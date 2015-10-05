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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 419420421422423>
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 21:22

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:К вопросу о подростках

Чому ж тільки підлітках? Хіба не всі возрасти покорни?

Все.
Но люди постарше обычно лучше умеют сдерживать эмоции. Хотя...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 21:55

  Wirująświatła написав:
Наши предки кроманьонцы отчаянно сражались с неандертальцами, своими косвенными родственниками, и долгое время терпели поражение. Этому есть достаточно археологических свидетельств — например пробитые головы и поломанные конечности древних людей.

Как пишет The Conversation, война была постоянным спутником предшественников человечества.

Неандертальцы были крепкими и опасными родственниками кроманьонцев, умели пользоваться огнем, хоронили своих умерших и даже делали украшения и своеобразные произведения искусства. Археологические находки свидетельствуют о том, что они были совсем не мирными.

Для защиты своего ареала от наших прямых предков кроманьонцев они вооружались копьями и дубинами, и потому среди остатков древних людей из обеих ветвей так много признаков травм — в частности поломанных рук. Одна из находок в Ираке демонстрирует неандертальца, пробитого копьем. Все свидетельствует о том, что войны наших предков были больше похожи на партизанские столкновения с засадами, но также происходили и открытые битвы.

В течение 100 тыс. лет кроманьонцы пытались выйти за пределы Африки и встречали сопротивление неандертальцев, освоившихся в Европе и на Ближнем Востоке. Вероятно, вымершая в последствии ветвь эволюции имела существенные тактические и стратегические преимущества — ей была хорошо известна география местности, закономерности смены времени года, особенности флоры и фауны.

Массивное строение тела, крепкая мускулатура и большие глаза, вероятно, позволявшие лучше видеть при плохом освещении, давали неандертальцам велики преимущества в бою, и тысячелетиями кроманьонцы проигрывали.

Наконец состоялась резкая смена баланса сил, причин которой археологи до сих пор точно не знают. Вероятно она связана с развитием продвинутого оружия — например луков и метательного оружия, которые позволяли бить неандертальцев на расстоянии. Также это может быть улучшенная методика собирательства и охоты, которая позволяла кроманьонцам формировать большие племена и получить преимущество в численности.

Так или иначе 200 тыс. лет назад наши предки кроманьонцы вырвались из Африки, и им понадобилось еще 150 тыс. лет, чтобы освоить земли, на которых господствовали неандертальцы. Уже 125 тыс. лет назад неандертальцев на планете не осталось.

https://theconversation.com/war-in-the- ... ars-148205


Человек с Земли 2007

Чи вже тут було?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 21:58

（「アメリカン・サイコロジスト」誌2000年1月号）

マーティン・E・P・セリグマン（ペンシルベニア大学）
ミハイ・チクセントミハイ（クレアモント大学院大学）

​　ポジティブな主観的経験（positive subjective experience）やポジティブな個人的特性（positive individual traits）、ポジティブな組織制度（positive institutions）に関する科学的知識は、生活の質（quality of life）を高めるのと同時に、人生が空しく感じられ、そこに意味が見出せない時に、病状（pathologies）が生じるのを予防するものである。心理学では、これまで、もっぱら病状だけに注目することが主流になってきたので、人生を生きる価値があるものにするポジティブな特質に欠けた人間が模範となる結果となった。希望、智恵、創造性、未来志向（future mindedness）、勇気、精神性（spirituality）、責任、忍耐力については、無視されるか、より信憑性のあるマイナスの衝動の変形と説明されている。「アメリカン・サイコロジスト」誌2000年版の15の論文では、何が幸せを実現するのか、自主性や自律性の効果、楽観性や希望はどのように健康に影響するのか、智恵を形成するのは何か、才能と創造性はどのようにして開花するかなどの問題が論じられている。著者らはポジティブ心理学の枠組みを概説し、我々の知識の欠落を指摘し、次世紀には、個人、共同体、社会の繁栄を可能にする要素を理解し構築する学問と職業が現れるだろうと予言している。
..........
心理学者たちには、何が人生を生き甲斐あるものにするのかに関する知識がまだ不足しているものの、人々が逆境でどのように生き延び、耐えられるかについて、かなり理解するようになった（心理学の歴史に関する最近の調査については、たとえばBenjamin, 1992、Koch & Leary, 1985、Smith, 1997を参照のこと）。しかしながら心理学者は、普通の人々がどのようにしたらより良い状況で成功できる（flourish）かについてはほとんど知らない。第2次世界大戦以後、心理学は、その大部分が治療の科学となってしまったのであり、人間機能の疾患モデルの範囲内でダメージを治療することに専念しているのである。このように、専ら病状のみに注目するだけで、充実した個人や繁栄する社会のあり方には目を向けていないのである。ポジティブ心理学の目的は、心理学の主眼を、人生における最悪のことを修復することにのみ執着することから、ポジティブな質の構築へと変えていくための触媒になり始めることである。
........
精神疾患に対する理解と治療において大きな進歩があった。以前は手に負えないとされていた、少なくとも14の障害が、科学に対して治療の鍵を差し出した結果、現在では完治か、かなりの症状軽減が見込めるのだ（Seligman, 1994）. しかしマイナス面としては、心理学の他の二つの基本的使命、すなわち、あらゆる人々の生活をより良いものにすることと、英才を育てることに関しては、ほとんど忘れ去られた。財政的支援により変わったのは研究テーマだけではなかった。心理学者が自分たちをどのように見るかを逆転させる見解が普及することになったのだ。自分たちを保健関係の職業の細分化された一分野の一部に過ぎないとみなすようになり、心理学は被害者学になったのである。心理学者は人間を受身の病巣(passive foci)とみなした。刺激が現れると、反応が誘発される（何と受動的な言葉だろう！）
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep/69/2/69_204/_article/-char/ja#citedby-wrap
Из уважения к форумчанам длинную цитату не даю.
Американский оригинал статьи, к сожалению, недоступен. Это из предисловия к первому японскому переводу.
Речь о позитивной психологии, о чём я как-то писал - меня интересует психология здоровых людей, а не девиации.
После 2 МВ психологи обнаружили, что могут получать неплохое финансирование на исследования, связанные с патологией. В результате (перевод последнего абзаца):
В понимании и лечении психических заболеваний достигнуты большие успехи. По меньшей мере 14 расстройств, которые ранее считались неизлечимыми, теперь получили научные ключи к лечению и могут быть вылечены или значительно облегчены (Селигман, 1994). С другой стороны, две другие основные миссии психологии — улучшение жизни всех людей и развитие одаренных — были в значительной степени забыты. Темы исследований — не единственное, что изменилось с финансовой поддержкой. Возобладала точка зрения, полностью изменившая взгляд психологов на самих себя. Рассматривая себя как всего лишь один из сегментов медицинских профессий, психология превратилась в виктимологию. Психологи рассматривали человека как пассивный объект.


