитная буряковка из молодого бурячка, выдержанная в бочках из под квашеной капусты не менее трёх недель 😎 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8196 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6430 раз. Подякували: 21511 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 23:37 yama написав: 100грам бурякового фрешу це найкорисніше що можна зробити 100грам бурякового фрешу це найкорисніше що можна зробити

Поверьте - это вам не мочёные яблоки молоком запивать - будет срачка Поверьте - это вам не мочёные яблоки молоком запивать - будет срачка барабашов

Повідомлень: 5044 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 тра, 2025 02:05 Wirująświatła написав: rjkz написав: С одной стороны сидела "банда" русскоязычных подростков лет 12-14, курили, матерились, с другой - черные лет 14-18 не курили, но матерились на Инглише.

Мои дети выглядели испуганными и ошарашенными. Они таких детей еще не видели. С одной стороны сидела "банда" русскоязычных подростков лет 12-14, курили, матерились, с другой - черные лет 14-18 не курили, но матерились на Инглише.Мои дети выглядели испуганными и ошарашенными. Они таких детей еще не видели. мат и сленг у подростков признак крутости. а также тату, пирсинг, странные причёски, свеобразная музыка. Я не пытаюсь тут давать оценки, но если в той группе только матерятся, курят и употребляют легкий алкоголь - они святые. Да в таких формах проходит социализация. Даже в балетных школах (казалось бы что на свете еще культурнее?) выпивают, матерятся и иногда применяют кулаки.



В книгах хорошо описано это явление, поищу вам цитаты, к слову мы тоже матерились (но не все), курили (я один до 18 не курил) и употребляли алкоголь (пиво, вино и оооочень редко водку). В ВУЗЕ я перестал материться, зато стал курить, потому что на переменах делать было совершенно нечего.



На одном из этапов взросления подростки начинают употреблять нецензурные выражения — крепкие словечки вылетают и в компании сверстников, и дома. У родителей это вызывает недоумение и растерянность, особенно если в семье никто не ругается матом.



Причины употребления мата подростками

Эксперт выделяет несколько из них:



1. Демонстрация независимости. Одна из задач подросткового возраста — отделение ребёнка от взрослых, выстраивание собственных норм поведения. Выражаясь нецензурно, подросток пренебрегает общественным мнением, демонстрирует свою «крутизну».



2. Идентификация. Школьники стремятся быть «своими» в компании сверстников и, чтобы не выглядеть белой вороной, в общении начинают использовать мат.



3. Демонстрация взрослости. Если в семейном окружении используют нецензурную лексику, то, подражая, подросток тоже будет бравировать крепким словцом.



4. Привлечение внимания.



5. Компенсация уязвимости. Подростков переполняют сильные и противоречивые эмоции, но управлять этими чувствами они ещё не научились.



6. Выражение недовольства. Подростки убеждены, что родители ущемляют их права, запрещают делать так, как хочется. Многого требуют и учителя, а окружающие просто не понимают их. Мат в таких ситуациях позволяет выплеснуть накопившееся напряжение.









Рассмотрим несколько причин катастрофического распространения детского, подросткового мата



В семье пример задают родители, которые матерятся в общении, используя мат и как грязную брань, и как обыденный язык — между взрослыми при детях и в обращении к детям.



В среде сверстников ребенок подчиняется негласным законам группы, чтобы не «отставать», не выделяться и не попасть в число «белых ворон» или отверженных. И если в группе сверстников матерятся, то ребенок осваивает этот стиль.



Особенно ярко это проявляется у подростков, ориентированных — в силу возрастных особенностей — на отношения со сверстниками, а не со взрослыми (родителями, учителями), если только взрослый не их кумир.



Даже среди взрослых, которые по роду профессиональной деятельности обязаны транслировать культурную норму собственным поведением, — учителей школы и воспитателей детских садов, приглашенных в семью нянь для ухода за ребенком — имеют место случаи мата при детях или в адрес детей.



Подражание подростков кумирам, медиа-персонам, чьи программы и выступления с матершиной заполняют эфир в интернет-сетях и даже в СМИ.





Подростки в связи с физиологическими изменениями, гормональной перестройкой организма, в преддверии детородного периода все больше интересуются интимной стороной парных отношений, и мат, который об интимном, находит благодатную почву для усвоения и присвоения его детьми в качестве обиходного языка.



