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#<1 ... 417418419420> Додано: Суб 17 тра, 2025 10:30 alibob написав: ............

Англійською трохи більше людей читає, ніж на івриті. ............Англійською трохи більше людей читає, ніж на івриті. Но тоже не все.



Вікіпедія дає вибрати мову. Не знал.

Никогда не пользовался.



А та стаття є десь опублікована укр/рос мовами? Не знаю.

Хром автопереклад в допомогу Пользуйтесь.



P.s. Я до сих пор всегда все цитаты приводил в гуглопереводе. Он сегодня достаточно доброкачественный и, по-моему, всё было понятно. И когда-то на политветке выступал против цитат на языке оригинала. Но психология меняет подходы. Но тоже не все.Не знал.Никогда не пользовался.Не знаю.Пользуйтесь.P.s. Я до сих пор всегда все цитаты приводил в гуглопереводе. Он сегодня достаточно доброкачественный и, по-моему, всё было понятно. И когда-то на политветке выступал против цитат на языке оригинала. Но психология меняет подходы. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 тра, 2025 10:43, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34394 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5327 раз. Подякували: 4844 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 11:49 ЛАД написав: барабашов написав: У нас появился "вийськовый" который не бывает "колышным"

Пора ему поработать НЕ машинисткой на форуме

По профилю

На который 4года учили и потом его ещё натаскивали лет 10 ЗА МОИ НАЛОГИ. У нас появился "вийськовый" который не бывает "колышным"Пора ему поработать НЕ машинисткой на форумеПо профилюНа который 4года учили и потом его ещё натаскивали лет 10 ЗА МОИ НАЛОГИ.

Какие были налоги, такая и армия. Какие были налоги, такая и армия.

В далекому 15-му році коли барабашов дізнався, що можуть зробити для нього ФОПа 6% з обороту, виття було на весь форум. «Хулиганы третьего подбородка лишают». А тепер виявляється «я платив налоги з шуб». 😅😅



Думає що це він торгуючи шубами з ФОПом 3 групи утримував армію, а не навчав в безкоштовній школі сина і дочку, які своє шкільне навчання ясна справа що оплачувати не будуть ніколи , бо вже в Мюнхені. Про захист держави , яка сина вивчила, теж зрозуміло що не йдеться.

Так само як оплату свого бюджетного навчання в університеті, бараьашов звичайно що стісняється згадувати. В далекому 15-му році коли барабашов дізнався, що можуть зробити для нього ФОПа 6% з обороту, виття було на весь форум. «Хулиганы третьего подбородка лишают». А тепер виявляється «я платив налоги з шуб». 😅😅Думає що це він торгуючи шубами з ФОПом 3 групи утримував армію, а не навчав в безкоштовній школі сина і дочку, які своє шкільне навчання ясна справа що оплачувати не будуть ніколи , бо вже в Мюнхені. Про захист держави , яка сина вивчила, теж зрозуміло що не йдеться.Так само як оплату свого бюджетного навчання в університеті, бараьашов звичайно що стісняється згадувати. Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 тра, 2025 11:59, всього редагувалось 2 разів. Hotab Повідомлень: 15095 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2391 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 11:49 Wirująświatła написав: с 7й минуты

с 7й минуты

по данному видео такие мысли

на 8й минуте врач говорит об эмоциях. почти революция, ни разу не помню чтобы врач интересовался эмоциями пациента, обычно врачи видят только организм без чувств и эмоций.



на 13й минуте эмоции преподносят как защиту. Типа дистимия это некая копинг стратегия. 1й раз слышу про такую точку зрения. Кого или что эмоции защищают, внутренние органы от прямого воздействия стрессогенные факторов?



то что эмоциональная сфера - самая уязвимая и страдает всегда первой известно сотни лет ( Истоки когнитивной терапии прослеживаются в философии стоиков, в частности в сочинениях Зенона из Китиона (IV в. до н. э.), Хрисиппа, Цицерона, Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия. Эпиктет писал в своем «Руководстве»: «Людей расстраивают не вещи, а представления о вещах».), до сих пор считалось что именно из-за своей сложности организации она такая хрупкая. И этому есть примеры, человек и обезьяна плохо переносят одиночество, а свинье или кролику и в клетке норм, лишь бы кормили. Задумка эмоций явно не защитная, иначе высокая организация ни к чему, толстокожий хряк легче переживёт смерть близких и другие лишения. Ему просто будет на это пофиг.



