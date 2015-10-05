_Mykola_, вы сами с помощью Grok"а очень хорошо ответили на свой вопрос.
Вряд ли кто здесь напишет лучше.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 14 тра, 2025 14:43
Додано: Сер 14 тра, 2025 14:54
Політика знецінення росіян, несеться з 22 року повним ходом на всіх ЗМІ, чи не пам'ятаєте "чмоні", "біомусор", "лишньохромосомні", "свиноріз", толерування жорстокості, та ж акула яка напала на курорті... смакувалося навіть по центральним марафонським каналам... і все в такому ключі. Чи не є це державною інформаційною політикою?
Чи не помічаєте змін з початку 22 року та зараз у взаємовідносинах між людьми в Україні?
Ви точно живете в Україні, що не помічаєте змін у суспільстві?
|