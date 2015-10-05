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#<1 ... 420421422423 Додано: Нед 18 тра, 2025 02:07 rjkz написав: ЛАД написав: fler написав: -----------------------------

ЛАД

Это всё же деградация.

Сужение круга интересов = потеря интереса к жизни.

И опять же важна степень сужения.

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Візьмемо, наприклад, багатодітну жінку. По мірі народження кожної наступної дитини, особисті інтереси жінки звужуються, тому що все більше часу їй доводиться витрачати на дітей. Жінка втрачає інтерес до життя? Ні. З чого б це? Діти - це ж радість. Ця жінка деградує (адже коло інтересів звужується)? Не факт. -----------------------------Это всё же деградация.Сужение круга интересов = потеря интереса к жизни.И опять же важна степень сужения.------------------------------Візьмемо, наприклад, багатодітну жінку. По мірі народження кожної наступної дитини, особисті інтереси жінки звужуються, тому що все більше часу їй доводиться витрачати на дітей. Жінка втрачає інтерес до життя? Ні. З чого б це? Діти - це ж радість. Ця жінка деградує (адже коло інтересів звужується)? Не факт. Это не сужение, а смена интересов.

Но при этом не теряются и многие старые интересы. Но если все интересы сводятся к детям, это уже перебор - она превращается в домашнюю клушу. Кончается часто не очень хорошо - мужу с ней и поговорить не о чем, становится скучно и... Да и не уверен, что такая мать сможет много дать и своим детям. Разве что пелёнки постирать да накормить. Такой вариант это уже деградация.

И ещё - меньше времени на другие интересы не обязательно означает, что они пропадают. Это не сужение, а смена интересов.Но при этом не теряются и многие старые интересы. Но еслиинтересы сводятся к детям, это уже перебор - она превращается в домашнюю клушу. Кончается часто не очень хорошо - мужу с ней и поговорить не о чем, становится скучно и... Да и не уверен, что такая мать сможет много дать и своим детям. Разве что пелёнки постирать да накормить. Такой вариант это уже деградация.И ещё - меньше времени на другие интересы не обязательно означает, что они пропадают.



Почему интерес к детям должен как-то сказаться на отношении мужа?

Или муж из серии - биологический отец, а что потом с детьми происходит - не его дело?

Может у мужа тоже интерес к его собственным детям?

Вообще, это естественный процесс, когда появление детей ограничивает другие интересы. Такова се ля ви.

У кого-то временно, у кого-то кардинально меняет.

Я видел "неформальную" группу "отцов",которые от семьи и детей сбегали в гаражи и там квасили до состояния, когда один из участников пытался въехать в гараж сквозь закрытые ворота. Причем многократно (разгонялся, таранил ворота, откатывался обратно и потом снова).

Появление детей - это просто определенный жизненный этап. Когда дети вырастают и начинают собственную самостоятельную жизнь, у родителей появляются время на другие интересы. Конечно за примерно 20 лет люди меняются и интересы их тоже.

Это естественный процесс и вполне нормальный. Почему интерес к детям должен как-то сказаться на отношении мужа?Или муж из серии - биологический отец, а что потом с детьми происходит - не его дело?Может у мужа тоже интерес к его собственным детям?Вообще, это естественный процесс, когда появление детей ограничивает другие интересы. Такова се ля ви.У кого-то временно, у кого-то кардинально меняет.Я видел "неформальную" группу "отцов",которые от семьи и детей сбегали в гаражи и там квасили до состояния, когда один из участников пытался въехать в гараж сквозь закрытые ворота. Причем многократно (разгонялся, таранил ворота, откатывался обратно и потом снова).Появление детей - это просто определенный жизненный этап. Когда дети вырастают и начинают собственную самостоятельную жизнь, у родителей появляются время на другие интересы. Конечно за примерно 20 лет люди меняются и интересы их тоже.Это естественный процесс и вполне нормальный.

Не пойму, почему вы перестали меня понимать.

Я не писал о муже, что "дети не его дело". Его. И у него тоже есть интерес к детям.

На отношении мужа может сказаться не интерес к детям, а отсутствие других интересов у жены. Всё-таки не должны разговоры мужа с женой быть только о детях.