на 14й минуте всё же здравый смысл берет верх и в план-схеме эмоции уже отделяются от копинг механизмов. То есть никакой защитой эмоции не являются, скорее наоборот это открытая дверь для разного рода негативных воздействий (например для буллинга).



на 17й минуте врач говорит про негативные оценки с позиций жизненного смысла, шо? я чуть с дивана не упал. Это когда медицина успела добраться к смыслам? Всё таки ключевое там слово - оценка. Хотя смыслы имеют вес на порядок больше любых оценок, сюда их вплетать было явно не нужно.



Далее следует очень интересный вывод, если наша оценка негативных событий вызывает длительные негативные эмоции, тогда в план-схеме уже не эмоции являются "воротам для стрессогенов", а их оценка. То есть как минимум схема не полная (если вообще она в таком виде рабочая).



проблема данного лектора что она не воспринимает эмоции как вид мышления (EQ), который существовал задолго до IQ. Поэтому у нее путанница, то эмоции защищают, то сами под 1м ударом, то служат мерой нашего понимания/оценки ситуации и даже смыслов. На самом деле так и есть, 1я реакция - эмоциональная, эмоции (являясь отражением) сигнализируют нам "ку-ку что-то случилось", а надстройка - эмоциональный интеллект уже пытается разобраться что именно случилось и как дальше себя вести.



Потом данная цепочка вербализируется, на ситуацию натягиваются наши оценки, прогнозы, их классификация. И на этом этапе (в силу недостатка опыта и знаний у IQ) возникают "ошибки коддинга" (которые я выделил жирным в цитате ниже) что в общем то доказано теорией бека о природе депрессий. На чём выросла целая когнитивная терапия, которая впрочем панацеей не стала, потому что переубедить человека ещё как то можно, а вот вызвать положительные эмоции и мотивацию - проблема. Если бы так просто оно работало, рас и другие эмоциональные расстройства успешно бы лечили терапиями.



Если эмоции сильно и мгновенно влияют на наше мышление, то обратное влияние мышления на эмоции - слабое и неуправляемое, а у кого то такого влияния вообще нет. Хрестоматийный пример - у ребенка пытаются вызвать чувство вины за какой то проступок, словами "ты позоришь маму и папу", а чувства вины у него нет. Потому что оно так не работает.



Ожидаемо врач из видео ничего нового не предложила и революцию не сделала. В другой теории я читал, что если с ситуацией не может справиться эмоционально-волевая сфера, она опускается на эндокринный и другие уровни. В частности на фоне непреодолимого стресса может возникать сахарный диабет, ненасытный аппетит (или наоборот отвращение к пище) и т.д. В этом смысле эмоции являются 1й линией, только не обороны, а уязвимости.







Эти техники позволяют выявить, проанализировать и скорректировать ошибочные концептуализации и дисфункциональные убеждения (схемы) пациента. Пациент научается решать проблемы и находить выходы из ситуаций, которые прежде казались ему непреодолимыми, переосмысляя их и корректируя свое мышление. Когнитивный терапевт помогает пациенту мыслить и действовать более реалистично и адаптивно и тем самым устраняет беспокоящие его симптомы.



Когнитивная терапия использует разнообразные когнитивные и поведенческие стратегии. Когнитивные техники направлены на выявление и проверку ошибочных представлений и дезадаптивных умопостроений.





В ходе терапии пациент научается производить высоко специфичные операции, а именно:



1) отслеживать свои негативные автоматические мысли (представления);



2) распознавать взаимосвязи между собственными мыслями, эмоциями и поведением;



3) анализировать факты, подтверждающие или опровергающие его представления;



4) вырабатывать более реалистичные оценки и представления;



5) идентифицировать и модифицировать дисфункциональные убеждения, предрасполагающие его к искажению опыта.



Различные вербальные техники используются для того, чтобы понять, какая логика скрывается за теми или иными представлениями и умопостроениями пациента.



Сначала пациенту объясняют механизмы действия когнитивной терапии, после чего учат распознавать, отслеживать и записывать свои негативные мысли в специальном «Протоколе дисфункциональных мыслей» (Daily Record of Dysfunctional Thoughts) .



