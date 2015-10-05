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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 14 тра, 2025 07:41
Wirująświatła написав:
Пусть каждый пишет что ему интересно и чем он готов поделиться. Если не интересно ничего и делиться нечем - ветка упадёт в архивы, как упала тысяча других веток.
свои выводы я уже сделал, ветка себя исчерпала. её падение вопрос времени.
Бачиш, тут чомусь так заведено(?), що більшість заходить тут щось ЧУЖЕ обговорити(неважливо це новини якісь, чи чиєсь розлучення з форумчан)
Ну і ще періодично хтось заходить щось конкретне запитати...
Все.
А щоб заходили - розказували якісь цікаві історії, спогади, ідеї(які в голові крутяться) - так це така велика рідкість, що ппць!
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Додано: Сер 14 тра, 2025 07:52
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Пусть каждый пишет что ему интересно и чем он готов поделиться. Если не интересно ничего и делиться нечем - ветка упадёт в архивы, как упала тысяча других веток.
свои выводы я уже сделал, ветка себя исчерпала. её падение вопрос времени.
Бачиш, тут чомусь так заведено(?), що більшість заходить тут щось ЧУЖЕ обговорити(неважливо це новини якісь, чи чиєсь розлучення з форумчан)
Ну і ще періодично хтось заходить щось конкретне запитати...
Все.
А щоб заходили - розказували якісь цікаві історії, спогади, ідеї(які в голові крутяться) - так це така велика рідкість, що ппць!
Бачиш, долярчик, розумні люди розуміють, що «все сказане тобою буде використане проти тебе». 😅
Обговорити власні неприємності, відкритись , для цього є друзі і (рідше в нашому суспільстві) психологи. (не плутати з Віталієм).
Хто що захоче подітись чи спитати - спитає. Гілка не має чіткої теми і для цього її і використовують.
Доречі твоє оце придуркувато-мавпяче «ги-ги-ги, а що всім вам слабо? Засцяли? Один доляррчик найкращий може все! » точно не сприяє бажанням писати тут про себе будь кому, якщо тобі ще не дійшло.
Ледве осилив нічні статі. (Доречі, Віталя, поздоровляю, ти вже працюєш на форумі в форматі 24/7, Ніч і зранку пишеш, весь день до вечора правиш. Так і згориш «на роботі»
Щось паровоз соціалізації через банди, де крадуть старшим їжу і трогають «нижче живота» не зайшов нікому в депо. Біда.
Ти застряг в 90-х.. Коли з тобою ще якось спілкувались. Кращі твої роки були?
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Додано: Сер 14 тра, 2025 08:35
Успіх написав:
А щоб заходили - розказували якісь цікаві історії, спогади, ідеї(які в голові крутяться) - так це така велика рідкість, що ппць!
ещё и хотаб от нас уходит. пропал мир
Hotab написав:
Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.
Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення.
ну хоть читать нас будет, и на том спасибо.
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Додано: Сер 14 тра, 2025 09:02
Wirująświatła написав: Успіх написав:
А щоб заходили - розказували якісь цікаві історії, спогади, ідеї(які в голові крутяться) - так це така велика рідкість, що ппць!
ещё и хотаб от нас уходит. пропал мир
Hotab написав:
Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.
Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення.
ну хоть читать нас будет, и на том спасибо.
Так судячи з отого його допису (датований 2023р) - то він вже 2 роки йде і не піде!
Напевно, все надіється, що і йому щось за окуляри перепаде від тутешніх пенсіонерок
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Додано: Сер 14 тра, 2025 09:36
От цікава тема для обговорення психології...
Як і чому так виходить, що активна політика проти ворога яка включає активне "розлюднення" та знецінення життя громадян ворожої країни, через деякий час призводить до такого ж ефекту, але уже у відносинах між своїми громадянами?
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 14 тра, 2025 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 тра, 2025 09:44
Успіх написав:
за окуляри
надо песенку написать про мавпочку и окуляри
_Mykola_ написав:
Як і чому так виходить, що активна політика проти ворога яка включає активне "розлюднення" та знецінення життя громадян ворожої країни, через деякий час призводить до такого ж ефекту, але уже у відношеннях між своїми громадянами?
имхо это не взаимосвязанные вещи. людей обесценивали и раньше, просто мобилизация была не нужна. Что русское что наше общество деградируют. У них ядро девиации культ путина и войны, у нас коррупция и разделение людей на сорта (майдан против чего стоял?). без войны было бы всё то же самое в более лайтовом варианте. людей бы не били физически, а били экономически - инфляцией, безработицей и т.д.. Государство сильно влезло в жизнь пэрэсичных. Для общечеловеческих ценностей не осталось ни времени ни сил, вся жизнь уходит на борьбу, то с одним то с другим.
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Додано: Сер 14 тра, 2025 09:56
Wirująświatła
Grok від Маска ось так розкладає по полицях:
Активна політика проти ворога, що включає "розлюднення" (дегуманізацію) та знецінення життя громадян ворожої країни, з часом може негативно позначитися на внутрішніх відносинах у суспільстві через кілька психологічних, соціальних і культурних механізмів:
1. Нормалізація дегуманізації: Коли суспільство чи держава активно просуває ідею, що певна група людей "менш людська" чи не заслуговує на гідність, це формує культуру, в якій зневажливе ставлення до інших стає прийнятним. Ця логіка може поступово переноситися на внутрішні групи — меншини, опонентів чи навіть "неправильних" співгромадян, оскільки межа між "ворогом" і "іншим" розмивається.