Мат снимает запреты на проявление агрессии, «сносит культурный слой» в поведении, высвобождает необузданную спонтанность, что принимается подростками «на ура», чтобы сбросить внутреннее напряжение.



Не ведая, как и куда направить свою еще не развитую чувственность, как говорить об интимном, они используют «штампы» матоговорения, предоставленные окружением.







ну и остальное про мат в таком же духе. алкоголь и табак в подростковой среде - символ независимости от родителей, кто не употребляет наверное как-то теряет в статусе, но в нашей банде не употребление - приветствовалось (остальным больше достанется). Были двое чьи родители работали на севере, деньги у них были всегда, так вот один постоянно скидывался на алкоголь, но... сам не пил. никто не заставлял и подростки - топовые эгоисты и всем было пофиг, что у тебя в стакане. Выражение "пей до дна" в моем поколении стало неактуальным. Ни разу его не слышал за столом. Бывало наливали тем кто не пьёт специально/демонстративно. Но пить точно не заставляли.





это не оценка той компании, в ней надо хотя бы неделю побыть, чтобы понять кто они. Ошибка думать что уличные подростки априори "трудные" и делинквентные. Я уже давал статистику по подростковым преступлениям там 80% это воровство и мелкое хулиганство. И это статистика не по всем, а по "самым плохим" (тем кто попали в статистику). % грабежей, сексуальных преступлений, убийств, мошенничества среди подростков около нулевой. Не интересно это подросткам и появляется оно значительно позже.



Подростку нужна "точка входа" в социум, а не выхода из него. Поэтому воровство, допустим у всех есть велик (самокат, наушники, айфон) а кого то нет и возможности купить у родителей нет. Это его отбрасывает на задворки социометрии. Но если украсть тот же велик/айфон, тогда он даст "точку входа" в социум. Люди сами придумали брендовые вещи поднимающие статус, какие претензии к подросткам, которые тоже хотят ими обладать?





Аналогично любая подростковая субкультура, это тоже "точку входа" в социум к тем кто данную субкультуру разделяет. А убийства, грабежи, насилие, наркотики это "точки выхода" из социума. Если/когда такие преступления раскрываются, от юных преступников-наркоманов отворачиваются соседи/друзья/одноклассники.



Социометрия — это методика изучения отношений внутри малых групп, которую разработал психиатр и социолог Джекоб Морено. В ее основе лежат социометрические измерения, позволяющие оценить межличностные и межгрупповые отношения. Социометрия имеет прикладное значение и основана на знаниях психологии и социологии. Она исследует возможность совместного действия и определяет:



иерархию в организации;



степень сплоченности и совместимости ее членов;



социально-психологические отношения между участниками;



влияние социального окружения на развитие личности;



социометрическую структуру группы;



неформальное лидерство,



психологическую атмосферу в группе.





Предмет изучения социометрии — взаимные эмоции: уважение, симпатия, недоверие и неприязнь. Метод оценивает субъективное отношение людей друг к другу, без привязки к профессиональным или деловым качествам. Результаты социометрии используются для организации и совершенствования работы группы. Минус исследования в социометрии — определение характера отношений без возможности изучения причин и мотивов такого поведения.



все видео - постановка, реальность гораздо грубее, но и в таких ситуациях подросток должен уметь себя вести. по 1му видео мальчик в серой рубашке (зная что он танцор) сам должен был предложить незнакомой группе подростков батл и установить правила. Тогда его история сложилась бы иначе, на 2й-3й день он был бы там своим и не было бы того мордобоя в конце. Думаете нереально? во 2м видео мальчику 9лет он без страха выходит на сцену где перед ним 99 подростков (и их предводитель) многие старше его. И своим талантом, харизмой, уверенностью в себе за пару минут добивается того, ради чего пришёл.











там много видео на канале. с элементами гратеска.







вот тут мальчик танцует в шортах-юбке и корона тоже не падает. главное не боятся. никто со старта морду квасить не будет, к этой ситуации ещё нужно дойти.