Затем пациент совместно с терапевтом анализирует записанные мысли и переживания, чтобы установить степень их логичности, обоснованности и адаптивности и наметить позитивные паттерны поведения взамен патологичных.



Таким образом анализируются, например, склонность пациента брать на себя ответственность за любые негативные результаты и неспособность признавать собственные достижения.



Терапия сфокусирована на конкретных «симптомах-мишенях» (например, на суицидальных импульсах). Мы устанавливаем и затем подвергаем логической и эмпирической проверке мысли и убеждения, питающие эти симптомы (например: «Моя жизнь бессмысленна, и я не в силах что-либо изменить»).



https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobo ... 002163.pdf

В основе данного подхода лежит теоретическая посылка, согласно которой эмоции и поведение человека в значительной степени детерминированы тем, как он структурирует мир (Beck, 1967, 1976). Представления человека (вербальные или образные «события», присутствующие в его сознании) определяются его установками и умопостроениями (схемами), сформированными в результате прошлого опыта. Например, в мышлении человека, интерпретирующего любое событие в терминах собственной компетентности или адекватности.Эти техники позволяют выявить, проанализировать и скорректироватьКогнитивная терапия использует разнообразные когнитивные и поведенческие стратегии. Когнитивные техники направлены на выявление и проверку ошибочных представлений и дезадаптивных умопостроений.В ходе терапии пациент научается производить высоко специфичные операции, а именно:1) отслеживать свои негативные автоматические мысли (представления);2) распознавать взаимосвязи между собственными мыслями, эмоциями и поведением;3) анализировать факты, подтверждающие или опровергающие его представления;4) вырабатывать более реалистичные оценки и представления;5) идентифицировать и модифицировать дисфункциональные убеждения, предрасполагающие его к искажению опыта.Различные вербальные техники используются для того, чтобы понять, какая логика скрывается за теми или иными представлениями и умопостроениями пациента.Сначала пациенту объясняют механизмы действия когнитивной терапии, после чего учат распознавать, отслеживать и записывать свои негативные мысли в специальном «Протоколе дисфункциональных мыслей» (Daily Record of Dysfunctional Thoughts) .Затем пациент совместно с терапевтом анализирует записанные мысли и переживания, чтобы установить степень их логичности, обоснованности и адаптивности и наметить позитивные паттерны поведения взамен патологичных.Таким образом анализируются, например, склонность пациента брать на себя ответственность за любые негативные результаты и неспособность признавать собственные достижения.Терапия сфокусирована на конкретных «симптомах-мишенях» (например, на суицидальных импульсах). Мы устанавливаем и затем подвергаем логической и эмпирической проверке мысли и убеждения, питающие эти симптомы (например: «Моя жизнь бессмысленна, и я не в силах что-либо изменить»).

книга по ссылке на русском языке, если кто туземными не владеет. К слову теорию депрессий Бэка за 50 лет так никто и не оспорил.