Появление детей не ограничивает интересы, а ограничивает время на интересы. Понятно, что времени становится меньше, но это не то же самое, что потеря интересов. Не пойму, почему вы перестали меня понимать.Я не писал о муже, что "дети не его дело". Его. И у него тоже есть интерес к детям.На отношении мужа может сказаться не интерес к детям, а отсутствие других интересов у жены. Всё-таки не должны разговоры мужа с женой бытьо детях.Появление детей не ограничивает интересы, а ограничиваетна интересы. Понятно, что времени становится меньше, но это не то же самое, чтоинтересов. ЛАД 2 Повідомлень: 34404 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5327 раз. Подякували: 4844 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 02:07



Современный барометр (электронный):

Масса: ~20 грамм (0.02 кг)

Размер: около 3×3 см (площадь ≈ 0.0009 м²)

Коэффициент сопротивления воздуха: ~1.0

Высота падения: 100 м

Плотность воздуха: 1.225 кг/м³

1. Без сопротивления воздуха:



≈4.52с

2. С учётом сопротивления воздуха:

Рассчитаем предельную скорость:



≈18.9м/с

Он быстро выходит на эту скорость, потому что лёгкий.



Время падения с учётом воздуха:



t≈6–7секунд

Вывод:

Современный барометр падает медленнее, чем гиря или старый ртутный барометр.

Причина — маленькая масса и сопротивление воздуха.

Реальное время падения с 100 м: примерно 6.5 секунд



Hotab Повідомлень: 15109 З нами з: 15.02.09 Подякував: 401 раз. Подякували: 2391 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 03:08 Hotab

Т.е. приходим к тому, о чём я писал - на барометр сопротивление воздуха почти не повлияет. Тем более, если падать будет не со 100 м (с 33 этажа), а хотя бы с 30 м(с 10 этажа, хотя, думаю, в Манчестере в то время и 10-эт. домов не было).

А вот с пультом от ТВ ChatGPT несколько увлёкся.

Не буду спорить насчёт размеров 20х5 см, у меня, например, пульт немного меньше, но не суть. Но он точно не кубик - поперечное сечение у меня 2х4 см. Так что его практически наверняка развернёт и площадь будет не 100 , а всего 8 см2. В десять раз меньше. Соответственно, и сопротивление воздуха. + торец пульта не плоский, а скруглённый, что уменьшает коэфф. сопротивления. Тогда, если я не ошибся, то предельная скорость будет не 5,66, а 14 м/сек (это без учёта того, что торец не плоский). Т.е. падение с постоянной скоростью ≈ 7 сек, а реально ещё меньше, т.к. сначала есть разгон.

И с учётом того, что, как уже писал, вряд ли в Манчестере в 1912 были дома даже в 10 этажей, т.е. 30 м, то погрешность будет ещё меньше.

Короче, если есть лишний пульт, можете провести натурный эксперимент. Т.е. приходим к тому, о чём я писал - на барометр сопротивление воздуха почти не повлияет. Тем более, если падать будет не со 100 м (с 33 этажа), а хотя бы с 30 м(с 10 этажа, хотя, думаю, в Манчестере в то время и 10-эт. домов не было).А вот с пультом от ТВ ChatGPT несколько увлёкся.Не буду спорить насчёт размеров 20х5 см, у меня, например, пульт немного меньше, но не суть. Но он точно не кубик - поперечное сечение у меня 2х4 см. Так что его практически наверняка развернёт и площадь будет не 100 , а всего 8 см2. В десять раз меньше. Соответственно, и сопротивление воздуха. + торец пульта не плоский, а скруглённый, что уменьшает коэфф. сопротивления. Тогда, если я не ошибся, то предельная скорость будет не 5,66, а 14 м/сек (это без учёта того, что торец не плоский). Т.е. падение с постоянной скоростью ≈ 7 сек, а реально ещё меньше, т.к. сначала есть разгон.И с учётом того, что, как уже писал, вряд ли в Манчестере в 1912 были дома даже в 10 этажей, т.е. 30 м, то погрешность будет ещё меньше.Короче, если есть лишний пульт, можете провести натурный эксперимент. ЛАД 2 Повідомлень: 34404 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5327 раз. Подякували: 4844 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 03:16 Hotab

Эк вас зацепило!

Не пожалейте денег, проведите натурный эксперимент.

И с пультом, и с барометром.

С 30-го и с 10-го этажа. Эк вас зацепило!Не пожалейте денег, проведите натурный эксперимент.И с пультом, и с барометром.С 30-го и с 10-го этажа. ЛАД 2 Повідомлень: 34404 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5327 раз. Подякували: 4844 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 420421422423 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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