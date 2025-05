Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 418419420421422423> Додано: Суб 17 тра, 2025 13:50 Когнитивная модель депрессии.



Когнитивная модель депрессии является результатом систематических клинических наблюдений и экспериментальных исследований (Beck, 1963, 1964, 1967).



Именно сочетание клинического и экспериментального подходов сделало возможным построение этой теоретической модели и формулирование принципов когнитивной терапии. Когнитивная модель содержит три специфичных понятия, объясняющих психологическую структуру депрессии: 1) когнитивная триада, 2) схемы и 3) когнитивные ошибки (неправильная обработка информации).

Концепция когнитивной триады.



Когнитивная триада складывается из трех основных когнитивных паттернов, детерминирующих идиосинкразическое отношение пациента к самому себе, собственному будущему и своему текущему опыту.



Первый компонент триады связан с негативным отношением пациента к собственной персоне. Пациент считает себя ущербным, неадекватным, неизлечимо больным или обделенным.



Свои неудачи он склонен объяснять якобы имеющимися у него психологическими, нравственными или физическими дефектами. Пациент убежден, что эти, мнимые, дефекты сделали его никчемным, никому не нужным существом, он постоянно винит и ругает себя за них. И наконец, он считает, что лишен всего того, что приносит человеку счастье и чувство удовлетворенности.





Вторым компонентом когнитивной триады является склонность к негативной интерпретации своего текущего опыта. Пациенту кажется, что окружающий мир предъявляет к нему непомерные требования и/или чинит ему непреодолимые препятствия на пути достижения жизненных целей.



В любом опыте взаимодействия со средой ему видятся только поражения и потери. Тенденциозность и ошибочность этих трактовок особенно очевидны, когда пациент негативно истолковывает ситуацию при наличии более правдоподобных альтернативных объяснений.



Если его убедить поразмышлять над этими более позитивными объяснениями, он, возможно, признает, что был необъективен в оценке ситуации. Таким образом пациента можно подвести к осознанию того, что он извращает факты, подгоняя их под заранее сформированные негативные умозаключения.



Третий компонент триады связан с негативным отношением к собственному будущему. Обращая взгляд в будущее, депрессивный видит там лишь нескончаемую череду тяжких испытаний и страданий.



Он полагает, что ему до конца дней суждено терпеть трудности, разочарования и лишения. Думая о делах, которые ему нужно сделать в ближайшее время, он ждет провала. Все другие симптомы, входящие в депрессивный синдром, рассматриваются в когнитивной модели как последствия активации вышеназванных негативных паттернов.



Так, если пациент ошибочно полагает, что он отвергнут людьми, его эмоциональная реакция будет столь же негативной (печаль, гнев), как и в случае действительного отвержения. Если он ошибочно считает себя изгоем, он будет испытывать чувство одиночества.



пока всё логично но тут бац и наши пути с бэком расходятся



Нарушения мотивации (например, безволие, отсутствие желаний) можно объяснить искажением когнитивных процессов. Пессимизм и чувство безнадежности парализуют волю. В своем крайнем выражении избегание проблем и ситуаций, представляющихся неразрешимыми и невыносимыми, принимает форму суицидальных желаний. Депрессивный пациент нередко видит в себе обузу для окружающих и на основании этого заключает, что всем, в том числе и ему самому, будет лучше, если он умрет



нельзя отсутствие желаний объяснить только искажением когнитивных процессов. Взять ребёнка с РАС у которого нет интереса к миру и людям, или абулию, какое нафиг искажение когнитивных процессов? там сплошные дефициты. Искажение и дефицитарность далеко не одно и то же. Очевидно что причин для состояния "отсутствие желаний" больше, чем одна.



