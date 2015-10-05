Наши предки кроманьонцы отчаянно сражались с неандертальцами, своими косвенными родственниками, и долгое время терпели поражение. Этому есть достаточно археологических свидетельств — например пробитые головы и поломанные конечности древних людей.Как пишет The Conversation, война была постоянным спутником предшественников человечества.Неандертальцы были крепкими и опасными родственниками кроманьонцев, умели пользоваться огнем, хоронили своих умерших и даже делали украшения и своеобразные произведения искусства. Археологические находки свидетельствуют о том, что они были совсем не мирными.Для защиты своего ареала от наших прямых предков кроманьонцев они вооружались копьями и дубинами, и потому среди остатков древних людей из обеих ветвей так много признаков травм — в частности поломанных рук. Одна из находок в Ираке демонстрирует неандертальца, пробитого копьем. Все свидетельствует о том, что войны наших предков были больше похожи на партизанские столкновения с засадами, но также происходили и открытые битвы.В течение 100 тыс. лет кроманьонцы пытались выйти за пределы Африки и встречали сопротивление неандертальцев, освоившихся в Европе и на Ближнем Востоке. Вероятно, вымершая в последствии ветвь эволюции имела существенные тактические и стратегические преимущества — ей была хорошо известна география местности, закономерности смены времени года, особенности флоры и фауны.Массивное строение тела, крепкая мускулатура и большие глаза, вероятно, позволявшие лучше видеть при плохом освещении, давали неандертальцам велики преимущества в бою, и тысячелетиями кроманьонцы проигрывали.Наконец состоялась резкая смена баланса сил, причин которой археологи до сих пор точно не знают. Вероятно она связана с развитием продвинутого оружия — например луков и метательного оружия, которые позволяли бить неандертальцев на расстоянии. Также это может быть улучшенная методика собирательства и охоты, которая позволяла кроманьонцам формировать большие племена и получить преимущество в численности.Так или иначе 200 тыс. лет назад наши предки кроманьонцы вырвались из Африки, и им понадобилось еще 150 тыс. лет, чтобы освоить земли, на которых господствовали неандертальцы. Уже 125 тыс. лет назад неандертальцев на планете не осталось.