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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 423424425426>
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 10:49

  Wirująświatła написав:Hotab а будешь себя хорошо вести пришлю кабанчика, покувыркаешься с ним :oops:
Зображення

Маючи таких захисників не страшно за літній наступ москалів , він спочтаку роздавить москаля як борець сумо , а потім як удав зїсть його :idea: о на фото якраз перетравлює чергового москаля :!:
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 10:52

Успіх


їхати до тебе на зустріч 300км - чи не завелика честь для пердольотчика?


Я не знаю. Велика чи невелика. Але це була твоя пропозиція. А потім ти обісрався. Навіщо пропонував - незрозуміло.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:06

  ЛАД написав:вряд ли в Манчестере в 1912 были дома даже в 10 этажей, т.е. 30 м

Manchester Town Hall.
Designed by architect Alfred Waterhouse, the town hall was completed in 1877. The building contains offices and grand ceremonial rooms such as the Great Hall which is decorated with Ford Madox Brown's imposing Manchester Murals illustrating the history of the city. The entrance and Sculpture Hall contain busts and statues of influential figures including Dalton, Joule and Barbirolli. The exterior is dominated by the clock tower which rises to 280 feet (85 m) and houses Great Abel, the clock bell.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:07

  Успіх написав:їхати до тебе на зустріч 300км - чи не завелика честь для пердольотчика?
насколько я помню он сам предложил к тебе приехать. С полным набором амуниции. с тебя было только согласие и адресок.ЗображенняЗображення
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:14

Успіх


Пропозиція зустрітись була, але НЕ на твоїх умовах!


Так ти ж сказав свої умови «я буду ховатись , а ти спробуй мене знайти і набий мені морду. Вичисли мене по Ip, чи ще якось, але я не поїду нікуди. Шукай». :mrgreen:

Да ти сміливець з такими пропозиціями «зустрітись» набити морду 😅😅😅

anduzenko



— А что? А вдруг вакансия пилота освободится, а я уставший!


Андрузенко, не перекручуй класику. «а вдруг война, а я не отдохнувший».

Нє, поки не буде контрактної армії з ЧІТКИМИ правилами "гри" - діла не буде!


Куди вже чіткіші правила. Навіть ти ухилився через 2.5 роки, тобто не відпрацювавши стандартний контракт 5 років. А які мають бути «чіткі правила»?
Долярек на базарі платить 2 тис грн податку (які ідуть на навчання його синів в школі і зарплату киці вчительці), а захист держави за копійки і до смерті хай хтось? Так не буде)) Тобі скільки сподобалось? 2.5 роки? Ну так і всім іншим подобається стільки))

Тому готуйся знову!! Киця МСЕК не пройде, гора немитих снарядів чекає.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 тра, 2025 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:18

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:їхати до тебе на зустріч 300км - чи не завелика честь для пердольотчика?
насколько я помню он сам предложил к тебе приехать. С полным набором амуниции. с тебя было только согласие и адресок.ЗображенняЗображення

Та нема питань - нехай приїзджає у Львів на Рудненську 8. :D
Заодно там покажу свою смарт-квартиру :D
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:22

  Успіх написав:Та нема питань - нехай приїзджає у Львів на Рудненську 8.
Заодно там покажу свою смарт-квартиру
ну какая квартира. у вас есть шикарный отель княжий двор.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:30

Може краще його завести в бар "голубая устріца"?))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Та нема питань - нехай приїзджає у Львів на Рудненську 8.
Заодно там покажу свою смарт-квартиру
ну какая квартира. у вас есть шикарный отель княжий двор.

Та от думав його використати замість волохатого валика - по стінах розкатувати... :mrgreen:

А що, треба як даму - спочатку в ресторан? :mrgreen:

Що, і окуляри в подарунок для нього приготувати? :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:32

Успіх


Що Хотаб - на незручні питання завжди:


Ти надто тупий поставити «незручне питання»))
Моя історія багаторічної участі з 14 по 23 рік відома всім, кому цікаво.
А 8-класному дебілу пояснювати - це як в куріпці ПТУ розказувати третій закон Ньютона))

Якесь обсцяте чмо, яке мало шанс стати людиною - дронщиком!! не змогло, не справилось, пролюбило дрона, і втікло додому. Лопату хоч залишив, чи теж пролюбив?))
І воно тут щось питає)))



Та от думав його використати замість волохатого валика - по стінах розкатувати.


Але в останній момент своєчасно все зрозумів і сказав «шукай мене по айпі»)))
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 11:39

  Успіх написав:
  Успіх написав:Як війна, то в тебе зразу повні штани!
Чого ти йшов у військове училище, якщо ти НЕ планував захищати Батьківщину під час війни?

Нах нам такі "військові" мирного часу? Щоб смоктати... бюджет?

Нє, поки не буде контрактної армії з ЧІТКИМИ правилами "гри" - діла не буде!


Що Хотаб - на незручні питання завжди:
1. або мовчання/ігнор
2. або тупе віджартовування

А СМІЛИВО визнати, що так - НЕ збирався воювати/захищати Батьківщину, кишка тонка???


А какую войну Зе должен был остановить по твоим собственным словам в 2019?
Кто на той войне воевал, вместо тебя?
Хорошо "остановил"?
Тебе понравилось?
Зе, кстати, по-прежнему президент. А ты, что-то, сдулся, тяжеловат оказался зелёный флаг.
Но виноваты, по-прежнему, всё кроме тебя, не так ли?
Востаннє редагувалось anduzenko в Нед 18 тра, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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