призыв к местным кандидатам бабушкиных наук - дерзайте! по данному видео такие мыслина 8й минуте врач говорит об эмоциях. почти революция, ни разу не помню чтобы врач интересовался эмоциями пациента, обычно врачи видят только организм без чувств и эмоций.на 13й минуте эмоции преподносят как защиту. Типа дистимия это некая копинг стратегия. 1й раз слышу про такую точку зрения. Кого или что эмоции защищают, внутренние органы от прямого воздействия стрессогенные факторов?то что эмоциональная сфера - самая уязвимая и страдает всегда первой известно сотни лет ( Истоки когнитивной терапии прослеживаются в философии стоиков, в частности в сочинениях Зенона из Китиона (IV в. до н. э.), Хрисиппа, Цицерона, Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия. Эпиктет писал в своем «Руководстве»: «Людей расстраивают не вещи, а представления о вещах».), до сих пор считалось что именно из-за своей сложности организации она такая хрупкая. И этому есть примеры, человек и обезьяна плохо переносят одиночество, а свинье или кролику и в клетке норм, лишь бы кормили. Задумка эмоций явно не защитная, иначе высокая организация ни к чему, толстокожий хряк легче переживёт смерть близких и другие лишения. Ему просто будет на это пофиг.на 14й минуте всё же здравый смысл берет верх и в план-схеме эмоции уже отделяются от копинг механизмов. То есть никакой защитой эмоции не являются, скорее наоборот это открытая дверь для разного рода негативных воздействий (например для буллинга).на 17й минуте врач говорит про негативные оценки с позиций жизненного смысла, шо? я чуть с дивана не упал. Это когда медицина успела добраться к смыслам? Всё таки ключевое там слово - оценка. Хотя смыслы имеют вес на порядок больше любых оценок, сюда их вплетать было явно не нужно.Далее следует очень интересный вывод, если наша оценка негативных событий вызывает длительные негативные эмоции, тогда в план-схеме уже не эмоции являются "воротам для стрессогенов", а их оценка. То есть как минимум схема не полная (если вообще она в таком виде рабочая).проблема данного лектора что она не воспринимает эмоции как вид мышления (EQ), который существовал задолго до IQ. Поэтому у нее путанница, то эмоции защищают, то сами под 1м ударом, то служат мерой нашего понимания/оценки ситуации и даже смыслов. На самом деле так и есть, 1я реакция - эмоциональная, эмоции (являясь отражением) сигнализируют нам "ку-ку что-то случилось", а надстройка - эмоциональный интеллект уже пытается разобраться что именно случилось и как дальше себя вести.Потом данная цепочка вербализируется, на ситуацию натягиваются наши оценки, прогнозы, их классификация. И на этом этапе (в силу недостатка опыта и знаний у IQ) возникают "ошибки коддинга" (которые я выделил жирным в цитате ниже) что в общем то доказано теорией бека о природе депрессий. На чём выросла целая когнитивная терапия, которая впрочем панацеей не стала, потому что переубедить человека ещё как то можно, а вот вызвать положительные эмоции и мотивацию - проблема. Если бы так просто оно работало, рас и другие эмоциональные расстройства успешно бы лечили терапиями.Если эмоции сильно и мгновенно влияют на наше мышление, то обратное влияние мышления на эмоции - слабое и неуправляемое, а у кого то такого влияния вообще нет. Хрестоматийный пример - у ребенка пытаются вызвать чувство вины за какой то проступок, словами "ты позоришь маму и папу", а чувства вины у него нет. Потому что оно так не работает.Ожидаемо врач из видео ничего нового не предложила и революцию не сделала. В другой теории я читал, что если с ситуацией не может справиться эмоционально-волевая сфера, она опускается на эндокринный и другие уровни. В частности на фоне непреодолимого стресса может возникать сахарный диабет, ненасытный аппетит (или наоборот отвращение к пище) и т.д. В этом смысле эмоции являются 1й линией, только не обороны, а уязвимости.книга по ссылке на русском языке, если кто туземными не владеет. К слову теорию депрессий Бэка за 50 лет так никто и не оспорил.призыв к местным кандидатам бабушкиных наук - дерзайте! Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 17 тра, 2025 16:27, всього редагувалось 15 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29974 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2493 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 12:00 Hotab написав: Держава найняла рівно стільки і рівно на ту оплату, скільки ти з базарної точки платив податку. На твої дві тисячі гривень в місяць, з яких держава платила зарплату твоїй бюджетниці киці, і вчила твоїх синів у школі. Платних податків мамкін))

Долярчик написав: якщо б можна було!- щоб з мене зараз НЕ стягували ЄСВ!) якщо б можна було!- щоб з мене зараз НЕ стягували ЄСВ!) Держава найняла рівно стільки і рівно на ту оплату, скільки ти з базарної точки платив податку. На твої дві тисячі гривень в місяць, з яких держава платила зарплату твоїй бюджетниці киці, і вчила твоїх синів у школі. Платних податків мамкін)) От набридло оце скиглення про податки , адже цих податків вистачає на зарплати депутатам, помічникам депутатів та купі інших чиновників, апарат яких значно значно роздутий, навіть та ж кількість працівників силових відомств, у нас дуже багато і різних відділів по боротьбі з різними видами злочинності та навіть тих же прокурорів.

