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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 18 тра, 2025 02:07
rjkz написав: ЛАД написав: fler написав:
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Это всё же деградация.
Сужение круга интересов = потеря интереса к жизни.
И опять же важна степень сужения.
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Візьмемо, наприклад, багатодітну жінку. По мірі народження кожної наступної дитини, особисті інтереси жінки звужуються, тому що все більше часу їй доводиться витрачати на дітей. Жінка втрачає інтерес до життя? Ні. З чого б це? Діти - це ж радість. Ця жінка деградує (адже коло інтересів звужується)? Не факт.
Это не сужение, а смена интересов.
Но при этом не теряются и многие старые интересы. Но если все
интересы сводятся к детям, это уже перебор - она превращается в домашнюю клушу. Кончается часто не очень хорошо - мужу с ней и поговорить не о чем, становится скучно и... Да и не уверен, что такая мать сможет много дать и своим детям. Разве что пелёнки постирать да накормить. Такой вариант это уже деградация.
И ещё - меньше времени на другие интересы не обязательно означает, что они пропадают.
Почему интерес к детям должен как-то сказаться на отношении мужа?
Или муж из серии - биологический отец, а что потом с детьми происходит - не его дело?
Может у мужа тоже интерес к его собственным детям?
Вообще, это естественный процесс, когда появление детей ограничивает другие интересы. Такова се ля ви.
У кого-то временно, у кого-то кардинально меняет.
Я видел "неформальную" группу "отцов",которые от семьи и детей сбегали в гаражи и там квасили до состояния, когда один из участников пытался въехать в гараж сквозь закрытые ворота. Причем многократно (разгонялся, таранил ворота, откатывался обратно и потом снова).
Появление детей - это просто определенный жизненный этап. Когда дети вырастают и начинают собственную самостоятельную жизнь, у родителей появляются время на другие интересы. Конечно за примерно 20 лет люди меняются и интересы их тоже.
Это естественный процесс и вполне нормальный.
Не пойму, почему вы перестали меня понимать.
Я не писал о муже, что "дети не его дело". Его. И у него тоже есть интерес к детям.
На отношении мужа может сказаться не интерес к детям, а отсутствие других интересов у жены. Всё-таки не должны разговоры мужа с женой быть только
о детях.
Появление детей не ограничивает интересы, а ограничивает время
на интересы. Понятно, что времени становится меньше, но это не то же самое, что потеря
интересов.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 02:07
Современный барометр (электронный):
Масса: ~20 грамм (0.02 кг)
Размер: около 3×3 см (площадь ≈ 0.0009 м²)
Коэффициент сопротивления воздуха: ~1.0
Высота падения: 100 м
Плотность воздуха: 1.225 кг/м³
1. Без сопротивления воздуха:
≈4.52с
2. С учётом сопротивления воздуха:
Рассчитаем предельную скорость:
≈18.9м/с
Он быстро выходит на эту скорость, потому что лёгкий.
Время падения с учётом воздуха:
t≈6–7секунд
Вывод:
Современный барометр падает медленнее, чем гиря или старый ртутный барометр.
Причина — маленькая масса и сопротивление воздуха.
Реальное время падения с 100 м: примерно 6.5 секунд
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Додано: Нед 18 тра, 2025 03:08
Hotab
Т.е. приходим к тому, о чём я писал - на барометр сопротивление воздуха почти не повлияет. Тем более, если падать будет не со 100 м (с 33 этажа), а хотя бы с 30 м(с 10 этажа, хотя, думаю, в Манчестере в то время и 10-эт. домов не было).
А вот с пультом от ТВ ChatGPT несколько увлёкся.
Не буду спорить насчёт размеров 20х5 см, у меня, например, пульт немного меньше, но не суть. Но он точно не кубик - поперечное сечение у меня 2х4 см. Так что его практически наверняка развернёт и площадь будет не 100 , а всего 8 см2. В десять раз меньше. Соответственно, и сопротивление воздуха. + торец пульта не плоский, а скруглённый, что уменьшает коэфф. сопротивления. Тогда, если я не ошибся, то предельная скорость будет не 5,66, а 14 м/сек (это без учёта того, что торец не плоский). Т.е. падение с постоянной скоростью ≈ 7 сек, а реально ещё меньше, т.к. сначала есть разгон.
И с учётом того, что, как уже писал, вряд ли в Манчестере в 1912 были дома даже в 10 этажей, т.е. 30 м, то погрешность будет ещё меньше.
Короче, если есть лишний пульт, можете провести натурный эксперимент.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 03:16
Hotab
Эк вас зацепило!
Не пожалейте денег, проведите натурный эксперимент.
И с пультом, и с барометром.
С 30-го и с 10-го этажа.
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