Маючи таких захисників не страшно за літній наступ москалів , він спочтаку роздавить москаля як борець сумо , а потім як удав зїсть його о на фото якраз перетравлює чергового москаля
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Додано: Нед 18 тра, 2025 10:49
Додано: Нед 18 тра, 2025 10:52
Успіх
Я не знаю. Велика чи невелика. Але це була твоя пропозиція. А потім ти обісрався. Навіщо пропонував - незрозуміло.
Додано: Нед 18 тра, 2025 11:06
Manchester Town Hall.
Designed by architect Alfred Waterhouse, the town hall was completed in 1877. The building contains offices and grand ceremonial rooms such as the Great Hall which is decorated with Ford Madox Brown's imposing Manchester Murals illustrating the history of the city. The entrance and Sculpture Hall contain busts and statues of influential figures including Dalton, Joule and Barbirolli. The exterior is dominated by the clock tower which rises to 280 feet (85 m) and houses Great Abel, the clock bell.
Додано: Нед 18 тра, 2025 11:07
Додано: Нед 18 тра, 2025 11:14
Успіх
Так ти ж сказав свої умови «я буду ховатись , а ти спробуй мене знайти і набий мені морду. Вичисли мене по Ip, чи ще якось, але я не поїду нікуди. Шукай».
Да ти сміливець з такими пропозиціями «зустрітись» набити морду 😅😅😅
anduzenko
Андрузенко, не перекручуй класику. «а вдруг война, а я не отдохнувший».
Куди вже чіткіші правила. Навіть ти ухилився через 2.5 роки, тобто не відпрацювавши стандартний контракт 5 років. А які мають бути «чіткі правила»?
Долярек на базарі платить 2 тис грн податку (які ідуть на навчання його синів в школі і зарплату киці вчительці), а захист держави за копійки і до смерті хай хтось? Так не буде)) Тобі скільки сподобалось? 2.5 роки? Ну так і всім іншим подобається стільки))
Тому готуйся знову!! Киця МСЕК не пройде, гора немитих снарядів чекає.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 тра, 2025 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 тра, 2025 11:18
Та нема питань - нехай приїзджає у Львів на Рудненську 8.
Заодно там покажу свою смарт-квартиру
Додано: Нед 18 тра, 2025 11:22
Додано: Нед 18 тра, 2025 11:30
Може краще його завести в бар "голубая устріца"?))
Та от думав його використати замість волохатого валика - по стінах розкатувати...
А що, треба як даму - спочатку в ресторан?
Що, і окуляри в подарунок для нього приготувати?
Додано: Нед 18 тра, 2025 11:32
Успіх
Ти надто тупий поставити «незручне питання»))
Моя історія багаторічної участі з 14 по 23 рік відома всім, кому цікаво.
А 8-класному дебілу пояснювати - це як в куріпці ПТУ розказувати третій закон Ньютона))
Якесь обсцяте чмо, яке мало шанс стати людиною - дронщиком!! не змогло, не справилось, пролюбило дрона, і втікло додому. Лопату хоч залишив, чи теж пролюбив?))
І воно тут щось питає)))
Але в останній момент своєчасно все зрозумів і сказав «шукай мене по айпі»)))
Додано: Нед 18 тра, 2025 11:39
А какую войну Зе должен был остановить по твоим собственным словам в 2019?
Кто на той войне воевал, вместо тебя?
Хорошо "остановил"?
Тебе понравилось?
Зе, кстати, по-прежнему президент. А ты, что-то, сдулся, тяжеловат оказался зелёный флаг.
Но виноваты, по-прежнему, всё кроме тебя, не так ли?
Востаннє редагувалось anduzenko в Нед 18 тра, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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