Резюме В Україні кількість працівників різних силових відомств та державних чиновників На 1000 громадян значно перевищує таку кількість у інших країнах. При тому що деякі з них мають занадто великі пенсії порівняно з іншими категоріями громадян. Тому питання не тільки в кількості податків , а й у правильному їх розподілі. Якість роботу силових відомств не критикує тільки лінивий , мені подобається , точніше єдиний кого я слухаю з цієї тематики це Микита Книш, який сам працював був і знаює чим займаються силові відомства і як вони працюють, той же в відділ по боротьбі з кіберзлочинністю за його словами займається рекетом/поборами з секс працівниць, влаштовуючи на них облави і показові маски-шоу замість того щоб боротися із справжніми злочинцями. Розслідування української правди , навіть останнє де Начальники різних підрозділів СБУ Шикарно відпочивали на святі разом з кримінальними авторитетами https://youtu.be/Ufgm3rwm5u0?si=RFXcKEEZJ8zBq8D2 Таких відео сотні. Тож питання, можливо нам не потрібно стільки різних підрозділів СБУ, Якщо Вони замість боротьби із злочинністью очолюють її. Скажімо так є «нормальні» види злочинності - класичні, Але є такі види злочинності які підривають основи Української держави - зрада, тобто Ставлять під сумнів існування самої держави : Як то співпраця з російськими компаніями. Здається що наші правоохоронні органи працюють по принципу «не можеш побороти тоді очолюй », і якщо в мирний час мирний час це одне, то зараз це трошки інше. Кримінал замість того щоб На своєму місці відстоювати свою «корову» ( єто наша корова и мьі ее доим) свою кормову базу , активно дає наживатися на українській кормовій базі москалям. Скажу простіше: коли українці грабують українців це одне, а коли українці разом з москалями грабують інших українців то це вже ні в які ворота.

Трошки відволікся від теми податків , але розподіл цих податків далеко не ідеальний, починаючи з великого крадівництва (будівництва) Доріг перед війною, Закінчуючи утриманням величезної непотрібної кількості чиновників прокурорів та інших служб, Які замість того щоб просто протирати штани , Ще й шкодять нашій державі працюючи проти її існування. Наш Криміналітет Наївно вважає що коли сюди прийде Руский мір то вони зможуть зберегти свої позиції От набридло оце скиглення про податки , адже цих податків вистачає на зарплати депутатам, помічникам депутатів та купі інших чиновників, апарат яких значно значно роздутий, навіть та ж кількість працівників силових відомств, у нас дуже багато і різних відділів по боротьбі з різними видами злочинності та навіть тих же прокурорів.При тому що деякі з них мають занадто великі пенсії порівняно з іншими категоріями громадян. Тому питання не тільки в кількості податків , а й у правильному їх розподілі. Якість роботу силових відомств не критикує тільки лінивий , мені подобається , точніше єдиний кого я слухаю з цієї тематики це Микита Книш, який сам працював був і знаює чим займаються силові відомства і як вони працюють, той же в відділ по боротьбі з кіберзлочинністю за його словами займається рекетом/поборами з секс працівниць, влаштовуючи на них облави і показові маски-шоузамість того щоб боротися із справжніми злочинцями. Розслідування української правди , навіть останнє де Начальники різних підрозділів СБУ Шикарно відпочивали на святі разом з кримінальними авторитетамиТаких відео сотні. Тож питання, можливо нам не потрібно стільки різних підрозділів СБУ, Якщо Вони замість боротьби із злочинністью очолюють її. Скажімо так є «нормальні» види злочинності - класичні, Але є такі види злочинності які підривають основи Української держави - зрада, тобто Ставлять під сумнів існування самої держави : Як то співпраця з російськими компаніями. Здається що наші правоохоронні органи працюють по принципу «не можеш побороти тоді очолюй », і якщо в мирний час мирний час це одне, то зараз це трошки інше. Кримінал замість того щоб На своєму місці відстоювати свою «корову» ( єто наша корова и мьі ее доим) свою кормову базу , активно дає наживатися на українській кормовій базі москалям. Скажу простіше: коли українці грабують українців це одне, а коли українці разом з москалями грабують інших українців то це вже ні в які ворота.Трошки відволікся від теми податків , але розподіл цих податків далеко не ідеальний, починаючи з великого крадівництва (будівництва) Доріг перед війною, Закінчуючи утриманням величезної непотрібної кількості чиновників прокурорів та інших служб, Які замість того щоб просто протирати штани , Ще й шкодять нашій державі працюючи проти її існування. Наш Криміналітет Наївно вважає що коли сюди прийде Руский мір то вони зможуть зберегти свої позиції Востаннє редагувалось yama в Суб 17 тра, 2025 12:06, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 5155 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9147 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 12:04 ЛАД написав: барабашов написав: У нас появился "вийськовый" который не бывает "колышным"