мат и сленг у подростков признак крутости. а также тату, пирсинг, странные причёски, свеобразная музыка. Я не пытаюсь тут давать оценки, но если в той группе только матерятся, курят и употребляют легкий алкоголь - они святые. Да в таких формах проходит социализация. Даже в балетных школах (казалось бы что на свете еще культурнее?) выпивают, матерятся и иногда применяют кулаки.В книгах хорошо описано это явление, поищу вам цитаты, к слову мы тоже матерились (но не все), курили (я один до 18 не курил) и употребляли алкоголь (пиво, вино и оооочень редко водку). В ВУЗЕ я перестал материться, зато стал курить, потому что на переменах делать было совершенно нечего.ну и остальное про мат в таком же духе. алкоголь и табак в подростковой среде - символ независимости от родителей, кто не употребляет наверное как-то теряет в статусе, но в нашей банде не употребление - приветствовалось (остальным больше достанется). Были двое чьи родители работали на севере, деньги у них были всегда, так вот один постоянно скидывался на алкоголь, но... сам не пил.никто не заставлял и подростки - топовые эгоисты и всем было пофиг, что у тебя в стакане. Выражение "пей до дна" в моем поколении стало неактуальным. Ни разу его не слышал за столом. Бывало наливали тем кто не пьёт специально/демонстративно. Но пить точно не заставляли.это не оценка той компании, в ней надо хотя бы неделю побыть, чтобы понять кто они. Ошибка думать что уличные подростки априори "трудные" и делинквентные. Я уже давал статистику по подростковым преступлениям там 80% это воровство и мелкое хулиганство. И это статистика не по всем, а по "самым плохим" (тем кто попали в статистику). % грабежей, сексуальных преступлений, убийств, мошенничества среди подростков около нулевой. Не интересно это подростками появляется оно значительно позже.Подростку нужна "точка входа" в социум, а не выхода из него. Поэтому воровство, допустим у всех есть велик (самокат, наушники, айфон) а кого то нет и возможности купить у родителей нет. Это его отбрасывает на задворки социометрии. Но если украсть тот же велик/айфон, тогда он даст "точку входа" в социум. Люди сами придумали брендовые вещи поднимающие статус, какие претензии к подросткам, которые тоже хотят ими обладать?Аналогично любая подростковая субкультура, это тоже "точку входа" в социум к тем кто данную субкультуру разделяет. А убийства, грабежи, насилие, наркотики это "точки выхода" из социума. Если/когда такие преступления раскрываются, от юных преступников-наркоманов отворачиваются соседи/друзья/одноклассники.все видео - постановка, реальность гораздо грубее, но и в таких ситуациях подросток должен уметь себя вести. по 1му видео мальчик в серой рубашке (зная что он танцор) сам должен был предложить незнакомой группе подростков батл и установить правила. Тогда его история сложилась бы иначе, на 2й-3й день он был бы там своим и не было бы того мордобоя в конце. Думаете нереально? во 2м видео мальчику 9лет он без страха выходит на сцену где перед ним 99 подростков (и их предводитель) многие старше его. И своим талантом, харизмой, уверенностью в себе за пару минут добивается того, ради чего пришёл.там много видео на канале. с элементами гратеска.вот тут мальчик танцует в шортах-юбке и корона тоже не падает. главное не боятся. никто со старта морду квасить не будет, к этой ситуации ещё нужно дойти.



Начну с ситуации в Маке.

Нас занесло в неблагополучный район юго-восточного Бруклина. Ностранд эвеню. Там много социального жилья, где преимущественно живет черная беднота.

Буквально несколько блоков от Ностранда, идет Бедфорд. Там уже все нормально более чем, живут довольно состоятельные люди, частные дома.

Между Бедфордом и Нострандом идет градация от Ист 26 до Ист 29 улицы.

Ист 28 и 29 - практически ничем не лучше Ностранда. 26 и 27 - серая зона.

Одноклассница старшего живет на Ист 29-й. Мама одна поднимает ее и старшего сына, который уже в колледже. Сын 20+ лет с ростом под 2 метра и хоть и имеет лишний вес, но и в плечах широк. Несколько раз подвергался нападениям, в том числе с ножом, возле своего дома, когда возвращался поздно из каледжа. И все таки это не Ностранд и там частные дома и билдинги в которых народ КУПИЛ квартиры на заработанные.

Вроде дал понять что за район.

И больше нигде таких "банд" не встречал в тех местах, где мы бываем.

Повторюсь, в тот Мак на Ностранде нас занесло неожиданно и случайно.

К чему это?

Вот не курят и не матерятся подростки в Бургер Кинге возле Мейсиса в Манхеттене.

Нет такого явления ни в одном месте на Манхеттен Бич, нет такого больше нигде где мы бывали.

Хотя вполне поверю что такое есть в Гарлеме и Бронксе. И в Патерсоне в НДж - вполне поверю.

Это депрессивные районы с высокой преступностью и бедным населением.

