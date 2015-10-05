|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 14 тра, 2025 11:38
Wirująświatła написав:
посмотрите на успиха, он успешно забыл про войну и его волнуют вообще другие проблемы.
Ага))
Он бурячок по 105грн і яблука пАПііісять!!!
Це ж пііііііііста!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8100
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 990 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
Додано: Сер 14 тра, 2025 12:17
Успіх написав: Wirująświatła написав:
посмотрите на успиха, он успешно забыл про войну и его волнуют вообще другие проблемы.
Ага))
Он бурячок по 105грн і яблука пАПііісять!!!
Це ж пііііііііста!
чому? Бери, продавай яблука по 50.) Озолотишся.
Думайте, дійте, багатійте (c)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2675
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 14 тра, 2025 12:54
барабашов написав: yama написав:
100грам бурякового фрешу це найкорисніше що можна зробити
Поверьте - это вам не мочёные яблоки молоком запивать - будет срачка
индивидуально конечно , если есть проблема можно начать со столовой ложки. По принципу действия лучше
чем виагра и тому подобньіе препаратьі. Нитратьі из состава играют прямую и основную роль в процесе
пробуйте и потом карту для благодарности будете спрашивать в приват
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5141
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9140 раз.
- Подякували: 1062 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 14 тра, 2025 13:29
О мате.
Тут, по-моему, большой вклад как раз тех 90-х, о которых пишет Faceless.
В моём детстве/молодости тоже матерились. И ребята, и, скорее всего, девочки. Приходилось случайно слышать разговоры девочек. Но в смешанных компаниях мата не было. На улице и вообще в общественных местах тоже старались не материться. Не без того, конечно, но в основном так. И, естественно, речь о "нормальных" детях. В уголовных компаниях, простите, не бывал, ничего сказать не могу. Если кто-то срывался на улице, то любой взрослый мог сделать замечание. И действовало.
Впрочем, действует и сейчас. Когда на детской площадке (или рядом) ребята постарше -лет 14-15 начинают материться, делаю замечание, перестают. Но почему-то почти не слышал, чтобы кто-то ещё делал замечание. Возможно, потому, что родители сами матерятся.
Когда, бывает, проходишь мимо компании малолеток (даже смешанных) или идут навстречу 2-3 девочки залюбуешься. Но как услышишь разговор... Причём не ругаются, а просто "беседуют". Хоть на русском, хоть на украинском. Сплошной "интернациональный" мат. Не английский.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34358
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5325 раз.
- Подякували: 4842 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 14 тра, 2025 13:30
Так вже ж і тут ніби було про Кіндзадза вирізаний епізод. Про що знову мова? Шоніпанятно? Розлюднення - це не про зовнішнє.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 645
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 14 тра, 2025 13:55
Wirująświatła написав:
только у тех кто в этом варится, посмотрите на успиха, он успешно забыл про войну и его волнуют вообще другие проблемы.
Клин вышибают клином, а стресс стрессом.
Вы представляете себе уровень стресса, когда три года бесплатно отбирал сосиски у котов, а потом вдруг оказалось, что за еду нужно платить? 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8197
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6430 раз.
- Подякували: 21511 раз.
-
-
Профіль
-
-
130
82
38
2
Додано: Сер 14 тра, 2025 14:09
Сибарит написав:
Клин вышибают клином, а стресс стрессом.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29932
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2490 раз.
- Подякували: 3485 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 14 тра, 2025 14:10
Banderlog написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
посмотрите на успиха, он успешно забыл про войну и его волнуют вообще другие проблемы.
Ага))
Он бурячок по 105грн і яблука пАПііісять!!!
Це ж пііііііііста!
чому? Бери, продавай яблука по 50.) Озолотишся.
Думайте, дійте, багатійте (c)
А для чего он из села в город поехал и в однушке ютился? Чтобы в конце ящики с яблоками грузить?
Ящики должны таскать другие, а Долярчик - считать профит.
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 14 тра, 2025 14:26
rjkz написав:
.........
Собственно, почему я пишу про НЙ и США в контексте того, что мы обсуждаем?