Пора ему поработать НЕ машинисткой на форуме

По профилю

На который 4года учили и потом его ещё натаскивали лет 10 ЗА МОИ НАЛОГИ. У нас появился "вийськовый" который не бывает "колышным"Пора ему поработать НЕ машинисткой на форумеПо профилюНа который 4года учили и потом его ещё натаскивали лет 10 ЗА МОИ НАЛОГИ.

Какие были налоги, такая и армия. Какие были налоги, такая и армия.

Справедливо

Но я и родители как ЧП платили по закону, а не приносили в налоговую лишний кулёчек гривен "на икру и бляд...й" будущим пилотам(пока они учаться заводить СУшку)

Во всех странах лишние 5-6-...90% налогов в цене товара, а не высчитываются из тумбочки самозанятого предпринимателя.

К Ахмету, Пине, Суркисам, Ярославскому, Фельдману и прочим у вас вопросов нет?

Как и к тем счастливым ленлордам, которые купили квартиру допустим за 25куе(45000грн) на Прорезной в столыце, а потом продали прелесть на пике её за почти полляма зелени? СправедливоНо я и родители как ЧП платили по закону, а не приносили в налоговую лишний кулёчек гривен "на икру и бляд...й" будущим пилотам(пока они учаться заводить СУшку)Во всех странах лишние 5-6-...90% налогов в цене товара, а не высчитываются из тумбочки самозанятого предпринимателя.К Ахмету, Пине, Суркисам, Ярославскому, Фельдману и прочим у вас вопросов нет?Как и к тем счастливым ленлордам, которые купили квартиру допустим за 25куе(45000грн) на Прорезной в столыце, а потом продали прелесть на пике её за почти полляма зелени? барабашов

Повідомлень: 5065 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 12:14 Wirująświatła написав: ...........

Шоподелаешь исследования отличаются от "народных стереотипов". Бабушки же как считают, пусть внучек-подросток сидит дома, не нужны ему(ей) те компании, есть книги, ноутбук, интернет - должно быть с головой. А потом проблемы с социализацией, конфликтность, эгоизм, депрессии, проблемы в семье, куча всего другого. Коммуникационные и социальные навыки - приобретения подросткового возраста. Если школьный класс дружный, в принципе этого достаточно. А если школьных друзей нет и ребенок не может их найти - проблема без решения. Общество не доросло до "кружков социализации". ...........Шоподелаешь исследования отличаются от "народных стереотипов". Бабушки же как считают, пусть внучек-подросток сидит дома, не нужны ему(ей) те компании, есть книги, ноутбук, интернет - должно быть с головой. А потом проблемы с социализацией, конфликтность, эгоизм, депрессии, проблемы в семье, куча всего другого. Коммуникационные и социальные навыки - приобретения подросткового возраста. Если школьный класс дружный, в принципе этого достаточно. А если школьных друзей нет и ребенок не может их найти - проблема без решения. Общество не доросло до "кружков социализации". Шоподелаешь, реальная жизнь порой отличается от "исследований психологов".

Развитие цивилизации (науки, техники, литературы) происходит не благодаря деятельности социализированных ширнармасс, а благодаря отдельным личностям - учёным, инженерам, писателям, композиторам. Где-нибудь в Африке или в фавелах Бразилии наверняка нет проблем с социализацией и вряд ли есть большие проблемы с депрессиями, но я не слышал о сколько-нибудь толковых учёных или инженерах, которые вышли оттуда.

Знания элементарной математики, физики, истории - приобретения детского-подросткового возраста, которые позже достаточно нелегко восполнить. И социализация в "банде" этого не даст. А потом проблема без решения - нехватка квалифицированных специалистов. США решают эту проблему просто - привлечением специалистов из-за рубежа. У нас такой возможности нет.