Да, в США матерятся даже в фильмах. И в какой-то момент молодые люди могут начать материться даже в благополучных семьях.

Но, опять-же повторюсь, если дома не матерятся, если в школе не матерятся (система так построена, что школьники ходят в школы по месту проживания, а если в месте проживания хорошие школы, то и недвига дорогая ии рент дорогой, а это отфильтровывает маргиналов), если дети не общаются с "бандами", то с чего они будут материться? Вот то, что приведены цитаты - вполне подходит для неблагополучных мест и обществ. Почему-то подумалось, что речь о рашке.

И еще все-таки зависит от семьи и родителей. Все таки, несмотря на близость Ностранда, я ни разу не слышал от одноклассницы моего сына ни одного матта.

Мне кажется, Вы слищком сильно руководствуетесь своим жизненным опытом.

Жизнь далеко не так однобока. Начну с ситуации в Маке.Нас занесло в неблагополучный район юго-восточного Бруклина. Ностранд эвеню. Там много социального жилья, где преимущественно живет черная беднота.Буквально несколько блоков от Ностранда, идет Бедфорд. Там уже все нормально более чем, живут довольно состоятельные люди, частные дома.Между Бедфордом и Нострандом идет градация от Ист 26 до Ист 29 улицы.Ист 28 и 29 - практически ничем не лучше Ностранда. 26 и 27 - серая зона.Одноклассница старшего живет на Ист 29-й. Мама одна поднимает ее и старшего сына, который уже в колледже. Сын 20+ лет с ростом под 2 метра и хоть и имеет лишний вес, но и в плечах широк. Несколько раз подвергался нападениям, в том числе с ножом, возле своего дома, когда возвращался поздно из каледжа. И все таки это не Ностранд и там частные дома и билдинги в которых народ КУПИЛ квартиры на заработанные.Вроде дал понять что за район.И больше нигде таких "банд" не встречал в тех местах, где мы бываем.Повторюсь, в тот Мак на Ностранде нас занесло неожиданно и случайно.К чему это?Вот не курят и не матерятся подростки в Бургер Кинге возле Мейсиса в Манхеттене.Нет такого явления ни в одном месте на Манхеттен Бич, нет такого больше нигде где мы бывали.Хотя вполне поверю что такое есть в Гарлеме и Бронксе. И в Патерсоне в НДж - вполне поверю.Это депрессивные районы с высокой преступностью и бедным населением.Да, в США матерятся даже в фильмах. И в какой-то момент молодые люди могут начать материться даже в благополучных семьях.Но, опять-же повторюсь, если дома не матерятся, если в школе не матерятся (система так построена, что школьники ходят в школы по месту проживания, а если в месте проживания хорошие школы, то и недвига дорогая ии рент дорогой, а это отфильтровывает маргиналов), если дети не общаются с "бандами", то с чего они будут материться? Вот то, что приведены цитаты - вполне подходит для неблагополучных мест и обществ. Почему-то подумалось, что речь о рашке.И еще все-таки зависит от семьи и родителей. Все таки, несмотря на близость Ностранда, я ни разу не слышал от одноклассницы моего сына ни одного матта.Мне кажется, Вы слищком сильно руководствуетесь своим жизненным опытом.Жизнь далеко не так однобока. rjkz

Повідомлень: 17349 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5412 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 тра, 2025 02:11 Wirująświatła написав: rjkz написав: Мне вообще страшно представить как эта война отразится на психике детей, которые остались в Украине. Мне вообще страшно представить как эта война отразится на психике детей, которые остались в Украине. на тех, кто не потеряли дом/родителя никак не отразится. Детство нормотипичных это высокая нейропластичность. Ребенок может радоваться обычным простым вещам и не замечать катастроф и трагедий. на тех, кто не потеряли дом/родителя никак не отразится. Детство нормотипичных это высокая нейропластичность. Ребенок может радоваться обычным простым вещам и не замечать катастроф и трагедий.



Не думаю.

Общество и родители очень...перенапряжены и этто надолго.

И это отразится на детях.

Тут приехало довольно много по Ю4Ю, несколько лет им понадобилось, чтобы влияние украинского общества, сформированного войной, немного сгладить.

В классах и младщего и старшего пытались буллить русскоязычных.

Тут не принято бросаться на людей по языковому или национальному признаку.