В японской психологии есть ещё такое понятие как икигай - термин, означающий «смысл жизни» или «причина к существованию». По японским исследованиям помогает продлить жизнь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 22:12

rjkz
Если не секрет, как вам удалось убедить детей смотреть мультики на английском?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 22:35

Wirująświatła друже вони схрещувалися ! Про що свідчить 1,5% генів нендертальців у сучасних людей
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 22:36

  yama написав:Wirująświatła друже вони схрещувалися ! Про що свідчить 1,5% генів нендертальців у сучасних людей

На форуме есть индивиды чей % гораздо выше
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 22:38

Re: Психологія та інші цікавинки

Давайте ще 2 слова для тих розуміє і цікавиться.

Фізика (в шкільному курсі) розглядає механіку тіл, що падають, нехтуючи повітрям. Бо якщо його враховувати, то там буде дуже складний закон руху, з великою кількістю змінних величин, і половину задач можна з підручника викинути.
Але кожен тут присутній розуміє, що в реальному житті вплив атмосфери на рух тіл колосальний. Простий приклад - рух автомобіля по шосе. Чому по мірі зростання швидкості необхідно все більше давити на тапку, все більше вимагати від двигуна потужності, витрачати все більше палива? Через лобовий опір автомобіля. Сила лобового опору вимірюється формулою Fc=CxρV2/2*Sсеч
де, Сх - коеф лобового опору (обтікаємість) , ρ - густина повітря, V - швидкість руху (вона ж швидкість набігаючого потоку , Sсеч - площа перерізу фігури, яка обтікається.
Цією ж формулою буде описуватись сила опору повітря для падаючого тіла.
Ще одна сила , яка діє на тіло що падає , це G=mg, де m - маса тіла, і g- прискорення вільного падіння 9.8 м/с2

Якби не було сили Fc, то падаюче тіло постійно б розганялось з прискоренням 9.8 м/сек2
Жодних обмежень для розгону не було б. Але ж по факту воно не розганяється з висоти нескінченно. Бо по мірі росту V росте опір Fc, прискорення зменшується, в якийсь момент (коли Fc =G) прискорення стає 0 і тіло починає падати з постійною V
Математично це виглядає так:
a=(G-Fc)/m, і зрозуміло коли прискорення (а) стає рівним нулю.

Висновки можна зробити такі: на відміну від ідеальних фізичних умов, в реальних умовах тільки в момент відпускання тіла з висоти прискорення буде рівно g (9.8 м/сек2), а опір повітря рівним нулю.
Надалі опір наростає, а прискорення (а) стає меншим за g і постійно падає.
Темп падіння прискорення , як і максимальна швидкість до якої розженеться тіло, буде напряму залежати від його форми (цю інформацію несе Сх і Sсеч) , та маси тіла m .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 22:52

  yama написав:Wirująświatła друже вони схрещувалися ! Про що свідчить 1,5% генів нендертальців у сучасних людей
Всего 1,5%.
Если бы скрещивались очень уж активно, то, наверное, было бы больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 23:02

  Hotab написав:Давайте ще 2 слова для тих розуміє і цікавиться.
Фізика (в шкільному курсі) розглядає механіку тіл, що падають, нехтуючи повітрям.

Не для всіх, особливо хто вчився у фізико-математичних класах або ліцеях.
Бо якщо його враховувати, то там буде дуже складний закон руху, з великою кількістю змінних величин, і половину задач можна з підручника викинути.

Звісно там багато чого: температура повітря, тиск, постійна газова. Сама поверхня барометра яка, гладка, яка форма...
IMHO, це розрахунок термінальної швидкості для падаючих тіл.
Вже не пам`ятаю чи був якійсь реферат з цього приводу.
В класичному підручнику можливо шось було за вакуум, тоді це все можна викинуть.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 23:06

Water


В класичному підручнику можливо шось було за вакуум, тоді це все можна викинуть.


В класичному підручнику, якщо не помиляюсь, введено поняття якоїсь матеріальної точки з відомою масою. Ця точка не має ні обʼєму, ні форми. Лише масу. Тому опору повітря там нема, начебто.
Hotab
 
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