Слава богу, психолог наконец признал, что социализироваться можно и в формальной группе - школьном классе, а не только в неформальной "банде". Шоподелаешь, реальная жизнь порой отличается от "исследований психологов".Развитие цивилизации (науки, техники, литературы) происходит не благодаря деятельности социализированных ширнармасс, а благодаря отдельным личностям - учёным, инженерам, писателям, композиторам. Где-нибудь в Африке или в фавелах Бразилии наверняка нет проблем с социализацией и вряд ли есть большие проблемы с депрессиями, но я не слышал о сколько-нибудь толковых учёных или инженерах, которые вышли оттуда.Знания элементарной математики, физики, истории - приобретения детского-подросткового возраста, которые позже достаточно нелегко восполнить. И социализация в "банде" этого не даст. А потом проблема без решения - нехватка квалифицированных специалистов. США решают эту проблему просто - привлечением специалистов из-за рубежа. У нас такой возможности нет.Слава богу, психолог наконец признал, что социализироваться можно и в формальной группе - школьном классе, а не только в неформальной "банде". ЛАД 2 Повідомлень: 34394 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5327 раз. Подякували: 4844 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 12:30 барабашов написав: ЛАД написав: барабашов написав: У нас появился "вийськовый" который не бывает "колышным"

Пора ему поработать НЕ машинисткой на форуме

По профилю

На который 4года учили и потом его ещё натаскивали лет 10 ЗА МОИ НАЛОГИ. У нас появился "вийськовый" который не бывает "колышным"Пора ему поработать НЕ машинисткой на форумеПо профилюНа который 4года учили и потом его ещё натаскивали лет 10 ЗА МОИ НАЛОГИ.

Какие были налоги, такая и армия. Какие были налоги, такая и армия.

Справедливо

Но я и родители как ЧП платили по закону, а не приносили в налоговую лишний кулёчек гривен "на икру и бляд...й" будущим пилотам(пока они учаться заводить СУшку)

Во всех странах лишние 5-6-...90% налогов в цене товара, а не высчитываются из тумбочки самозанятого предпринимателя.

К Ахмету, Пине, Суркисам, Ярославскому, Фельдману и прочим у вас вопросов нет?

Как и к тем счастливым ленлордам, которые купили квартиру допустим за 25куе(45000грн) на Прорезной в столыце, а потом продали прелесть на пике её за почти полляма зелени? СправедливоНо я и родители как ЧП платили по закону, а не приносили в налоговую лишний кулёчек гривен "на икру и бляд...й" будущим пилотам(пока они учаться заводить СУшку)Во всех странах лишние 5-6-...90% налогов в цене товара, а не высчитываются из тумбочки самозанятого предпринимателя.К Ахмету, Пине, Суркисам, Ярославскому, Фельдману и прочим у вас вопросов нет?Как и к тем счастливым ленлордам, которые купили квартиру допустим за 25куе(45000грн) на Прорезной в столыце, а потом продали прелесть на пике её за почти полляма зелени?

1. Я не упрекал вас в нарушении законов. Платили по закону, но общий уровень доходов такой, что на сильную армию налогов не хватало.

2. Во всех странах есть налоги в цене товара, но есть и те, которые не высчитываются из тумбочки предпринимателя. Хот само-, хоть не самозанятого.

3. К Ахмету, Пине, Суркисам, Ярославскому, Фельдману и прочим у меня вопросов очень много. Но гораздо больше к политикам, которые продвигали их интересы.

4. К "тем счастливым ленлордам, которые купили квартиру допустим за 25куе(45000грн) на Прорезной в столыце, а потом продали прелесть на пике её за почти полляма зелени" у меня особых вопросов нет. Сумели вовремя слить, молодцы. То, что налоги при этом не заплатили... Не они принимают законы и контролируют их выполнение. 1. Яупрекал вас в нарушении законов. Платили по закону, но общий уровень доходов такой, что на сильную армию налогов не хватало.2. Во всех странах есть налоги в цене товара, но есть и те, которые не высчитываются из тумбочки предпринимателя. Хот само-, хоть не самозанятого.3. К Ахмету, Пине, Суркисам, Ярославскому, Фельдману и прочим у меня вопросов очень много. Но гораздо больше к политикам, которые продвигали их интересы.4. К "тем счастливым ленлордам, которые купили квартиру допустим за 25куе(45000грн) на Прорезной в столыце, а потом продали прелесть на пике её за почти полляма зелени" у меня особых вопросов нет. Сумели вовремя слить, молодцы. То, что налоги при этом не заплатили... Не они принимают законы и контролируют их выполнение. ЛАД 2 Повідомлень: 34394 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5327 раз. Подякували: 4844 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 12:49 переубедить человека ещё как то можно, а вызвать положительные эмоции и мотивацию - проблема.