и в то же время







пациента могут способствовать его излечению, выступая в качестве представителей социальной реальности и помогая пациенту проверять достоверность его негативных мыслей и идей. Если же отношения пациента со значимыми другими серьезно нарушены и являются одним из факторов, усугубляющих депрессию, то в это случае может быть назначена та или иная форма супружеской или семейной терапии



https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobo ... 002163.pdf стр 16



гармоничные межличностные отношения служат своего рода буфером, оберегающим человека от глубокой депрессии. Сильная система социальной поддержки, обеспечивающая пациента зримыми доказательствами того, что он любим людьми и дорог им, нейтрализует его склонность к самоуничижению. Кроме того, члены семьи и друзьяпациента могут способствовать его излечению,и помогая пациенту проверять достоверность его негативных мыслей и идей. Если же отношения пациента со значимыми другими серьезно нарушены и являются одним из факторов, усугубляющих депрессию, то в это случае может быть назначена та или иная форма супружеской или семейной терапиистр 16 ау а куда деваются когнитивные искажения (и девиации) в этом случае, исчезают сами по себе при наличии социальной поддержки? слишком просто чтобы быть правдой. назначил всем социальную поддержку и вуаля. С чего это вдруг носитель "искаженных когнитивных процессов" примет в качестве "зримых доказательств" "представителей социальной реальности" ?



Это слабое место в теории Бэка, тем не менее, что в основе депрессий лежит в т.ч. когнитивное искажение никем не оспаривается. Только механизм его завязан на эмоциональных дефицитах. Которые на мой взгляд первичен. Происходит некоторое травмирующее событие, которое вызывает эмоциональный дефицит, если человек за некоторое время не может его восполнить, когнитивный компонент делает "всё пропало". пока всё логично но тут бац и наши пути с бэком расходятсянельзя отсутствие желаний объяснить только искажением когнитивных процессов. Взять ребёнка с РАС у которого нет интереса к миру и людям, или абулию, какое нафиг искажение когнитивных процессов? там сплошные дефициты. Искажение и дефицитарность далеко не одно и то же. Очевидно что причин для состояния "отсутствие желаний" больше, чем одна.и в то же времяау а куда деваются когнитивные искажения (и девиации) в этом случае, исчезают сами по себе при наличии социальной поддержки? слишком просто чтобы быть правдой. назначил всем социальную поддержку и вуаля. С чего это вдруг носитель "искаженных когнитивных процессов" примет в качестве "зримых доказательств" "представителей социальной реальности" ?Это слабое место в теории Бэка, тем не менее, что в основе депрессий лежит в т.ч. когнитивное искажение никем не оспаривается. Только механизм его завязан на эмоциональных дефицитах. Которые на мой взгляд первичен. Происходит некоторое травмирующее событие, которое вызывает эмоциональный дефицит, если человек за некоторое время не может его восполнить, когнитивный компонент делает "всё пропало". Wirująświatła

Somerville LH. Special issue on the teenage brain: Sensitivity to social evaluation.



Emotional Processing in the Social Context



Information about one’s social standing is inherently laden with emotion. Finding out that a classmate called me “awkward” after tripping onstage is an example of information that is both negative in its valence and relevant to social standing (e.g., “she does not view me favorably”). Do adolescents react with greater emotional intensity when they find out whether others view them in a positive or negative light? To address this question, researchers have been challenged to develop tasks that deliver self-relevant, salient, and believable social feedback to participants within the confines of the laboratory. Three such paradigms are highlighted in Figure 1. Figure 1a depicts a social-feedback task (adapted from Somerville, Heatherton, & Kelley, 2006) in which participants believe that their photograph was rated by unfamiliar, peer-aged individuals on the basis of how likeable the participant looked. Trial by trial, participants receive feedback indicating whether raters did or did not like the participant’s photo.





Might the real or perceived experience of being evaluated contribute to adolescent social sensitivity? Historical accounts have proposed that adolescents are hyperaware of others’ evaluations and feel they are under constant scrutiny by an imaginary audience (Elkind & Bowen, 1979). Though this characterization has been challenged (Vartanian, 2000), adolescents do report a greater day-to-day tendency to feel self-conscious (Westenberg, Drewes, Goedhart, Siebelink, & Treffers, 2004), and in laboratory-based social stressor tasks, compared with children, adolescents respond with greater release of cortisol (a stress hormone) when under social scrutiny (Gunnar, Wewerka, Frenn, Long, & Griggs, 2009; Stroud et al., 2009). Thus, social evaluative situations—even those devoid of feedback—induce self-consciousness and engage stress systems of the body in adolescents.