И заняло время им начать с этим мириться. Не думаю.Общество и родители очень...перенапряжены и этто надолго.И это отразится на детях.Тут приехало довольно много по Ю4Ю, несколько лет им понадобилось, чтобы влияние украинского общества, сформированного войной, немного сгладить.В классах и младщего и старшего пытались буллить русскоязычных.Тут не принято бросаться на людей по языковому или национальному признаку.И заняло время им начать с этим мириться. rjkz

Повідомлень: 17349 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5412 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 тра, 2025 02:12 Faceless написав: rjkz написав: ЛАД написав: Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов.

Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни?

Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю.

Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами.

Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно).

Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке.

Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой.

Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить. Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов.Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни?Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю.Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами.Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно).Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке.Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой.Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить.



Мне вообще страшно представить как эта война отразится на психике детей, которые остались в Украине. Мне вообще страшно представить как эта война отразится на психике детей, которые остались в Украине.

Якщо це не безпосередній вплив (попадали під обстріли, змушені були евакуюватися) то думаю вплив менший ніж 90ті роки свого часу. Як це не дивно. Якщо це не безпосередній вплив (попадали під обстріли, змушені були евакуюватися) то думаю вплив менший ніж 90ті роки свого часу. Як це не дивно.



Да, 90-е были очень непростыми.

Для почти всех.

Может кроме барабашова. Да, 90-е были очень непростыми.Для почти всех.Может кроме барабашова. rjkz

Повідомлень: 17349 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5412 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 тра, 2025 02:19 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов.

Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни?

Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю.

Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами.

Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно).

Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке.

Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой.

Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить. Я не специалист, тем более, не вижу вашего ребёнка, так что никаких советов.Но вы вспомнили себя в своём детстве. Сильно это вам помешало в жизни?Дети разные. Когда выхожу с детьми на детскую площадку, наблюдаю.Вижу только одну девочку, гуляющую без родителей (речь о детях примерно до 12 лет). У нас сегодня детей самостоятельно гулять не рискуют отпускать, разве что под окнами.Смотрю на своих - внучка (8 лет), если нет знакомых, находит кого-нибудь и через 3 минуты у неё уже подружка/и. Причём возраст подружек особого значения не имеет - это может быть и на 5 лет младше, и на 2-3 года старше (ещё более старшим уже с ней не интересно).Внук на 2 года младше. Он никого особо не боится, если с сестрой и её друзьями/подружками, то с удовольствием играет, но сам практически не знакомится. Не с кем поиграть - будет сидеть в песочнице и что-то лепить или (чаще) играться с машинками и песком. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный, но не могу сказать, что он скованный на детской площадке.Возможно, такая разница связана с разным опытом в раннем детстве. До войны в доме было много детей, выходили на детскую площадку во дворе (особенно летом) и игрались. Дети знали друг друга и родителей. А в 2022 город был пустой, детей было очень мало, в доме практически не осталось никого. В 2023 стало несколько получше, но тоже не очень. Так что он привык играть с сестрой.Война... Он боится (не любит?) громких звуков (затыкает уши) - сирены воздушной тревоги (при этом сирены скорой помощи не боится), шума поездов в метро, из-за этого в метро стараемся не ездить.



Мне вообще страшно представить как эта война отразится на психике детей, которые остались в Украине. Мне вообще страшно представить как эта война отразится на психике детей, которые остались в Украине.

С одной стороны сидела "банда" русскоязычных подростков лет 12-14, курили, матерились, с другой - черные лет 14-18 не курили, но матерились на Инглише.

Мои дети выглядели испуганными и ошарашенными. Они таких детей еще не видели.

В их школе такое невозможно.

Я, вообще-то, писал не к тому, как "эта война отразится на психике детей".

А больше о том, не преувеличиваете ли вы проблему?

Вам больше понравилось бы, если бы ваши дети не испугались, а легко влились в те компании?

Вам нужна такая социализация детей? Я, вообще-то, писал не к тому, как "эта война отразится на психике детей".А больше о том, не преувеличиваете ли вы проблему?Вам больше понравилось бы, если бы ваши дети не испугались, а легко влились в те компании?Вам нужнасоциализация детей?



Нет конечно.

Если-бы нам нужна была ТАКАЯ "социализация", то мы-бы не заморачивались ни воспитанием детей ни тем, что отдали в частную школу со строгой дисциплиной.

Такими детьми, мое мнение, родители не занимаются совсем.