Практика, например, нашего форума показывает, что переубедить человека, когда у него в мозги вбиты какие-то лозунги и формулировки, практически невозможно. Никакие рациональные аргументы не действуют.

А вызвать положительные эмоции значительно легче. Методы для разных людей и в разных ситуациях разные - для кого-то это созерцание красивых пейзажей, для кого-то вкусная еда, хорошая музыка, весёлая песенка, удачная шутка, хороший секс, физический труд/упражнения, порой даже просто прогулка. Практика, например, нашего форума показывает, что переубедить человека, когда у него в мозги вбиты какие-то лозунги и формулировки, практически невозможно. Никакие рациональные аргументы не действуют.А вызвать положительные эмоции значительно легче. Методы для разных людей и в разных ситуациях разные - для кого-то это созерцание красивых пейзажей, для кого-то вкусная еда, хорошая музыка, весёлая песенка, удачная шутка, хороший секс, физический труд/упражнения, порой даже просто прогулка. ЛАД 2 Повідомлень: 34394 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5327 раз. Подякували: 4844 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 13:18 Wirująświatła написав: книга по ссылке на русском языке, если кто туземными не владеет. К слову теорию депрессий Бэка за 50 лет так никто и не оспорил.



призыв к местым кандидатам бабушкиных наук - дерзайте! книга по ссылке на русском языке, если кто туземными не владеет. К слову теорию депрессий Бэка за 50 лет так никто и не оспорил.призыв к местым кандидатам бабушкиных наук - дерзайте!

Та харош нам тєорії наганяти,

конретно давайте...

он успіх інтєрєсуєси бухати чи не бухати)

Здраво подумавши-бухати!

Зачєм мучить організм раз він на фронті привик до дози? по моєму Успіх по вечорам пише цікавше)

Можно було б як заповідав Хемінгуей, дати пораду- пиши пяним, редактуй трєзвим)

Но то вже ханжество Та харош нам тєорії наганяти,конретно давайте...он успіх інтєрєсуєси бухати чи не бухати)Здраво подумавши-бухати!Зачєм мучить організм раз він на фронті привик до дози?по моєму Успіх по вечорам пише цікавше)Можно було б як заповідав Хемінгуей, дати пораду- пиши пяним, редактуй трєзвим)Но то вже ханжество Banderlog

Повідомлень: 2696 З нами з: 24.06.14 Подякував: 110 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 13:34 yama



От набридло оце скиглення про податки





Канєш тобі набридло. Мені б теж набридло, якби я не платив ніяких, крім чеку в магазині, і мені тикали цим в ніс



Питання щодо кількості сплачених податків до фопів виникають тоді, коли вони розказують як вони утримували воєнну махіну Укоаіни. А коли їм кажеш «так ти ж нібуя не платив!!», він відповідає «так такий закон»



Ну так треба закрити писок і не розказувати про свої податки, якщо вони в розмірі одного обіду в ресторані , і не питати з армії, чому вона така худенька всі 35 років)).

Що заслужили, те і отримали.

Думали ж про квартири собі і дітям, і щоб заробити на них без податків, і здати їх без податків, а кукан зайшов в задню напівсферу долярека та барабашов звідки не чекали. Канєш тобі набридло. Мені б теж набридло, якби я не платив ніяких, крім чеку в магазині, і мені тикали цим в нісПитання щодо кількості сплачених податків до фопів виникають тоді, коли вони розказують як вони утримували воєнну махіну Укоаіни. А коли їм кажеш «так ти ж нібуя не платив!!», він відповідає «так такий закон»Ну так треба закрити писок і не розказувати про свої податки, якщо вони в розмірі одного обіду в ресторані , і не питати з армії, чому вона така худенька всі 35 років)).Що заслужили, те і отримали.Думали ж про квартири собі і дітям, і щоб заробити на них без податків, і здати їх без податків, а кукан зайшов в задню напівсферу долярека та барабашов звідки не чекали. Hotab Повідомлень: 15095 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2391 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 417418419420> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4134

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34