Да потому что как-то живет 400 миллионная страна с абсолютно разными условиями, в которых есть и городки, в которых абсолютно НЕТ условий для социализации неформальным образом для детей. Представьте себе. Нет даже тротуаров, чтобы дети прошли пару кварталов поиграть в соседском дворе.
И единственные места, где они могут общаться со сверстниками - школы, секции, кружки и квадратики. И вырастают нормальные (типичные) для этого сообщества люди.
.......
Я, естественно, ничего не могу сказать о НЙ и США. Не знаю, есть ли там какая-нибудь внеклассная (внеурочная) деятельность. Но даже в в формальных коллективах внутри них складываются более мелкие неформальные группы. Какой бы ни был дружный класс, внутри него образуются какие-то более мелкие компании.
Wirująświatła написав:
.....а вы пишете не про нй и не про ваш опыт, только вам поворачивать паровоз можно, а мне почему то нельзя)
хотите я перестану писать про свой жизненный опыт и начну цитировать АІ и книги? мне без разницы, я здесь ничего не продвигаю. Так даже удобнее пару кликов мыши взамен простыней воспоминаний.
Делиться своим жизненным опытом можно. Если есть, чем делиться.
Но rjkz
не считает свой опыт образцом для подражания.
Вы же расписываете свой опыт в "банде" как идеал и показывете его как единственно правильный и необходимый для ребёнка.
в неформальных мотивация - общегрупповые ценности. если какой то индивид их не разделяет - он уходит. (то что кого то сделали бандитом или наркоманом против его воли - больная фантазия бабушек с деменцией. Он же первый заложит банду полиции, сдаст все фамилии явки и пароли, такой член нахуй банде не нужен.
Группа не сделает ребёнка/человека бандитом или наркоманом против его воли
, но общение в любой группе накладывает отпечаток на человека, тем более на "нейропластичного" ребёнка. И постепенно общение в такой группе может сделать ребёнка бандитом или наркоманом уже вполне добровольно. Или, например, по опыту вашей "банды", приучить к воровству или, по крайней мере, к восприятию воровства как вполне нормального явления.
Формальные группы наоборот это сборище случайных людей, поискать с ними общие ценности? разделить их? проникнуться глубоким уважением и симпатией к тому(той), которому/которой на тебя пофиг? (я не против "случайных людей", я против проникновения в ценности, которые я не разделяю).
А в формальных группах всё это не нужно?
так устроена психика что "схожие интересы и увлечения, неформальное (не прописанного в официальных документах) общение, привязанности" формируются в неформальных группах. В формальных формируются уважение к старшим, к правилам и порядкам, самодисциплина, ответственность. И то и другое нужно, но одна формальная группа или семья всего ребенку не даст.
Уже писал выше внутри любой формальной группы, как правило, формируются и неформальные подгруппы.
Удобному потом очень неудобно по жизни. Всякий раз познакомиться - проблема. Поговорить 10минут "ни о чём" (обмен эмоциями) - проблема. Подарить цветы и коробку конфет - снова проблема. Отреагировать шуткой на шутку или на упрёк/раздражение - проблема (надо обязательно разжечь срач на 4 этажа). В формальных группах такому не учат.
У вас прямо какая-то "классовая ненависть" к "удобным детям". Непонятно почему. Они вам в карман что-то сделали? Тоже "личный опыт"?
"Поговорить 10минут "ни о чём" - а это обязательно? Может, "разговор ни о чём" это пустая трата времени, а не "обмен эмоциями"?
В формальных группах учат "обязательно разжечь срач на 4 этажа"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34358
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5325 раз.
- Подякували: 4842 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 14 тра, 2025 14:36
Banderlog написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
посмотрите на успиха, он успешно забыл про войну и его волнуют вообще другие проблемы.
Ага))
Он бурячок по 105грн і яблука пАПііісять!!!
Це ж пііііііііста!
чому? Бери, продавай яблука по 50.) Озолотишся.
Думайте, дійте, багатійте (c)
Почему так скромно - по 50?
У нас в "Росте" уже по 60. Есть и дороже.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34358
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5325 раз.
- Подякували: 4842 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4120
|
|