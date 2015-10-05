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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 401402403404
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 07:41

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:Пусть каждый пишет что ему интересно и чем он готов поделиться. Если не интересно ничего и делиться нечем - ветка упадёт в архивы, как упала тысяча других веток.

свои выводы я уже сделал, ветка себя исчерпала. её падение вопрос времени.
Бачиш, тут чомусь так заведено(?), що більшість заходить тут щось ЧУЖЕ обговорити(неважливо це новини якісь, чи чиєсь розлучення з форумчан)
Ну і ще періодично хтось заходить щось конкретне запитати...
Все.

А щоб заходили - розказували якісь цікаві історії, спогади, ідеї(які в голові крутяться) - так це така велика рідкість, що ппць!
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 07:52

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Пусть каждый пишет что ему интересно и чем он готов поделиться. Если не интересно ничего и делиться нечем - ветка упадёт в архивы, как упала тысяча других веток.

свои выводы я уже сделал, ветка себя исчерпала. её падение вопрос времени.
Бачиш, тут чомусь так заведено(?), що більшість заходить тут щось ЧУЖЕ обговорити(неважливо це новини якісь, чи чиєсь розлучення з форумчан)
Ну і ще періодично хтось заходить щось конкретне запитати...
Все.

А щоб заходили - розказували якісь цікаві історії, спогади, ідеї(які в голові крутяться) - так це така велика рідкість, що ппць!



Бачиш, долярчик, розумні люди розуміють, що «все сказане тобою буде використане проти тебе». 😅

Обговорити власні неприємності, відкритись , для цього є друзі і (рідше в нашому суспільстві) психологи. (не плутати з Віталієм).
Хто що захоче подітись чи спитати - спитає. Гілка не має чіткої теми і для цього її і використовують.
Доречі твоє оце придуркувато-мавпяче «ги-ги-ги, а що всім вам слабо? Засцяли? Один доляррчик найкращий може все! » точно не сприяє бажанням писати тут про себе будь кому, якщо тобі ще не дійшло.


Ледве осилив нічні статі. (Доречі, Віталя, поздоровляю, ти вже працюєш на форумі в форматі 24/7, Ніч і зранку пишеш, весь день до вечора правиш. Так і згориш «на роботі» :mrgreen:
Щось паровоз соціалізації через банди, де крадуть старшим їжу і трогають «нижче живота» не зайшов нікому в депо. Біда.
Ти застряг в 90-х.. Коли з тобою ще якось спілкувались. Кращі твої роки були?

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 08:35

  Успіх написав:А щоб заходили - розказували якісь цікаві історії, спогади, ідеї(які в голові крутяться) - так це така велика рідкість, що ппць!
ещё и хотаб от нас уходит. пропал мир :(
  Hotab написав:Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.

Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення. :D
ну хоть читать нас будет, и на том спасибо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 09:02

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А щоб заходили - розказували якісь цікаві історії, спогади, ідеї(які в голові крутяться) - так це така велика рідкість, що ппць!
ещё и хотаб от нас уходит. пропал мир :(
  Hotab написав:Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.

Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення. :D
ну хоть читать нас будет, и на том спасибо.

Так судячи з отого його допису (датований 2023р) - то він вже 2 роки йде і не піде! :mrgreen:
Напевно, все надіється, що і йому щось за окуляри перепаде від тутешніх пенсіонерок :lol:
:mrgreen:
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  #<1 ... 401402403404
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