A third feature of adolescent social sensitivity is a tendency to speculate about the thoughts and feelings of peers, a cognitive ability referred to as mentalizing or theory of mind. Although adolescents excel at simple mentalizing tasks, they perform significantly worse than adults when the theory-of-mind tasks are made highly complex (Dumontheil, Apperly, & Blakemore, 2010), which suggests that mentalizing abilities continue to mature through adolescence. A subset of the socioaffective circuitry described earlier is thought to support theory-of-mind processes. These regions, sometimes termed the social brain (Blakemore, 2008), include the MPFC, temporoparietal junction, superior temporal sulcus, and other regions that are consistently engaged across a wide variety of tasks that carry mentalizing demands. Such tasks include those in which participants are asked to reason about moral scenarios (Blakemore, Den Ouden, Choudhury, & Frith, 2007) and about social emotions, such as guilt and embarrassment, relative to less socially guided emotions, such as disgust and fear (e.g., Burnett, Bird, Moll, Frith, & Blakemore, 2009). Developmental investigations have demonstrated that MPFC recruitment is more robust in adolescents than in adults during tasks that share the common process of considering the thoughts and intentions of others (see Burnett, Sebastian, Kadosh, & Blakemore, 2011, for a review). Burnett and Blakemore (2009) also observed heightened task-based functional connectivity between brain regions important for social cognition in adolescents compared with adults



The goal of understanding the neural mechanisms of adolescent social sensitivity is not just compelling from a basic science standpoint. Social concerns are a primary source of anxiety for adolescents, and social exclusion during this time of life predicts risk for mood and anxiety disorders throughout the life span (Lev-Wiesel, Nuttman-Shwartz, & Sternberg, 2006). Initial clinical studies of social sensitivity have implicated biased responses in socioaffective circuitry in clinical and at-risk adolescent samples (Guyer et al., 2008; Masten et al., 2011). Thus, exaggerated responding in socioaffective brain circuitry might represent a common feature of adolescent-specific social sensitivity and emergent mood and anxiety dysregulation during adolescence, a connection that will be further specified with the study of clinical and at-risk samples.





1,8 млн переглядів для научпопа это овердохрена. Все таки тема узкоспецифическая. Не каждый будет это смотреть.



про мозг с 26й минуты



есть ли у человека ген заботы о детях? на 66й минуте.



Наперед я тоже считаю что его нет. Потому что в разных культурах забота разная и были времена когда детей держали на правах скота.



вот его родной брат

Чому ж тільки підлітках? Хіба не всі возрасти покорни? Чому ж тільки підлітках? Хіба не всі возрасти покорни? Banderlog

Повідомлень: 2699 З нами з: 24.06.14 Подякував: 110 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 20:48 Hotab написав: Там з задачею , де кинули барометр вниз, не буде так.

Атмосфера заважає вільно падаючому тілу постійно розганятись з прискоренням g.

А по якій формулі буде летіти вниз саме барометр - хз. Його вага , розміри, обтічність. Там з задачею , де кинули барометр вниз, не буде так.Атмосфера заважає вільно падаючому тілу постійно розганятись з прискоренням g.А по якій формулі буде летіти вниз саме барометр - хз. Його вага , розміри, обтічність.



Не имеет значения ни вес (то есть масса, вес - это сила), ни размеры.

Совершенно небольшое значение на сопротивление воздуха имеет обтекаемость, но для данной задачи погрешностью от сопротивления воздуха явно можно пренебречь.

Если так заморачиваться, то надо еще учесть и время реакции и скорость света, с которой будет увидено падение.

Это все фигня.

Имеет значение только сколько времени будет падать барометр.

И потом элементарно вычисляется высота.

Атмосфера заважає вільно падаючому тілу постійно розганятись з прискоренням g.