2. Ерозія емпатії: Постійна пропаганда ворожнечі та виправдання насильства знижують рівень емпатії в суспільстві. Люди звикають до риторики ненависті, що робить їх менш чутливими до страждань не лише ворогів, а й своїх співгромадян. Це може призводити до зростання внутрішньої агресії, поляризації та нетерпимості.
3. Моральна деградація: Активна політика, що виправдовує знецінення життя, руйнує моральні стандарти. Якщо суспільство толерує або підтримує насильство проти однієї групи, це послаблює загальні етичні норми, що стримують жорстокість у внутрішніх відносинах. Наприклад, виправдання насильства проти "ворогів" може легітимізувати насильство в інших контекстах, як-от у сімейних чи соціальних конфліктах.
4. Психологічний бумеранг: Постійна ворожнеча та дегуманізація створюють атмосферу страху, недовіри та стресу. Це може призводити до внутрішньої фрустрації, яка виливається у конфлікти між громадянами. Люди, які живуть у стані постійної боротьби, починають переносити агресію на ближнє оточення.
5. Пропагандистський ефект: Пропаганда, спрямована на зовнішнього ворога, часто використовує спрощені категорії "свій-чужий". З часом ці категорії можуть застосовуватися всередині суспільства, розділяючи його на "правильних" і "неправильних" громадян. Це сприяє розколу, дискримінації та внутрішнім конфліктам.
6. Соціальна імітація: Коли держава чи лідери демонструють зневажливе ставлення до людського життя, це стає моделлю поведінки для громадян. Наприклад, якщо насильство чи приниження офіційно виправдовуються, окремі особи чи групи можуть почати наслідувати таку поведінку у своїх стосунках.
Чому це відбувається?
Цей ефект пояснюється універсальністю людської психології: механізми, які дозволяють виправдовувати насильство чи зневагу до однієї групи, не залишаються ізольованими. Вони проникають у соціальну тканину, змінюючи цінності, норми та поведінку. Суспільство, яке культивує ненависть до зовнішнього ворога, ризикує інтерналізацією цієї ненависті, що призводить до саморуйнування.
Приклад з історії: У тоталітарних режимах, таких як нацистська Німеччина чи сталінський СРСР, дегуманізація "ворогів народу" чи "зовнішніх ворогів" часто переходила на внутрішні групи — дисидентів, меншини чи навіть звичайних громадян, яких починали підозрювати у "зраді". Це створювало атмосферу страху й недовіри, що руйнувала соціальну згуртованість.
Висновок: Щоб уникнути такого ефекту, важливо зберігати етичні межі навіть у конфліктах, підтримувати культуру поваги до людської гідності та уникати риторики, яка дегуманізує будь-яку групу. Інакше суспільство ризикує перенести ці деструктивні моделі поведінки на себе саме.
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Додано: Сер 14 тра, 2025 10:06
_Mykola_ написав:
. Нормалізація дегуманізації: Коли суспільство чи держава активно просуває ідею, що певна група людей "менш людська" чи не заслуговує на гідність, це формує культуру,
вам это не обязательно перенимать. я вот из принципа не перешёл на мову, вызывая удары на себя. в 22-23 году попробуй что то написать в домовом чате на русском, сразу накидывались разоблачители агентов кремля. Поскольку по 3м моим объектам шли восстановительные работы, писать приходилось часто.
_Mykola_ написав:
Ерозія емпатії: Постійна пропаганда ворожнечі та виправдання насильства знижують рівень емпатії в суспільстві.
эмпатия не зависит от политики государства, это слишком глубоко. Может через цепочку других событий. Но так или иначе эмпатия была и остаётся личным выбором каждого.
_Mykola_ написав:
Моральна деградація
полностью согласен
_Mykola_ написав:
Постійна ворожнеча та дегуманізація створюють атмосферу страху, недовіри та стресу
только у тех кто в этом вариться, посмотрите на успиха, он успешно забыл про войну и его волнуют вообще другие проблемы.
_Mykola_ написав:
Пропагандистський ефект: Пропаганда, спрямована на зовнішнього ворога, часто використовує спрощені категорії "свій-чужий".
это не обязательно принимать.
_Mykola_ написав:
Соціальна імітація: Коли держава чи лідери демонструють зневажливе ставлення до людського життя, це стає моделлю поведінки для громадян.
это было и до войны - дублирование пункта "Моральна деградація:"
_Mykola_ написав:Суспільство, яке культивує ненависть до зовнішнього ворога, ризикує інтерналізацією цієї ненависті, що призводить до саморуйнування.
[/b]
это тоже не обязательно перенимать. рискуя быть забаненым половина моего контента из рф. (весь контент вне политики). я не принимаю идею что воюют народы рф и Украины. Воюют политические режимы. Сменить путина на кого то лояльного к Украине и войне конец, русские снова будут целоваться в засос и говорить что мы братья.
анализ интересный, АІ слегка кренит в сторону обвинить во всём государство, выше я писал что оно вошло слишком глубоко в жизнь каждого. Но как то нейросеть забыла про то что последнее слово всегда за человеком. От всего можно отказаться, даже от тюрьмы. Соглашаться с тем что ему навязывают, или нет. Фактически идет проработка мозгов под будущую диктатуру.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 14 тра, 2025 10:23, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Сер 14 тра, 2025 10:09
_Mykola_ написав:
От цікава тема для обговорення психології...
Як і чому так виходить, що активна політика проти ворога яка включає активне "розлюднення" та знецінення життя громадян ворожої країни, через деякий час призводить до такого ж ефекту, але уже у відносинах між своїми громадянами?
Це якщо не робити ілюзію для громадян що твоя країна сама справедлива та найкраща.
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