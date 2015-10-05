Додано: Нед 18 тра, 2025 11:14



Пропозиція зустрітись була, але НЕ на твоїх умовах!









— А что? А вдруг вакансия пилота освободится, а я уставший!





Нє, поки не буде контрактної армії з ЧІТКИМИ правилами "гри" - діла не буде!





Так ти ж сказав свої умови «я буду ховатись , а ти спробуй мене знайти і набий мені морду. Вичисли мене по Ip, чи ще якось, але я не поїду нікуди. Шукай».Да ти сміливець з такими пропозиціями «зустрітись» набити морду 😅😅😅Андрузенко, не перекручуй класику. «а вдруг война, а я не отдохнувший».Куди вже чіткіші правила. Навіть ти ухилився через 2.5 роки, тобто не відпрацювавши стандартний контракт 5 років. А які мають бути «чіткі правила»?Долярек на базарі платить 2 тис грн податку (які ідуть на навчання його синів в школі і зарплату киці вчительці), а захист держави за копійки і до смерті хай хтось? Так не буде)) Тобі скільки сподобалось? 2.5 роки? Ну так і всім іншим подобається стільки))Тому готуйся знову!! Киця МСЕК не пройде, гора немитих снарядів чекає.