Вот их улица и воспитывает. Нет конечно.Если-бы нам нужна была ТАКАЯ "социализация", то мы-бы не заморачивались ни воспитанием детей ни тем, что отдали в частную школу со строгой дисциплиной.Такими детьми, мое мнение, родители не занимаются совсем.Вот их улица и воспитывает. rjkz

Повідомлень: 17349 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5412 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 тра, 2025 02:49 rjkz написав: Вот то, что приведены цитаты - вполне подходит для неблагополучных мест и обществ. Почему-то подумалось, что речь о рашке.

И еще все-таки зависит от семьи и родителей. Все таки, несмотря на близость Ностранда, я ни разу не слышал от одноклассницы моего сына ни одного матта.

Мне кажется, Вы слищком сильно руководствуетесь своим жизненным опытом.

Жизнь далеко не так однобока. Вот то, что приведены цитаты - вполне подходит для неблагополучных мест и обществ. Почему-то подумалось, что речь о рашке.И еще все-таки зависит от семьи и родителей. Все таки, несмотря на близость Ностранда, я ни разу не слышал от одноклассницы моего сына ни одного матта.Мне кажется, Вы слищком сильно руководствуетесь своим жизненным опытом.Жизнь далеко не так однобока. вы плавно сменили тему. Мы вроде говорили о социализации, а не о ньюйорских бандах. О том, что там как в нй и вообще за пределами КО я действительно не в курсе, может и у нас за кем-то гоняются с ножом. Знаю кейс, когда мама сменила дочке 3 школы в поисках нормальной комбинации "учителя/одноклассники". К счастью, в Киеве иди учись в любую школу, если там есть места. Но там и мама специфическая. Не могу по ней судить о благополучии. Тут нет хорошо или плохо, личный выбор каждого.



Мой опыт не может охватить всё, и такой задачи нет. Есть какие-то общие вещи. Надо разделять когда идёт их обсуждение (социализацию придумал не я и от моего с вашим опыта она не зависит) и когда обсуждается личный опыт.



Вы зачем то решили, что мой опыт это хрестоматия, которую я здесь продвигаю. Во первых, не продвигаю абсолютно ничего, все взрослые люди и как то сами разберутся со своими проблемами. Во вторых, было ожидание, что в ответ на мои истории форумчане напишут свои. Для общения нужен предмет, кто не в курсе. На других ветках предмет - темы тех веток и там как-то проще. Здесь формального предмета нет, и каждый раз приходится его искать заново. Можно ваш опыт обсуждать я не возражаю. Или цены на овощи, рецепты салатов, музыку, фильмы, книги, женщин. Пусть каждый пишет что ему интересно и чем он готов поделиться. Если не интересно ничего и делиться нечем - ветка упадёт в архивы, как упала тысяча других веток.



свои выводы я уже сделал, ветка себя исчерпала. вы плавно сменили тему. Мы вроде говорили о социализации, а не о ньюйорских бандах. О том, что там как в нй и вообще за пределами КО я действительно не в курсе, может и у нас за кем-то гоняются с ножом. Знаю кейс, когда мама сменила дочке 3 школы в поисках нормальной комбинации "учителя/одноклассники". К счастью, в Киеве иди учись в любую школу, если там есть места. Но там и мама специфическая. Не могу по ней судить о благополучии. Тут нет хорошо или плохо, личный выбор каждого.Мой опыт не может охватить всё, и такой задачи нет. Есть какие-то общие вещи. Надо разделять когда идёт их обсуждение (социализацию придумал не я и от моего с вашим опыта она не зависит) и когда обсуждается личный опыт.Вы зачем то решили, что мой опыт это хрестоматия, которую я здесь продвигаю. Во первых, не продвигаю абсолютно ничего, все взрослые люди и как то сами разберутся со своими проблемами. Во вторых, было ожидание, что в ответ на мои истории форумчане напишут свои. Для общения нужен предмет, кто не в курсе. На других ветках предмет - темы тех веток и там как-то проще. Здесь формального предмета нет, и каждый раз приходится его искать заново. Можно ваш опыт обсуждать я не возражаю. Или цены на овощи, рецепты салатов, музыку, фильмы, книги, женщин. Пусть каждый пишет что ему интересно и чем он готов поделиться. Если не интересно ничего и делиться нечем - ветка упадёт в архивы, как упала тысяча других веток.свои выводы я уже сделал, ветка себя исчерпала. Wirująświatła

Повідомлень: 29926 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2490 раз. Подякували: 3485 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 400401402403 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4114

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34