А по якій формулі буде летіти вниз саме барометр - хз. Його вага , розміри, обтічність. Вам казали що ви зануда?

Цей прикол з барометром ще зі школи памʼятаю

Не памʼятаю всі методи але їх десятки. Вам казали що ви зануда?Цей прикол з барометром ще зі школи памʼятаюНе памʼятаю всі методи але їх десятки.



Я еще бОльший зануда, в таком случае, на грани задрота.



Единственный вариант, когда что-то имеет значение, это когда вес тела (именно сила, с которой тело притягивается к Земле, в данном случае он равен силе тяжести, но это не совсем одно и тоэж), будет ненамного больше силы сопротивления воздуха.





Так это как раз ключевое что я вам пытаюсь донести!!

Картонная пустая коробка 20 на 20 см брошенная из 15 этажа , уже на уровне 10 этажа будет лететь с постоянной скоростью, потому что сила сопротивления воздуха уравняется с силой земного притяжения. А такая же полнотелая коробка из метала будет лететь как бомба и действительно будет лететь с разгоном 9.8 м/с2 может даже до самой земли. (Но однозначно не будет лететь по этому закону с высоты 1 км, где-то , на какой-то высоте, и у нее сила сопротивления уравняться с силой тяжести, и разгоняться она перестанет, продолжая путь с постоянной скоростью к земле, выполняя первый закон Ньютона).

Ну а пластмассовый барометр, он и не металический кубик, и не картонная коробка. Что-то промежуточное. И уж точно нельзя пренебрегать его весом и аэродинамикой.





У меня есть подозрение (но я не берусь пока это утверждать), что вы забыли, что аэродинамическая сила сопротивления воздуха зависит от квадрата скорости падающего тела.

То есть разогнавшись вдвое, сила сопротивления вырастает вчетверо. То есть сопривлкние постоянно нарастает по мере разгона падающего тела. А как известно, если растет сопротивление, то будет падать и ускорение. Которое начиналось с 9.8 м/с2 , а в конце может быть и 0. Как у свободно падающей картонной коробки.



Как пишет The Conversation, война была постоянным спутником предшественников человечества.



Неандертальцы были крепкими и опасными родственниками кроманьонцев, умели пользоваться огнем, хоронили своих умерших и даже делали украшения и своеобразные произведения искусства. Археологические находки свидетельствуют о том, что они были совсем не мирными.



Для защиты своего ареала от наших прямых предков кроманьонцев они вооружались копьями и дубинами, и потому среди остатков древних людей из обеих ветвей так много признаков травм — в частности поломанных рук. Одна из находок в Ираке демонстрирует неандертальца, пробитого копьем. Все свидетельствует о том, что войны наших предков были больше похожи на партизанские столкновения с засадами, но также происходили и открытые битвы.



В течение 100 тыс. лет кроманьонцы пытались выйти за пределы Африки и встречали сопротивление неандертальцев, освоившихся в Европе и на Ближнем Востоке. Вероятно, вымершая в последствии ветвь эволюции имела существенные тактические и стратегические преимущества — ей была хорошо известна география местности, закономерности смены времени года, особенности флоры и фауны.



Массивное строение тела, крепкая мускулатура и большие глаза, вероятно, позволявшие лучше видеть при плохом освещении, давали неандертальцам велики преимущества в бою, и тысячелетиями кроманьонцы проигрывали.



Наконец состоялась резкая смена баланса сил, причин которой археологи до сих пор точно не знают. Вероятно она связана с развитием продвинутого оружия — например луков и метательного оружия, которые позволяли бить неандертальцев на расстоянии. Также это может быть улучшенная методика собирательства и охоты, которая позволяла кроманьонцам формировать большие племена и получить преимущество в численности.



Так или иначе 200 тыс. лет назад наши предки кроманьонцы вырвались из Африки, и им понадобилось еще 150 тыс. лет, чтобы освоить земли, на которых господствовали неандертальцы. Уже 125 тыс. лет назад неандертальцев на планете не осталось.



