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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:38

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:посмотрите на успиха, он успешно забыл про войну и его волнуют вообще другие проблемы.
Ага))
Он бурячок по 105грн і яблука пАПііісять!!! :shock: :mrgreen:
Це ж пііііііііста! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:17

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:посмотрите на успиха, он успешно забыл про войну и его волнуют вообще другие проблемы.
Ага))
Он бурячок по 105грн і яблука пАПііісять!!! :shock: :mrgreen:
Це ж пііііііііста! :mrgreen:
чому? Бери, продавай яблука по 50.) Озолотишся.
Думайте, дійте, багатійте (c)
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:54

  барабашов написав:
  yama написав:100грам бурякового фрешу це найкорисніше що можна зробити

Поверьте - это вам не мочёные яблоки молоком запивать - будет срачка

индивидуально конечно , если есть проблема можно начать со столовой ложки. По принципу действия лучше чем виагра и тому подобньіе препаратьі. Нитратьі из состава играют прямую и основную роль в процесе :roll: пробуйте и потом карту для благодарности будете спрашивать в приват
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 13:29

О мате.
Тут, по-моему, большой вклад как раз тех 90-х, о которых пишет Faceless.
В моём детстве/молодости тоже матерились. И ребята, и, скорее всего, девочки. Приходилось случайно слышать разговоры девочек. Но в смешанных компаниях мата не было. На улице и вообще в общественных местах тоже старались не материться. Не без того, конечно, но в основном так. И, естественно, речь о "нормальных" детях. В уголовных компаниях, простите, не бывал, ничего сказать не могу. Если кто-то срывался на улице, то любой взрослый мог сделать замечание. И действовало.
Впрочем, действует и сейчас. Когда на детской площадке (или рядом) ребята постарше -лет 14-15 начинают материться, делаю замечание, перестают. Но почему-то почти не слышал, чтобы кто-то ещё делал замечание. Возможно, потому, что родители сами матерятся.
Когда, бывает, проходишь мимо компании малолеток (даже смешанных) или идут навстречу 2-3 девочки залюбуешься. Но как услышишь разговор... Причём не ругаются, а просто "беседуют". Хоть на русском, хоть на украинском. Сплошной "интернациональный" мат. Не английский.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 13:30

Так вже ж і тут ніби було про Кіндзадза вирізаний епізод. Про що знову мова? Шоніпанятно? Розлюднення - це не про зовнішнє.
alibob
 
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