Наши предки кроманьонцы отчаянно сражались с неандертальцами, своими косвенными родственниками, и долгое время терпели поражение. Этому есть достаточно археологических свидетельств — например пробитые головы и поломанные конечности древних людей.
Как пишет The Conversation, война была постоянным спутником предшественников человечества.
Неандертальцы были крепкими и опасными родственниками кроманьонцев, умели пользоваться огнем, хоронили своих умерших и даже делали украшения и своеобразные произведения искусства. Археологические находки свидетельствуют о том, что они были совсем не мирными.
Для защиты своего ареала от наших прямых предков кроманьонцев они вооружались копьями и дубинами, и потому среди остатков древних людей из обеих ветвей так много признаков травм — в частности поломанных рук. Одна из находок в Ираке демонстрирует неандертальца, пробитого копьем. Все свидетельствует о том, что войны наших предков были больше похожи на партизанские столкновения с засадами, но также происходили и открытые битвы.
В течение 100 тыс. лет кроманьонцы пытались выйти за пределы Африки и встречали сопротивление неандертальцев, освоившихся в Европе и на Ближнем Востоке. Вероятно, вымершая в последствии ветвь эволюции имела существенные тактические и стратегические преимущества — ей была хорошо известна география местности, закономерности смены времени года, особенности флоры и фауны.
Массивное строение тела, крепкая мускулатура и большие глаза, вероятно, позволявшие лучше видеть при плохом освещении, давали неандертальцам велики преимущества в бою, и тысячелетиями кроманьонцы проигрывали.
Наконец состоялась резкая смена баланса сил, причин которой археологи до сих пор точно не знают. Вероятно она связана с развитием продвинутого оружия — например луков и метательного оружия, которые позволяли бить неандертальцев на расстоянии. Также это может быть улучшенная методика собирательства и охоты, которая позволяла кроманьонцам формировать большие племена и получить преимущество в численности.
Так или иначе 200 тыс. лет назад наши предки кроманьонцы вырвались из Африки, и им понадобилось еще 150 тыс. лет, чтобы освоить земли, на которых господствовали неандертальцы. Уже 125 тыс. лет назад неандертальцев на планете не осталось.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep/69/2/69_204/_article/-char/ja#citedby-wrap Из уважения к форумчанам длинную цитату не даю. Американский оригинал статьи, к сожалению, недоступен. Это из предисловия к первому японскому переводу. Речь о позитивной психологии, о чём я как-то писал - меня интересует психология здоровых людей, а не девиации. После 2 МВ психологи обнаружили, что могут получать неплохое финансирование на исследования, связанные с патологией. В результате (перевод последнего абзаца):
В понимании и лечении психических заболеваний достигнуты большие успехи. По меньшей мере 14 расстройств, которые ранее считались неизлечимыми, теперь получили научные ключи к лечению и могут быть вылечены или значительно облегчены (Селигман, 1994). С другой стороны, две другие основные миссии психологии — улучшение жизни всех людей и развитие одаренных — были в значительной степени забыты. Темы исследований — не единственное, что изменилось с финансовой поддержкой. Возобладала точка зрения, полностью изменившая взгляд психологов на самих себя. Рассматривая себя как всего лишь один из сегментов медицинских профессий, психология превратилась в виктимологию. Психологи рассматривали человека как пассивный объект.
В японской психологии есть ещё такое понятие как икигай - термин, означающий «смысл жизни» или «причина к существованию». По японским исследованиям помогает продлить жизнь.
Фізика (в шкільному курсі) розглядає механіку тіл, що падають, нехтуючи повітрям. Бо якщо його враховувати, то там буде дуже складний закон руху, з великою кількістю змінних величин, і половину задач можна з підручника викинути. Але кожен тут присутній розуміє, що в реальному житті вплив атмосфери на рух тіл колосальний. Простий приклад - рух автомобіля по шосе. Чому по мірі зростання швидкості необхідно все більше давити на тапку, все більше вимагати від двигуна потужності, витрачати все більше палива? Через лобовий опір автомобіля. Сила лобового опору вимірюється формулою Fc=CxρV2/2*Sсеч де, Сх - коеф лобового опору (обтікаємість) , ρ - густина повітря, V - швидкість руху (вона ж швидкість набігаючого потоку , Sсеч - площа перерізу фігури, яка обтікається. Цією ж формулою буде описуватись сила опору повітря для падаючого тіла. Ще одна сила , яка діє на тіло що падає , це G=mg, де m - маса тіла, і g- прискорення вільного падіння 9.8 м/с2
Якби не було сили Fc, то падаюче тіло постійно б розганялось з прискоренням 9.8 м/сек2 Жодних обмежень для розгону не було б. Але ж по факту воно не розганяється з висоти нескінченно. Бо по мірі росту V росте опір Fc, прискорення зменшується, в якийсь момент (коли Fc =G) прискорення стає 0 і тіло починає падати з постійною V Математично це виглядає так: a=(G-Fc)/m, і зрозуміло коли прискорення (а) стає рівним нулю.
Висновки можна зробити такі: на відміну від ідеальних фізичних умов, в реальних умовах тільки в момент відпускання тіла з висоти прискорення буде рівно g (9.8 м/сек2), а опір повітря рівним нулю. Надалі опір наростає, а прискорення (а) стає меншим за g і постійно падає. Темп падіння прискорення , як і максимальна швидкість до якої розженеться тіло, буде напряму залежати від його форми (цю інформацію несе Сх і Sсеч) , та маси тіла m .
Hotab написав:Давайте ще 2 слова для тих розуміє і цікавиться. Фізика (в шкільному курсі) розглядає механіку тіл, що падають, нехтуючи повітрям.
Не для всіх, особливо хто вчився у фізико-математичних класах або ліцеях.
Бо якщо його враховувати, то там буде дуже складний закон руху, з великою кількістю змінних величин, і половину задач можна з підручника викинути.
Звісно там багато чого: температура повітря, тиск, постійна газова. Сама поверхня барометра яка, гладка, яка форма... IMHO, це розрахунок термінальної швидкості для падаючих тіл. Вже не пам`ятаю чи був якійсь реферат з цього приводу. В класичному підручнику можливо шось було за вакуум, тоді це все можна викинуть.