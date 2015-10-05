Додано: Сер 14 тра, 2025 14:26

rjkz написав: .........

Собственно, почему я пишу про НЙ и США в контексте того, что мы обсуждаем?

Да потому что как-то живет 400 миллионная страна с абсолютно разными условиями, в которых есть и городки, в которых абсолютно НЕТ условий для социализации неформальным образом для детей. Представьте себе. Нет даже тротуаров, чтобы дети прошли пару кварталов поиграть в соседском дворе.

И единственные места, где они могут общаться со сверстниками - школы, секции, кружки и квадратики. И вырастают нормальные (типичные) для этого сообщества люди.

....... .........Собственно, почему я пишу про НЙ и США в контексте того, что мы обсуждаем?Да потому что как-то живет 400 миллионная страна с абсолютно разными условиями, в которых есть и городки, в которых абсолютно НЕТ условий для социализации неформальным образом для детей. Представьте себе. Нет даже тротуаров, чтобы дети прошли пару кварталов поиграть в соседском дворе.И единственные места, где они могут общаться со сверстниками - школы, секции, кружки и квадратики. И вырастают нормальные (типичные) для этого сообщества люди........

Wirująświatła написав: .....а вы пишете не про нй и не про ваш опыт, только вам поворачивать паровоз можно, а мне почему то нельзя)



хотите я перестану писать про свой жизненный опыт и начну цитировать АІ и книги? мне без разницы, я здесь ничего не продвигаю. Так даже удобнее пару кликов мыши взамен простыней воспоминаний. .....а вы пишете не про нй и не про ваш опыт, только вам поворачивать паровоз можно, а мне почему то нельзя)хотите я перестану писать про свой жизненный опыт и начну цитировать АІ и книги? мне без разницы, я здесь ничего не продвигаю. Так даже удобнее пару кликов мыши взамен простыней воспоминаний.

в неформальных мотивация - общегрупповые ценности. если какой то индивид их не разделяет - он уходит. (то что кого то сделали бандитом или наркоманом против его воли - больная фантазия бабушек с деменцией. Он же первый заложит банду полиции, сдаст все фамилии явки и пароли, такой член нахуй банде не нужен.

против его воли

Формальные группы наоборот это сборище случайных людей, поискать с ними общие ценности? разделить их? проникнуться глубоким уважением и симпатией к тому(той), которому/которой на тебя пофиг? (я не против "случайных людей", я против проникновения в ценности, которые я не разделяю).

так устроена психика что "схожие интересы и увлечения, неформальное (не прописанного в официальных документах) общение, привязанности" формируются в неформальных группах. В формальных формируются уважение к старшим, к правилам и порядкам, самодисциплина, ответственность. И то и другое нужно, но одна формальная группа или семья всего ребенку не даст.

Удобному потом очень неудобно по жизни. Всякий раз познакомиться - проблема. Поговорить 10минут "ни о чём" (обмен эмоциями) - проблема. Подарить цветы и коробку конфет - снова проблема. Отреагировать шуткой на шутку или на упрёк/раздражение - проблема (надо обязательно разжечь срач на 4 этажа). В формальных группах такому не учат.

Я, естественно, ничего не могу сказать о НЙ и США. Не знаю, есть ли там какая-нибудь внеклассная (внеурочная) деятельность. Но даже в в формальных коллективах внутри них складываются более мелкие неформальные группы. Какой бы ни был дружный класс, внутри него образуются какие-то более мелкие компании.Делиться своим жизненным опытом можно. Если есть, чем делиться.Ноне считает свой опыт образцом для подражания.Вы же расписываете свой опыт в "банде" как идеал и показывете его как единственно правильный и необходимый для ребёнка.Группа не сделает ребёнка/человека бандитом или наркоманом, но общение в любой группе накладывает отпечаток на человека, тем более на "нейропластичного" ребёнка. И постепенно общение в такой группе может сделать ребёнка бандитом или наркоманом уже вполне добровольно. Или, например, по опыту вашей "банды", приучить к воровству или, по крайней мере, к восприятию воровства как вполне нормального явления.А в формальных группах всё это не нужно?Уже писал выше внутри любой формальной группы, как правило, формируются и неформальные подгруппы.У вас прямо какая-то "классовая ненависть" к "удобным детям". Непонятно почему. Они вам в карман что-то сделали? Тоже "личный опыт"?"Поговорить 10минут "ни о чём" - а это обязательно? Может, "разговор ни о чём" это пустая трата времени, а не "обмен эмоциями"?В формальных группах учат "обязательно разжечь срач на 4 этажа"?